Emocje w Formule 1: Najlepszy wyścig w Azerbejdżanie

Gdy w niedzielę zgasły czerwone światła, a prowadzące samochody wpadły w pierwsze zakręty, Valtteri Bottas popełnił błąd. Zbyt mocno najechał na tarkę, która podbiła go i posłała w kierunku auta Kimiego Raikkonena. Pierwszy z Finów musiał więc pokonać okrążenie z przebitą oponą i zjechać do boksu, przez co spadł na ostatnią pozycję i został zdublowany. Drugi stracił tylko nieco czasu i kilka miejsc. W odłamki z ich samochodów wjechał Daniel Ricciardo, któremu w konsekwencji zaczęły się przegrzewać hamulce. Australijczyk odwiedził mechaników i powrócił na tor na 17 miejscu. Chwilę później posłuszeństwa odmówił bolid Daniiła Kwiata z

, co wywołało wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Ricciardo i Bottas skorzystali na tym, mogąc zbliżyć się do czołówki. Niestety STR12 nie był jedynym autem, które zawiodło w tamtą niedzielę. Do garażu musiał wrócić także Max Verstappen, również z powodu awarii mechanicznej. W międzyczasie kolejni zawodnicy zmieniali opony, a australijski kierowca Red Bulla awansował na 10 miejsce.