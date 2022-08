Emocje w Formule 1: Najbardziej pamiętne GP Belgii

liczyło zaledwie 1 okrążenie, w dodatku pokonane za samochodem bezpieczeństwa. Wreszcie to tu miał miejsce wywołany deszczem największy wypadek w całej historii Formuły 1 pod względem ilości uczestniczących w nim samochodów.

Położone w Belgii pasmo Ardenów nieodmiennie kojarzy się ze złą pogodą. To tutaj na przełomie 1944 i 1945 r. fatalne warunki atmosferyczne najpierw uniemożliwiły Aliantom wykrycie wojsk III Rzeszy szykujących się do ofensywy, a potem burze śnieżne zatrzymały niemieckie natarcie. To tutaj mogliśmy również oglądać rzęsistą ulewę, przez którą ubiegłoroczne

Zanim jednak doszło do tego fatalnego startu, bolidy musiały ustawić się na gridzie. Wówczas w stawce obecni byli dwaj zawodnicy, którzy w kolejnych latach mieli związać się z Red Bullem. Z 2. pola ruszał David Coulthard w McLarenie, a z 11. Alexander Wurz w Benettonie. Ponadto w bolidach sponsorowanego przez austriacki koncern Saubera startowali Jean Alesi i Johnny Herbert (odpowiednio z 10. i 12. miejsca). 17. pozycję zajmował natomiast

. Właśnie w tamtym momencie Szkot złapał uślizg, który skierował go na barierę. Po odbiciu się od ściany jego bolid sunął w poprzek toru. Inni kierowcy nie mieli szans na uniknięcie zderzenia, przez co w pewnym momencie spomiędzy strug wody wyłonił się obraz kilku rozbitych aut.

Na zalanym wodą torze kierowcy mieli do pokonania dość krótką prostą startową zakończoną nawrotem La Source. Później czekało na nich rozpędzanie i dojazd do słynnych Eau Rouge i Raidillon. Dotarło tam jednak zaledwie kilka aut. Po wyjeździe z La Source na czele znajdował się Mika Hakkinen przed Villeneuvem, z kolei na 3 miejsce wyszedł Schumacher po tym, jak wyprzedził walczącego z Eddiem Irvinem

Wcale nie lepiej było na dalszych pozycjach. Wychodzący z nawrotu reprezentanci słabszych ekip nie dostrzegli wypadku, ponieważ widoczność utrudniał padający wciąż deszcz. Dopiero ci na ostatnich miejscach mieli szansę zahamować, dzięki czemu niektórzy tylko lekko stuknęli samochody przed sobą, zamiast wpaść w nie z całym impetem. Wyjątkiem był Ricardo Rosset, który – nie pierwszy zresztą raz – zagapił się, przez co poprzedzające go auta musiały przyjąć jeszcze jedno mocne uderzenie. Dyrekcja wyścigu natychmiast wywiesiła czerwoną flagę.

Wcale nie lepiej było na dalszych pozycjach. Wychodzący z nawrotu reprezentanci słabszych ekip nie dostrzegli wypadku, ponieważ widoczność utrudniał padający wciąż deszcz. Dopiero ci na ostatnich miejscach mieli szansę zahamować, dzięki czemu niektórzy tylko lekko stuknęli samochody przed sobą, zamiast wpaść w nie z całym impetem. Wyjątkiem był Ricardo Rosset, który – nie pierwszy zresztą raz – zagapił się, przez co poprzedzające go auta musiały przyjąć jeszcze jedno mocne uderzenie. Dyrekcja wyścigu natychmiast wywiesiła czerwoną flagę.

Wcale nie lepiej było na dalszych pozycjach. Wychodzący z nawrotu reprezentanci słabszych ekip nie dostrzegli wypadku, ponieważ widoczność utrudniał padający wciąż deszcz. Dopiero ci na ostatnich miejscach mieli szansę zahamować, dzięki czemu niektórzy tylko lekko stuknęli samochody przed sobą, zamiast wpaść w nie z całym impetem. Wyjątkiem był Ricardo Rosset, który – nie pierwszy zresztą raz – zagapił się, przez co poprzedzające go auta musiały przyjąć jeszcze jedno mocne uderzenie. Dyrekcja wyścigu natychmiast wywiesiła czerwoną flagę.

