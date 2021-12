Podsumowanie: najlepsze rozmowy 2021 roku

WCK: Hiphopowa pełna chata

Czym jest WCK? „Bądźmy szczerzy. To skrót kilku przypadkowych słów wymyślonych na imprezie” – przyznawali sami zainteresowani. Słowa może i są przypadkowe, ale kryją się za nimi zdecydowanie nieprzypadkowi artyści. Tacy, którzy na scenie i w życiu widzieli już niejedno. Jakieś wątpliwości? Odsyłamy do ich bogatych dyskografii, którą wzbogacił album „Skład Kru”, oraz tego wywiadu, której udzielili Red Bullowi Ryfa Ri, Kuba Knap, Mada i reszta brygady.

WCK Skład Kru © WARSAWSTYLE

Mela Koteluk: Szukam głębokiej wody w tym, co robię

Przy okazji premiery klipu do utwory „Drzewa” ze wspólnej płyty Meli Koteluk i grupy Kwadrofonik, wokalistka opowiedziała nam o śpiewaniu poezji Baczyńskiego i piosenkach, które dodają skrzydeł. Mówiła wtedy: „Gdyby w styczniu zeszłego roku ktoś opisałby nam ten czas, który się wydarzył – pewnie byśmy to potraktowali jako ześwirowane science fiction. Z mojego punktu widzenia, dostaliśmy bardzo wyraźną informację, że czas zrobić coś w inny sposób, obudzić się i spojrzeć na sytuację świeżym okiem”.

Mela Koteluk © Honorata Karapuda

Kaśka Sochacka ogłasza „Ciche dni”

Jej „Wiśnia” podbiła serca milionów słuchaczy w kraju, kolejna piosenka „Ciche dni” skradła szybko kolejne. A to dopiero początek większej przygody – Kaśka Sochacka dopiero debiutowała w 2021 roku solowym albumem, na którym pomagał jej m.in. Dawid Podsiadło. Wcześniej, odbyła jeszcze trasę po kraju z Kortezem...

„Dla mnie to jest w ogóle jakaś filmowa rzecz, że brałam udział w tych koncertach, i że to wszystko tak się rozwinęło. Nie sądziłam, że słuchacze Korteza tak bardzo polubią moje piosenki, bo oprócz „Wiśni”, wykonywaliśmy też utwór „Śnie”. Czasem wychodziłam na scenę i od razu dostawałam gromkie oklaski – co nigdy wcześniej mi się nie przydarzyło. Ludzie mnie kojarzyli i czekali na ten występ. Czułam się trochę jak … od zera do milionera. Mimo tego nawet, że zdawałam sobie sprawę, że występuję w cudzej bajce, bo to były przecież koncerty Korteza. Ale i tak było to dla mnie wyjątkowe uczucie” – mówiła.

Kaśka Sochacka © Agata Trafalska

Margaret: Nie byłam gotowa na tak mocne teksty

Choć to jej piąta płyta, Margaret o „Maggie Vision” mówiła w rozmowie z Red Bullem, że „to właściwie mój prawdziwy debiut”. Zaśpiewany i zarapowany po polsku, często bardzo mocno.

„Kiedyś nie dość, że po angielsku, to jeszcze te teksty były dość enigmatyczne - po prostu hity. Co też sobie bardzo cenię - te doświadczenia i naukę, jakie zebrałam przez lata. Ale pisania po polsku po prostu się bałam, bo wiedziałam że nie mam żadnych narzędzi, żeby to zrobić dobrze. Język polski jest bardzo wymagający, wszystkie próby kończyły się niepowodzeniem. A że okazało się, że istnieje taki wariant rzeczywistości, w którym robienie muzy po angielsku jest możliwe i wręcz pożądane przez moją ówczesną wytwórnię... Zresztą, wracając do siebie 20-letniej – myślę, że wtedy nie byłam gotowa na tak mocne teksty, jakie piszę teraz. Inaczej – w ogóle nie miałam takich odważnych myśli, nawet przelotnych, jak teraz”.

