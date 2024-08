Ustawienia Valorant : tak grają profesjonaliści

Jeśli chcesz dać sobie najlepszą szansę na wspinanie się po drabince rankingowej VALORANT i rywalizację w turniejach takich jak Red Bull Home Ground, dlaczego nie uczyć się od najlepszych? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak profesjonaliści przygotowują się do swoich meczów.

Standardowo DPI będzie wynosić 800 lub 1600. Natomiast współczynnik czułości celowania dla profesjonalistów wynosi od 0,35 do 0,45.

