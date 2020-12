Wstrząśnij, nie mieszaj! Sprawdź 4 przepisy na zimowe mocktaile

Sezon zimowy nareszcie się zaczął, a wraz z nim długie dni na stokach oraz nie krótsze wieczory wypełnione (na przykład) chillowaniem przy kominku. W tym roku dodatkowo czeka nas trochę kreatywności w kwestii sylwestra. Mając do dyspozycji odpowiednie składniki, w tym nowy Red Bull Winter Edition, możesz stworzyć doskonałe mocktaile odpowiednie na każdą okazję - także na spotkania w domowym zaciszu, w gronie najbliższych znajomych (nawet jeśli zobaczycie się tylko na ekranie telefonu, czy komputera).

Wymieszaj co nieco korzystając z naszej listy najlepszych receptur mocktaili z Red Bullem Winter Edition. Na początek przepis Stacey Roy znanej jako The Nerdy Bartender. Krok po kroku pomoże Ci przygotować jej Frosted Berry Twist.

Red Bull Winter Edition Frosted Berry Twist © Stacey Roy

1. Frosted Berry Twist

Czas przygotowania: < 3 min

Składniki:

Red Bull Winter Edition

Świeże maliny

Mrożone borówki amerykańskie

Pół cytryny

Sok żurawinowy

Cukier

Lód (w kostkach)

Przygotowywałam już drinki na każdą okazję, ale to, czego szukałam na TĘ porę roku, to coś, co pomoże mi przetrwać świąteczną gorączkę videorozmów, których czeka mnie tak wiele… Zaczynamy! Oto przepis na Red Bull Winter Edition: Frosted Berry Twist.

Świetne jest to, że Red Bull Winter Edition ma zdecydowany, ale nienarzucający się smak. To pozwoliło mi wydobyć i wzmocnić te nuty, które mi odpowiadały – w szczególności te malinowe. No i nie obeszło się bez zimowego garnirunku, więc zdecydowałam się na cukrową crustę, która była gęstsza na górze i osypywała się ku dołowi idealnie oddając śnieżny klimat. Sensem każdego mocktailu jest poczuć się, jakby miało się coś naprawdę wyjątkowego, czego zrobienie wymaga pewnego poziomu fachowości. A ten mocktail jest dobrze zbalansowany i oficjalnie zatwierdzony przez Nerdy Bartender!

Krok 1: Zmiksuj

Do shakera wrzuć garść świeżych malin, ok. 60 g mrożonych borówek amerykańskich (można odmierzyć kieliszkiem do shotów), pół cytryny pokrojone na ćwiartki i około 30 ml soku z żurawiny. Rozgnieć mudlerem. Wstrząśnij z lodem.

Krok 2: Przygotuj szkło

Zwilż krawędź kieliszka plasterkiem cytryny i zanurz ją w rozsypanym na talerzu cukrze aby uzyskać śnieżny efekt.

Krok 3: Nalej

Wlej miksturę do kieliszka do martini albo płaskiego kieliszka do szampana. Uzupełnij Red Bullem Winter Edition.

Krok 4: Zadbaj o garnirunek

Niektórzy mówią, że odpowiednie garnirowanie jest ważniejsze niż sam mocktail. Ja tak nie uważam, ale zawsze powtarzam, że jest TAK SAMO ważne! Garnirunek (dop. przyozdabianie drinka) jest tym, co sprawia, że wołasz „wow” na jego widok. Daje ci poczuć jego smak jeszcze zanim uniesiesz szkło. W tym mocktailu sprawdzi się wykałaczka z kilkoma malinami delikatnie położona na ośnieżonej krawędzi kieliszka, która mówi, że ten drink jest prosty, odświętny i owocowy.

Krok 5: Skosztuj!

Pij i ciesz się nim! Nie ważne, czy będziesz robić zakupy na święta online, tańczyć na kuchennym stole świętując Nowy Rok, Frosted Berry Twist to idealny mocktail, który dodaje skrzyyydeł.

Następne przepisy na mocktaile są jeszcze łatwiejsze do przygotowania w domu. Po prostu połącz wszystkie składniki w szklance. Dopełnij Red Bullem Winter Edition, wymieszaj i kosztuj!

2. Givré

Autorzy: załoga baru Ptit Caribou w Mont Tremblant Resort , Quebec

Składniki:

Red Bull Winter Edition

Szklanka wypełniona kostkami lodu

Sok wyciśnięty z połówki cytryny

Odrobina soku z pomarańczy

Podaj w: szklance typu highball

Garniruj: skręconą skórką z cytryny

3. The Blue

Autor: Steve Perrin z Rusty's w Blue Mountain Resort , Ontario

Składniki:

Red Bull Winter Edition

Szklanka wypełniona lodem

Ok. 60 ml napoju imbirowego

Ok. 30 ml soku z cytryny

Jeżyny

Podaj w: szklance typu highball

Garniruj: miętą

4. Frosted Winter

Składniki:

Red Bull Winter Edition

Szklanka z lodem

Rozgniecione jagody

Ok. 15 ml soku z cytryny

Podaj w: wysokiej szklance cocktailowej

Garniruj: mrożonymi jagodami

Chcesz spróbować wykonać je samodzielnie? Oznacz nas na Instagramie lub Twitterze, abyśmy mogli zobaczyć Twoje kreacje. Otaguj: #redbullwinteredition #dodaciskrzydel