Prze-lotne Pytania: Margaret

Stefan Wesołowski: Nasi dostali Oscara, teraz będzie z górki

Dlaczego warto oglądać filmy, a jeszcze bardziej słuchać soundtracków? Między innymi o tym rozmawialiśmy z autorem ścieżki dźwiękowej do serialu „Kajko i Kokosz” i coraz dłuższej listy obrazów filmowych.

Nie dość bowiem, że kultowy polski komiks doczekał się świetnego serialu, to jeszcze za muzykę do niego odpowiada jeden z naszych najlepszych kompozytorów, w swoich nagraniach wspaniale łączący klasykę z nowoczesną elektroniką. Przed państwem Stefan Wesołowski.

Stefan Wesołowski © Paweł Stelmach

KRÓL: Trochę psychodelicznego odpału

Widzę jak szczęka zaczyna opadać” – śpiewa na swojej nowej płycie „Dziękuję” Błażej Król. Ma rację, jego album robi wrażenie.

Urodził się w 1984 roku. Jest muzykiem, kompozytorem, wokalistą i autorem tekstów. Grał w zespołach Kawałek Kulki i UL/KR, z żoną Iwoną założył Kobietę z Wydm i Laudę, ale najwięcej płyt wydał pod swoim nazwiskiem. Za poprzednią, „Nieumiarkowania” z 2019 roku, otrzymał Paszport „Polityki” w kategorii Muzyka Rozrywkowa. Chwilę później – razem z Darią Zawiałow i Igo – stanął na czele orkiestry Męskiego Grania.

„Zależy mi dzisiaj przede wszystkim na robieniu piosenek, po prostu. Nie było w tym jednak na pewno żadnych kalkulacji, gdybyś o to pytał. Płynę sobie swoim nurtem i mam tam zarzuconą jakąś sieć, do której wpada ostatnio coraz więcej, a ja więcej z tego korzystam. Zresztą, wydaje mi się, że trudniej napisać dobrą piosenkę niż być awangardowym kolesiem kręcącym gałkami w impro-noisowym szale”.

Król wydał w 2021 roku płytę "Dziękuję" © Ola Bodnarus

Dziarma: Warto walczyć o swoje marzenia

„Niektórzy mówią, że to, co robię, jest też w jakiś sposób wulgarne. Wydaję mi się, że kontrowersja związana z moją osobą wynika głównie z tego, że jestem ekspresyjna, otwarcie wypowiadam się na temat swojej seksualności, pokazuję ciało, a w utworach mówię wprost o seksie. Zdaję sobie sprawę z tego, że łamię stereotyp typowej, polskiej kobiety, która ma być zachowawcza, nie ma opowiadać o tym, co dzieje się w jej łóżku i nie może głośno mówić o swoich potrzebach” – chwilę przed premierą jej płytowego debiutu, Dziarma opowiedziała nam o przełamywaniu stereotypów, pogoni za marzeniami i swoim udziale w Wings for Life World Run.

Dziarma na planie teledysku "Tak bardzo" © Michał Klusek

A_GIM: Techno wciąga

Twórca zespołów Oszibarack i Nervy, zasłużony dla polskiej sceny muzyk i producent, opowiada nam o wyborze pracy w pojedynkę oraz magii emocjonalnego techno. Bo w techno...

„Najbardziej pociągająca jest dla mnie repetytywność, jej klimat. Ten wspólny atawizm, który w nas siedzi poprzez akt wspólnego tańca. Potrzeba współuczestniczenia w jednym rytuale – naprawdę to czuję. Jest to dla mnie fascynujące i magiczne. Prosty rytm nas jednoczy, ale to barwa, brzmienie, przestrzeń i struktura harmoniczna są wyrazem moich emocji, dlatego techno, które robię nie jest techno użytkowym. Ten styl ma służyć mi, nie ja jemu”.

A_GIM © Przemek Dzienis

Janusz Walczuk: Chcę mieć totalną swobodę wypowiedzi

Odrobił lekcję z klasyki polskiego hip-hopu, pomógł kolegom zrealizować złote i platynowe płyty, aż postanowił wydać solowy album. Czytając ten wywiad możesz sprawdzić, czy Janusz Walczuk to twój nowy idol.

