"Najlepszy Sezon Ever?" - filmowe podsumowanie roku od braci Godziek

Zobacz nowy film braci Godziek podsumowujący rok 2024, a następnie zanurkuj z nami w szczegóły poszczególnych imprez, by jeszcze lepiej zrozumieć, jak bardzo szalony był ubiegły sezon. Zaczynamy:

Darkfest w Afryce – Kontuzje

Jeden z braci poleciał do Afryki z kontuzją, drugi wrócił z kontuzją do domu. Czasem po prostu tak jest, i chociaż „zepsucie” kolana na początku sezonu mogło przekreślić szanse Dawida na jakikolwiek sukces, to ostatecznie wszystko skończyło się lepiej, niż przypuszczaliśmy. Sam Darkfest to impreza, która odbywa się w RPA i słynie z największych na świecie skoczni, na jakich kiedykolwiek skakali rowerzyści. Zaproszenie na wydarzenie otrzymują tylko najlepsi riderzy, a samo oblatanie wszystkich przeszkód jest już nie lada osiągnięciem. Pojechali, poskakali, wrócili lekko poobijani. Żółta kartka, panowie. Za rok Was tam nie puścimy.

Crankworx Rotorua – Strajk

Burbidge-Smith, Robin Goomes i Caroline Buchanan świętują na podium © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Chyba nikt się nie spodziewał, że pierwszy przystanek Pucharu Świata w slopestyle’u zakończy się… strajkiem. Chłopaki postanowili się zbuntować i pogadać trochę z organizatorami o przyszłości sportu, a w tym czasie całe show skradły dziewczyny, które pierwszy raz w historii stanęły do walki o medale na slopestyle’owej trasie. Wilk syty i owca cała – panowie wywalczyli lepsze warunki (Dawid mógł na spokojnie doleczyć kontuzję), a dziewczyny zyskały pełną atencję i pokazały, że w pełni zasłużyły na własną kategorię i pełnowymiarowy format rywalizacji.

Crankworx Cairns – Dawid Godziek po raz pierwszy

Dawid Godziek rozchwytywany po zwycięstwie w Cairns © Nick Waygood/Red Bull Content Pool

Na ten moment warto było czekać. Na starcie Dawid rzucił magiczne zaklęcie i ruszył na trasę z agresją, jakiej jeszcze u niego nie widzieliśmy. Wszystkie triki odjechał perfekcyjnie, wrzucił srogą presję na Emila Johanssona i ostatecznie wygrał swoje pierwsze zawody Pucharu Świata w slopestyle’u. Polska górą po raz pierwszy! Jak się później okazało, był to dopiero wstęp do tego, co miało się wydarzyć w dalszej części sezonu!

Red Bull Hardline – Trudne się wylosowało

Okazuje się, że to nie Red Bull Rampage jest najtrudniejszą imprezą rowerową na świecie. Przynajmniej według Szymona , który w tym roku zadebiutował na walijskim przystanku zawodów Red Bull Hardline. Szaman stwierdził, że nie był gotowy na 5 minut hardkorowej walki z piekielnie stromą i techniczną trasą pełną ogromnych kamieni, korzeni i śliskich pionowych ścianek. Impreza mocno go zweryfikowała, ale nie na tyle, by zrezygnować z tego szalonego formatu w sezonie 2025. Kilka tygodni temu pojawił się na liście startowej Red Bull Hardline Tasmania, więc podejrzewamy, że podobnie jak nasz legendarny strongman, Szymon „tanio skóry nie sprzeda”.

Crankworx Innsbruck – Dawid Godziek po raz drugi

Dawid Godziek wygrywa w Innsbrucku! © Wayne Reiche / Red Bull Content Pool

DAAAWID GOOOODZIEK! Zwycięża po raz drugi. Analizując styl Emila Johanssona oraz jego przejazdy z poprzednich lat, można by pomyśleć, że trasa w Innsbrucku jest wręcz stworzona z myślą o nim. ALE! Dawida niespecjalnie to obchodziło. W pierwszym przejeździe popełnił drobny błąd i przy maksymalnej presji w drugiej próbie odpalił sztuczki, których jeszcze w jego przejazdach nie widzieliśmy. W szoku byli wszyscy: kibice, sędziowie i rywale. Drugi złoty krążek zawisł na szyi Dawida, ale to, co najlepsze, ciągle było przed nami…

Red Bull JoyRide – Dawid Godziek nowym królem slopestyle’u

„Próbowałem udawać, że nie czuję presji…” – Dawid Godziek. Chłopie! Gdybyś nie czuł presji w momencie, w którym możesz zostać Mistrzem Świata oraz zgarnąć najbardziej prestiżową nagrodę w świecie rowerowego freestyle’u, to prawdopodobnie musielibyśmy sprawdzić, czy nie jesteś kosmitą, czarodziejem albo jakimś zaawansowanym robotem. W Kanadzie Dawid zaserwował nam niesamowity emocjonalny rollercoaster: gleba na ostatniej przeszkodzie w pierwszym przejeździe, powrót na start i… przejazd marzenie, którego po prostu nie dało się pobić. Trzecie zwycięstwo z rzędu, tytuł Mistrza Świata i korona Crankworx Triple Crown lądują na koncie Dawida. Czy ten gość może nas jeszcze czymś zaskoczyć? Cóż… okazuje się, że tak.

Red Bull Bike Express – Dawid Godziek wsiadł do pociągu, ale nie byle jakiego

1 min Red Bull Bike Express - Dawid Godziek pokonuje tor MTB na jadącym pociągu! Tego jeszcze nie było! Zobacz, jak Dawid Godziek, jako pierwszy rider MTB na świecie, pokonuje 220-metrowy tor slopestyle'owy na jądącym pociągu!

Ponad 100 milionów wyświetleń, zawojowanie wszystkich największych mediów w Polsce i za granicą, dożywotni bilet do PKP (to zmyśliliśmy) i wieczna sława. To tylko kilka efektów ubocznych przejazdu, który Dawid wykonał na jadącym pociągu. Przy swoim wyczynie namieszał trochę z prawami fizyki, wykonał pierwszego na MTB flat-to-flat backflipa i ukończył swój przejazd w tym samym miejscu, w którym go rozpoczął. Jak to w ogóle możliwe? Nie wiemy, ale jakimś cudem zadziałało…

Red Bull Rampage – O włos od zwycięstwa

Od lewej do prawej: Szymon Godziek, Brandon Semenuk i Tyler McCaul © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Jeszcze przed wylotem do Utah Szymon był w doskonałej formie, a na miejscu wszystko szło jak po maśle: budowa, odblokowanie nowych przeszkód, ogarnięcie pomysłu na przejazd i ostatecznie – sam start w zawodach. Po pierwszym przejeździe wszystko wskazywało na to, że Szymon Godziek naprawdę wygra swój pierwszy Red Bull Rampage, ale Brandon Semenuk – jak to Brandon Semenuk – miał na te zawody nieco inne plany. Po 5 godzinach przerwy, w ostrym wietrze stanął w bramce startowej i pojechał… jak na mistrza przystało. Kanadyjczyk o stalowych nerwach i psychice zwyciężył po raz piąty, a Szymon powtórzył swój sukces sprzed 2 lat i wrócił do domu z pucharem za drugie miejsce. Za rok też jest rok. Wrócimy silniejsi!