Najszybsze rowery zjazdowe sezonu 2021

To najszybszy rower sezonu 2021. Od paru lat Loic Bruni jest bardzo mocno zaangażowany w rozwój nowej "Demówki" i po kilku eksperymentach z różnym rozmiarem kół i ustawieniem zawieszenia, chyba w końcu wszystko zaczęło działać właśnie tak, jak powinno. Przez cały sezon, niezależnie od warunków, Francuz nie wypadał z pierwszej dziesiątki, a w trakcie zawodów nadrabiał straty do rywali, w miejscach, w których wydawałoby się to niemożliwe. Komentatorzy wielokrotnie zwracali uwagę na niesamowite umiejętności "Super-Bruniego", który mknął po kamienistych rockgardenach jak przyklejony. Nie wiemy, na ile to jego nieprawdopodobne skillsy, a na ile zaawansowana technologia wykorzystana do stworzenia nowego Demo, ale szczerze mówiąc, nie ma to dla nas większego znaczenia. Tak długo jak Bruni będzie na topie, my będziemy zadowoleni!