„Nie pochodzę z żołnierskiej rodziny, ale moi rodzice uczyli mnie zarabiać od dziecka. Tata powiedział mi kiedyś, że ciężką pracą i determinacją mogę w kilka lat przejść od poziomu absolutnego zera do osiągnięcia szczytu w danej dziedzinie. Zwłaszcza w Polsce, gdzie wciąż mamy mało zajebistych fachowców. I ja staram się tego trzymać. Jeszcze cztery lata temu nie wiedziałem zupełnie nic o realizacji dźwięku, nie robiłem pod nią żadnej szkoły, a dziś mam na swoim koncie 59 złotych i platynowych płyt za samą realizację. Dla mnie to jest dosyć szalone, ale nauczyłem się tego wszystkiego sam. Pracowałem po 12 godzin dziennie, szkoliłem w różnych studiach, rozmawiałem z wieloma realizatorami, chciałem być w tym po prostu najlepszy. Nadal chcę. Mam na swoje życie konkretne plany”.

Janusz Walczuk © Piotr Rybiński @p_rybinski

Słoń: Nie chcę wokół siebie skandali

„Najważniejsze to wynosić naukę z porażek. To, że przy jednej płycie zarobiłem duży hajs nie oznacza, że przy kolejnej będzie tak samo” – mówił nam Słoń, z którym rozmawialiśmy nie tylko o muzyce.

„Raperzy, których najbliższe otoczenie traktuje jak bożka, któremu nic nie można powiedzieć, prędzej czy później zaczynają robić gównianą muzykę. Spowodowane jest to oczywiście tym, że ich znajomi nie będą mieli odwagi powiedzieć im, że to, co robią, jest przypałowe. Ja chcę, by mówiono mi w ryj: Słoń, ten kawałek jest zje*any, odpuść to. Raperzy powinni częściej mierzyć się z krytyką. Krytyka jest właśnie po to, by dawać nam do myślenia i trzymać nas w rydzach”.

Słoń © Adam Wilkoszarski

Sir Mich: Wprowadziliśmy do krajowego hip-hopu duży powiew świeżości

Sir Mich od lat kojarzony jest głównie z sukcesów odnoszonych jako producent Tedego. Pytaliśmy go więc o przepis na sukces. I czy na pewno chodzi w tym wszystkim o muzykę.

„W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ludzie oczekują prostych kawałków rozrywkowych, które puszczą sobie na imprezie. Tak bardzo jaram się muzyką, że działam obecnie w taki sposób, że robię rzeczy odmóżdżające – łupanki, ale i bardzo skomplikowane, w których jest 15 akordów na takt. (…) Po latach doszedłem do takiej konkluzji, że zajebiste rzeczy są po prostu zajebiste! Nie ma znaczenia, czy utwór powstał w godzinę, czy w osiem dni. Jeśli ktoś się zafiksował i robi tylko kawałki trapowe, to... no po roku można wylądować na lewym skrzydle. Skupienie się na jednej dziedzinie, nie pozwala łapać oddechu i spojrzenia na własną twórczość w obiektywny sposób. Uważam wręcz, że słuchanie muzyki powinno opierać się o przeróżne gatunki, bo to rozszerza ilość bodźców, jakie otrzymujemy. Jeśli ktoś słucha tylko rapu no to... strasznie mu współczuję…”.

Sir Mich © Dagmara Szewczuk @dagsoon

Wiktor Unton: Łowca przygód i nowych bodźców

O pasji do muzyki, fotografii, podróży, a ostatnio także do... samochodowych narzędzi, rozmawiamy z Wiktorem Untonem. Koncertowym DJ-em rapera Sitka i właścicielem vana, którym zamierza przejechać trochę świata. Temat podróży i transportu przewijał się zresztą w tej rozmowie parokrotnie...