W wyniku karambolu na starcie mniejszym lub większym uszkodzeniom uległo kilkanaście samochodów. Niektórzy z kierowców zdołali zająć miejsca w bolidach rezerwowych. W tamtym okresie każdy zespół mógł przygotować tylko jeden taki bolid, dlatego te ekipy, które straciły oba samochody, musiały wybrać jednego zawodnika, który pojedzie dalej. W ten sposób wyścig już na tym etapie zakończyli Rubens Barrichello, Olivier Panis, Mika Salo i Ricardo Rosset. Pozostali mogli przystąpić do ponownego startu, który z uwagi na konieczność posprzątania porozrzucanych odłamków odbył się godzinę po pierwszym. Tym razem wszystko poszło znacznie lepiej i choć kierowcy nadal musieli zmagać się z deszczem, rywalizacja rozkręciła się na dobre. Prowadzenie objął Damon Hill, a za jego plecami Schumacher walczył z Irvinem i Hakkinenem. Fin wkrótce po stracie pozycji obrócił się i został uderzony przez Johnny’ego Herberta, kończąc w ten sposób i swój i jego wyścig. Coulthard tymczasem zderzył się z Alexem Wurzem, przez co spadł aż na 15 miejsce, a na tor musiał wyjechać samochód bezpieczeństwa. Austriak z kolei zmuszony był się wycofać.

W wyniku karambolu na starcie mniejszym lub większym uszkodzeniom uległo kilkanaście samochodów. Niektórzy z kierowców zdołali zająć miejsca w bolidach rezerwowych. W tamtym okresie każdy zespół mógł przygotować tylko jeden taki bolid, dlatego te ekipy, które straciły oba samochody, musiały wybrać jednego zawodnika, który pojedzie dalej. W ten sposób wyścig już na tym etapie zakończyli Rubens Barrichello, Olivier Panis, Mika Salo i Ricardo Rosset. Pozostali mogli przystąpić do ponownego startu, który z uwagi na konieczność posprzątania porozrzucanych odłamków odbył się godzinę po pierwszym. Tym razem wszystko poszło znacznie lepiej i choć kierowcy nadal musieli zmagać się z deszczem, rywalizacja rozkręciła się na dobre. Prowadzenie objął Damon Hill, a za jego plecami Schumacher walczył z Irvinem i Hakkinenem. Fin wkrótce po stracie pozycji obrócił się i został uderzony przez Johnny’ego Herberta, kończąc w ten sposób i swój i jego wyścig. Coulthard tymczasem zderzył się z Alexem Wurzem, przez co spadł aż na 15 miejsce, a na tor musiał wyjechać samochód bezpieczeństwa. Austriak z kolei zmuszony był się wycofać.

W wyniku karambolu na starcie mniejszym lub większym uszkodzeniom uległo kilkanaście samochodów. Niektórzy z kierowców zdołali zająć miejsca w bolidach rezerwowych. W tamtym okresie każdy zespół mógł przygotować tylko jeden taki bolid, dlatego te ekipy, które straciły oba samochody, musiały wybrać jednego zawodnika, który pojedzie dalej. W ten sposób wyścig już na tym etapie zakończyli Rubens Barrichello, Olivier Panis, Mika Salo i Ricardo Rosset. Pozostali mogli przystąpić do ponownego startu, który z uwagi na konieczność posprzątania porozrzucanych odłamków odbył się godzinę po pierwszym. Tym razem wszystko poszło znacznie lepiej i choć kierowcy nadal musieli zmagać się z deszczem, rywalizacja rozkręciła się na dobre. Prowadzenie objął Damon Hill, a za jego plecami Schumacher walczył z Irvinem i Hakkinenem. Fin wkrótce po stracie pozycji obrócił się i został uderzony przez Johnny’ego Herberta, kończąc w ten sposób i swój i jego wyścig. Coulthard tymczasem zderzył się z Alexem Wurzem, przez co spadł aż na 15 miejsce, a na tor musiał wyjechać samochód bezpieczeństwa. Austriak z kolei zmuszony był się wycofać.