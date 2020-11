7 rodzajów najstraszniejszych przeciwników w grach wideo!

1. ROBOTY

, by ciarki przebiegły wzdłuż kręgosłupa. Mowa o głównych bohaterach gier takich, jak Five Night's at Freddie's (oraz licznych podróbkach i adaptacjach kultowego FNaFa - z CASE: Animatronics na czele). W Animatronikach straszne było wszystko - począwszy od ich naprawdę diabolicznego wyglądu, poprzez sposób poruszania się (szczególnie, gdy dostrzeżone zostały na kamerach wideo - biegnące w szaleńcy pędzie korytarzami, by zabić protagonistę), a na wyskakiwaniu przed twarzą gracza w postaci przerażających jump-scare'ach przyprawiających o zawał serca skończywszy. Tak - z Animatronikami z pewnością nie chcielibyśmy się spotkać oko w oko i aż dziw bierze, że te "maskotki" były po części reklamą jakiejkolwiek wirtualnej pizzerii.

2. OBCY

(zmutowane do form ksenomorfów trupy), przez hordy których zmuszeni zostaliśmy przebijać się w grach z serii "Dead Space". Ciekawostką może być fakt, że to właśnie w tym kosmicznym horrorze zastosowano po raz pierwszy - przynajmniej na taką skalę i w usprawniający gameplay produkcji sposób - system "rozczłonkowywania" przeciwników przy użyciu przeróżnych broni. Nie chodziło jednak wyłącznie o wprowadzenie do gry jeszcze większej dawki bezsensownej brutalności - odcinanie kończyn wrogów miało bowiem utrudniać przeciwnikom błyskawiczne poruszanie się w kierunku protagonisty, co (przy ograniczonych zasobach amunicji) mogło być wykorzystane w celu taktycznego odwrócenia szans na placu boju. No i wyglądało miodnie, jak na swoje czasy!

3. MAŁE DZIEWCZYNKI

Powiedzmy sobie szczerze - małe dziewczynki stojące (najczęściej z misiem pod pachą) w mrocznym korytarzu, oświetlane wyłącznie przez błysk mrugającej, zepsutej świetlówki, to jedna z klisz światka horrorowego, ale robi piorunujące wrażenie zawsze, kiedy pojawia się na ekranie. Chyba najlepiej motyw ten wykorzystany został jednak w grach z serii F.E.A.R., kiedy to Alma Wade - dziewczynka ubrana w czerwoną sukienkę , obdarzona nadnaturalnymi zdolnościami, która potrafiła doprowadzić gracza do obłędu - pokazywała się w najmniej spodziewanych momentach (np. podczas schodzenia po drabinie, gdy protagonista obracał się, by przy jej użyciu zejść na niższe kondygnacje). Wśród naprawdę przerażających dziewczynek w grach wideo można wymienić także Siostrzyczki z BioShocka (same w sobie nie były zabójcze, ale wywoływały pewien rodzaj niepokoju, szczególnie gdy próbowało się im odebrać Adam), przerażające Szare Dzieci z leciwych już gier w uniwersum stworzonym na potrzeby serii Silent Hill oraz bliźniaczki Kiryu z Fatal Frame II: Crimson Butterfly. Szczególnie tych ostatnich strach się bać!

4. ZOMBIE