„To jest bardzo śmieszna historia, choć dla mnie zakończona nieco tragicznie. Dawno temu robiłem Sitkowi zdjęcia na jednym z jego występów we Wrocławiu. Wtedy jeszcze nie byłem koncertowym DJ-em, ale już grałem imprezy. Robiąc mu wtedy zdjęcia na scenie pomyślałem, że to jest ten typ, że ja chciałbym połączyć z nim kiedyś siły i zrobić razem coś fajnego. I wyobraź sobie, że po dwóch dniach zadzwoniła do mnie ówczesna menedżerka Sitasa, która powiedziała: słuchaj Wiktor, poszukujemy DJ-a i kierowcy w jednym na najbliższe koncerty, wchodzisz? Jakaś siła przyciągania sprawiła, że te nasze drogi się spotkały! Na nasz pierwszy wspólny koncert jechaliśmy moim autem na Mazury. Niestety, 50 km przed klubem, po siedmiu godzinach jazdy, przed maskę wyskoczył mi pies, wpadłem w poślizg i wylądowaliśmy w rowie. Auto rozbite, deszcz pada, telefony rozładowane, bo w samochodzie nie było jak ich ładować, jednym słowem dramat…”.

Wiktor Unton © Iwanczuk.Visions

Żyto: Świat wywrócił się do góry nogami

Po długiej przerwie z nową płytą, i na bitach Noona, w 2021 roku wrócił raper Żyto. Pytaliśmy go więc, jak wyglądały ostatnie lata jego życia, skąd wzięła się pasja do malarstwa i czy odżyła w nim miłość do hip-hopu.

„Noon mi kiedyś powiedział – oczywiście pół żartem – że nikt nigdy nie napisał o nim negatywnego komentarza, że ma tylko fanów, którzy są zachwyceni wszystkim tym, co robi. No i ja mu odpowiedziałem, że po premierze naszej płyty skończy się ta sielanka i ludzie będą mieli do niego pretensje, że zrobił ze mną projekt. Nie pomyliłem się, bo już czytałem komentarze, że jestem burakiem, łakiem i mam kwadratowe rymy. (śmiech) To tak naprawdę wiadomość głosowa, którą wysłałem mu na Instagramie. Mówiłem mu, by tego nie publikował, bo wiedziałem, że jacyś debile nie skumają i się o to przyczepią, ale zrobił po swojemu. Wiem, że Eldo, Pezet czy Jotuze są na tyle inteligentni, że zorientowali się, że to żart”.

Żyto i Noon © Nowe Nagrania

Jarecki: To jest mój totem

„Chcę wykorzystać swój dobry czas i pomysły, które mam w głowie” – mówił nam Jarecki, czyli autor płyty „Totem”, którą po raz kolejny już nas zaczarował. Przy okazji opowiadał: „Jestem człowiekiem o wielu twarzach muzycznych, bo takim samym jestem słuchaczem. Wszystko zależy od tego, jaki mam nastrój w danym momencie i puszczam sobie taką muzykę, jaka akurat mi przypasuje. Ale lubię bardzo szerokie spektrum muzyki. Otwieram się coraz szerzej na różne gatunki i otwieram się teraz na poważnie. W przeszłości traktowałem muzykę z dużo większym dystansem. Nagrywałem prześmiewcze numery jak „Łap ten bit”, ale do końca nie wierzyłem, że ktoś tego typu muzykę weźmie na poważnie. Traktowałem ją bardzo żartobliwie, bo nie sądziłem, że trap kiedykolwiek u nas się przyjmie. A teraz proszę – młode pokolenie pokazuje mi dzisiaj to, w co nie wierzyłem ani ja, ani większość moich rówieśników, którzy robili ze mną rap już dawno temu”.

Jarecki z nowym albumem "Totem" © Jarecki

Sarius: Odrzuca mnie popowa otoczka

Jeden z najpopularniejszych raperów w kraju opowiedział nam m.in. o działaniu na uboczu, britpopowych ciągotkach i pomysłach na przyszłość poza rapem. O ten wywiad nie tylko my staraliśmy długi czas, w końcu się udało.

