Mieszczący się niemalże w deszczowej chmurze wysoko w oszałamiających, porośniętych drzewami górach Ardenów, potężny tor Spa-Francorchamps to jak machina czasu przenosząca do wczesnych dni wyścigów. Najsłynniejszy zakręt Spa, gdzie odbywa się Grand Prix Belgii F1, pojawia się szybko po zakręcie La Source na końcu prostej start-meta. Tor opada do Eau Rouge, po czym kierowcy wjeżdżają w Raidillon i szybko wspinają się na długą prostą Kemmel. Cały tor składa się zresztą z kultowych sekcji, takich jak: Pouhon (lub Double Gauche) Rivage/Bruxelles, Stavelot, Blanchimont aż do szykany Bus Stop na końcu okrążenia. Dodajmy do tego nieprzewidywalną pogodę, a w efekcie otrzymamy jeden z najtrudniejszych torów wyścigowych.

Położona w eleganckim parku na ekskluzywnych przedmieściach Mediolanu, potężna tzw. Świątynia Prędkości jest domem włoskich wyścigów, gdzie tłumy Tifosi gromadzą się, aby stworzyć wyjątkowe sportowe widowisko. Tor obejmuje również pozostałości historycznego starego toru z jego szybkimi łukami, dzięki czemu Monza łączy w sobie wielkie tradycje wyścigowe ubiegłego wieku z teraźniejszością. Włoski tor niejako celebruje czystą prędkość, odwagę i moc: wyścigi na pełnym gazie wzdłuż długich prostych i szerokich zakrętów, to coś, co uwielbiają kibice. Monza wymaga też najbardziej ekstremalnych ustawień wyścigowych w kalendarzu F1 z niskim dociskiem – samochody jeżdżą z małym tylnym skrzydłem, aby zmniejszyć opór powietrza i zwiększyć prędkość. Pierwsza szykana w Rettifilo na końcu prostej start/meta jest jednym z najtrudniejszych punktów hamowania w sezonie F1 i często jest sceną kolizji na pierwszym okrążeniu. Jest to również, wraz z Roggią i kompleksem Ascari, najlepsze miejsce do wyprzedzania.

24-godzinny tor Le Mans, na którym odbywa się prawdopodobnie najsłynniejszy wyścig samochodowy na świecie, jest połączeniem specjalnie zbudowanego toru wyścigowego i dróg publicznych. 24-godzinny wyścig Le Mans jest ostatecznym testem wytrzymałości dla samochodów sportowych, które ścigają pędząc przez słynne zakręty, takie jak Dunlop Curve, Esses i Porsche Curves. Wyścig Le Mans, który po raz pierwszy odbył się w 1923 r., a od 1949 r. rozgrywany jest co roku, był świadkiem wielu dramatycznych finiszów: w 1966 r. linię mety minęły bliźniacze Fordy GT40 Chrisa Amona/Bruce'a McLarena i Dennyego Hulme'a/Kena Milesa, kończąc pięcioletnią dominację Ferrari w La Sarthe (co zostało uwiecznione w filmie Le Mans '66). A co powiecie na to, że Toyota TS050 Kazukiego Nakajimy w 2016 roku straciła moc i zatrzymała się na ostatnim okrążeniu wyścigu, pozwalając Porsche na zwycięstwo dosłownie w ostatniej chwili?

pierwszy triumf na Interlagos zgarnął w 1991 roku, kiedy to był tak wyczerpany emocjonalnie i fizycznie, że musiał zostać wyniesiony z samochodu. "S-ki" prowadzą do szybkiej sekcji otwierającej, która z kolei wiedzie w dół do jeziora w dolnej części toru i zakrętu T4/Descida do Lago. Następnie tor wznosi się do Ferradura i przechodzi w serię ciasnych zakrętów, po czym nabiera mocy do T12/Junção, gdzie następuje długi i satysfakcjonujący podjazd pod trybuny. Cechą charakterystyczną Interlagos jest to, że jedzie się tu w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara.

Wzniosłym celem zespołu stojącego za COTA było zbudowanie domu dla wyścigów torowych w USA. Do tego czasu F1 cieszyła się niepewnymi relacjami z narodem, przenosząc się ze stanu do stanu bez skutecznego angażowania się w wielbicieli krajowych amerykańskich wyścigów samochodowych, takich jak Indy i NASCAR. COTA zmieniło to wszystko. Do zaprojektowania toru zaangażowano zespół marzeń, w skład którego wchodzili mistrz świata F1 Mario Andretti, mistrz świata MotoGP Kevin Schwantz i architekt F1 Hermann Tilke. Czerpali inspirację z potężnych torów, takich jak Zakręt 8 w Istanbul Park z dramatycznymi zmianami wysokości, techniczny kompleks Maggots-Becketts-Chapel z Silverstone, Senna Esses z Interlagos i sekcja stadionowa z niemieckiego Hockenheimring. Rezultatem