„Było kilka powodów. Przede wszystkim za każdym razem dochodziłem do wniosku, że to często takie gadanie o płytach, a ja miałem potrzebę wyrażenia czegoś głębszego. Kamyczkiem do mojego ogródka jest to, że bywałem na wywiadach nietrzeźwy, w jakiś sposób je lekceważyłem lata temu. Do tego jąkałem się, sam nie byłem w stanie tego słuchać i oglądać. Uznałem, że po prostu nie lubię tej formy kontaktu. Ale coś się u mnie zmieniło, może faktycznie ją polubię. Przez te ostatnie trzy lata pooglądałem wnikliwie rozmowy, przeanalizowałem je. Myślę też, że kiedyś wielokrotnie nie miałem za wiele do powiedzenia”.

Sarius - Polish Hip-Hop Festival Płock 2019 © Piotr Szapel

Ras: Najważniejsze, żeby wyjść z przytupem

Trzynaście lat po debiucie „Dobra muzyka, ładne życie”, a chwilę przed finałowym tangiem Rasmentalismu, postanowiliśmy wziąć Rasa-rapera po raz ostatni w obroty. Powiedział nam wtedy:

„Parę lat temu obejrzałem dwa zajebiste dokumenty o Cool Kids of Death. Jeden był o momencie, jak im świetnie szło, drugi – jak była już obrzydliwa stypa. Grali dla paru osób, z czego jedna darła mordę: butelki z benzyna i kamienie, było też dwóch żuli i tańczące dziecko. Po tym drugim seansie powiedziałem do dziewczyny: to jest punkt, w którym nigdy nie chcę być. Nigdy w życiu nie chcę skończyć kariery, desperacko trzymając się sceny i błagając, by mnie z niej nie zdjęto. Na szczęście życie poprowadziło mój zespół tak, że finiszujemy z dwiema wyprzedanymi datami, zaraz ogłosimy kolejne i też pewnie pójdą. Ciągle chcą nas słuchać, nie jesteśmy dla nich śmieszni. I dlatego powinniśmy odejść”.

Ras na koncercie Red Bull Wspólna Scena © Paweł Zanio / Red Bull Content Pool

Patrick The Pan: Wbiłem na dobrą falę

O nowej płycie „Miło wszystko", wspólnej trasie u boku Dawida Podsiadły i piosenkach śpiewanych tylko po polsku, także z Darią Zawiałow, mieliśmy przyjemność rozmawiać z Patrickiem The Panem.

Kilka lat wcześniej pisaliśmy o nim: „ciekawych momentów u niego nie brakuje”. Dziś Patrick The Pan ma na swoim koncie już czwartą solową płytę, imponującą trasę koncertową u boku Dawida i przede wszystkim wiarę w siebie, większą niż kiedykolwiek. „Mam nieskromne poczucie, że z tą płytą mogę więcej” – mówił nam po premierze albumu „Miło wszystko”. „Współpraca z Dawidem była i jest dla mnie bardzo mobilizująca. Ja świetnie się u niego bawię i dobrze mi w jego zespole, ale to nie jest żaden sekret, że bardziej interesuje mnie stanie na środku sceny niż gdzieś z tyłu. Jeżdżenie zaś przez parę lat w takiej roli sprawia, że chcesz więcej pracować nad tym, by samemu stać na środku w takich okolicznościach. Koncertowanie u czyjegoś boku to jest tylko wersja demo tego, czego sam chcesz w pełnej wersji”.

Dawid Podsiadło gra akustyczną wersję "Matyldy" © Dawid Podsiadło

Hodak: Czuję głód tworzenia

Od breakingu przez marzenie o byciu pilotem po płytę „Moody Tapes, Volume One”. Z Hodakiem, czyli podopiecznym polskiego Def Jamu, rozmawialiśmy o największych życiowych zajawkach. A zaczęliśmy faktycznie od tańca...

„Breaking był dla mnie wspaniałą przygodą i drzwiami do hiphopowego świata. Tańczyliśmy w Domu Kultury w moim rodzinnym Kluczborku. Na treningi namówił mnie znajomy z klasy, który powiedział mi pewnego dnia: mordo, dawaj ze mną. Będzie fajnie, tam jest spoko. (śmiech) No i posłuchałem. Nie żałowałem nawet przez moment. Tańca uczył mnie m.in. nasz wspólny znajomy Petion. Zresztą on uczył nas nie tylko tańca, ale i dawał lekcje z historii hip-hopu. Musieliśmy np. wiedzieć, jaki numer akurat leci z głośnika. (śmiech) Gdy ktoś nie wiedział, to średnio”.

Hodak © Def Jam Recordings Poland

Bluszcz: Chodzi o klimat i uczucia, jakie wywołuje u ciebie muzyka

„Ty jesteś jak najlepsze klipy z tamtych lat” – śpiewa na wydanej w 2021 roku płycie „Kresz" zespół Bluszcz. A Bluszcz to Jarek i Romek Zagrodni. Projekt dwóch braci, którzy debiutowali w 2017 roku albumem „Junior”. Dziś „Kresz" to już ich trzeci album, duet ma na swoim koncie koncerty m.in. na Open'erze, OFF Festivalu i Męskim Graniu, więc jest duża szansa, że ich piosenki masz już zapętlone w swoim odtwarzaczu. Jeśli nie – czas to przy okazji tego wywiadu nadrobić.

Bluszcz © Katarzyna Zagrodna @katazagro

Kamil Holden: 10 najlepszych piosenek o miłości. Bez „Baśki” i Dżemu

Z Kamilem Holdenem, muzykiem zespołu Karaś/Rogucki oraz autorem muzyki do nagrodzonego na festiwalu w Gdyni filmu „Piosenki o miłości” wybraliśmy 10 najlepszych, choć dla wielu pewnie dosyć nietypowych, piosenek o miłości.

„Moja przygoda z muzyką zaczęła się gdzieś w wieku sześciu lat, kiedy zacząłem grać na pianinie. Ale bardzo szybko to znielubiłem. Nie chciałem grać wtedy Chopina, czego dzisiaj trochę żałuję” – wspomina muzyk. „Potem miała być perkusja, ale ta niestety została mi odmówiona, bo kto normalny chce mieć w domu małego perkusistę?! Chyba nikt. W gimnazjum w końcu odkryłem gitarę i stwierdziłem, że już nie odpuszczę. Przez chwilę grałem na Chmielnej w Warszawie, na ulicy, co było może średnim pomysłem na zarobek, ale świetnym pomysłem na rozwinięcie mojego hobby. Grałem tam swoje piosenki o miłości i konfrontowałem je z przechodniami. Grałem też piosenki innych, ale Dżemu i »Baśki« nigdy. Spokojnie, nie ma ich też w tym zestawieniu”.

Kamil "Holden" Kryszak © Jowita Steszewska

Szczyl: Mamy w łapach cały świat!

Mówią o nim: debiutant roku, o płycie „Polska Floryda”: debiut roku. Już to powinno wystarczy za zachętę, żeby sprawdzić całą rozmowę ze Szczylem. Ale są w niej też inne ciekawe wątki.

„Tak na marginesie, jestem mega ciekaw, kiedy w Polsce pojawi się na przykład pierwszy homoseksualny raper. Wszyscy będą mieli z tym wielki problem, będą wkurzeni, a on po prostu sobie będzie i będzie robił swoje. A te wszystkie zamknięte głowy po prostu eksplodują.

To ważne, żeby się nie ograniczać. Jeśli nie umiesz mówić o tym, co emocjonalne, o tym, co w środku, to jedyną opcją jest skorzystanie z pomocy psychoterapeuty. Tłumienie wszystkiego w sobie jest po prostu bardzo niezdrowie”.

Szczyl © Sony Music

Kasia Konstance poleca 10 płyt na długie wieczory

Kasia Konstance uwielbia śpiewać i łączyć w swoich utworach brzmienia jazzu, neo-soulu i R&B, co doskonale słychać na epce „Cosmic Dust”. Jej piosenki grali już w radiu BBC Gilles Peterson i Jamz Supernova, w tej rozmowie to ona poleca nam piosenki innych. Z dedykacją na długie wieczory, ale większość tych płyt ma zastosowanie uniwersalne, więc warto je mieć zawsze pod ręką.

Kasia Konstance © Karolina Wielocha

Kosi: Zwizualizuj sobie swoje życie

Raper, grafficiarz i jak mówi w tej rozmowie: szczęściarz. Współtwórca kultowych składów JWP, Jetlagz, PCP, autor znakomitej solowej płyty „IS.OK”, opowiedział nam o życiu, które sobie sam zwizualizował.

Kosi jest aktywny na polskiej scenie hiphopowej od połowy lat 90. To jedna z najbardziej barwnych i charyzmatycznych postaci – znakomity tekściarz, raper i grafficiarz, poza płytami ekip JWP, PCP czy Jetlagz, które sam zakładał, słyszany też na płytach m.in. WWO i Molesty Ewenement. Rok po tym, jak wydał wreszcie wyczekiwaną solówkę „IS.OK”, i 25 lat po założeniu JWP, wzięliśmy go na dłuższą rozmowę o punku, rapie, deskorolce, graffiti. Słowem – o jego życiu. Bogate ćwierć wieku w końcu zobowiązuje.

Kosi © Jan Bersz / Marcin Weiss

„Było naprawdę ekstra!” – Uzek wspomina Sissy Records

Zaledwie trzy lata działalności, 50 tytułów w katalogu. Sissy Records do dziś pozostaje fenomenem na polskim rynku muzycznym. Pod tym szyldem ukazywały się kultowe i bardzo szanowane przez słuchaczy oraz krytyków płyty Smolika, Lenny Valentino, Ścinaki czy Cool Kids Of Death. Płyty, wyznaczające nowe kierunki w rodzimej muzyce alternatywnej.

Równo 20 lat po założeniu, jej szef – Paweł „Uzek” Jóźwicki, autor sukcesów wielu muzycznych gwiazd, m.in. Myslovitz, Anki Dąbrowskiej i Korteza – zebrał najbardziej sztandarowe oraz te najbardziej zaskakujące utwory w formie bogatego, trzypłytowego albumu. Wydawnictwu towarzyszy też obszerna książeczka z archiwalnymi zdjęciami i wspomnieniami ludzi, którzy współtworzyli Sissy Records. To, co nie zmieściło się w ich opowieściach, Uzek dopowiada teraz w rozmowie z Red Bullem.

Paweł "Uzek" Jóźwicki, w czasach Sissy Records © Biljana Bakić

Fisz: Cały czas otwarty na zabawę

Razem z Emade i Tworzywem wydał w 2021 roku dwupłytowy album „Ballady i Protesty”, czyli archiwalny zapis bardzo dziwnych czasów. Potem nam powiedział, jak do tego doszło i jak właściwie się czuje. Polecamy.

Fisz: „Czas teraz jest bardzo specyficzny. Spotykając na przykład młodsze pokolenie, czy rozmawiając z dziećmi i wspominając świat sprzed internetu, gdy spędzaliśmy czas na podwórkach, spotykając tam przeróżnych ludzi, co też, myślę, nauczyło nas pokory, zastanawiam się, czy młodzież jest jeszcze odporna na taki konformistyczny świat i manipulację. My sami kiedyś mocno idealizowaliśmy internet, często dosyć utopijnie, a dzisiaj stał się totalnie skomercjalizowanym wynalazkiem, podporządkowanym pewnym algorytmom. Nie chcę brzmieć jak wyrocznia, absolutnie nie o to mi chodzi, ale czasami mam wrażenie, że dzisiejsza młodzież nie jest już na to odporna. Ciagle jest głodna tych wszystkich zbędnych gadżetów. Wiesz, to wszystko jest bardzo trudne i skomplikowane, ponieważ w świecie internetowym, sterowanym przez algorytmy, hasła bardzo kontrowersyjne jednak mocno rezonują w społeczeństwie. Przez to też nie jesteśmy w stanie poznać siebie nawzajem, każdy z nas siedzi w swoich bańkach, radykalizuje swój język”.

Fisz © Bart Pogoda