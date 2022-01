Głośne premiery, emocjonujące turnieje! Na to czeka świat gier w 2022 roku

Jak zawsze na początku roku, warto zerknąć w kalendarz i zaznaczyć w nim na czerwono kilka najważniejszych dat. My postanowiliśmy nieco wyręczyć Was w kwestii gamingu i esportu, prezentując najciekawsze premiery i turnieje nadchodzących 12 miesięcy.

W porównaniu do części pierwszej gracze mają otrzymać do dyspozycji jeszcze większy świat, a jedną z nowości mają być liczne podwodne lokacje. Oczywiście na naszej drodze nie zabraknie też licznych przeciwników czy to w postaci ludzi, czy też maszyn.

Polscy fani liczyć będą przede wszystkim na to, by po roku przerwy, ponownie zobaczyć na turnieju Marcina “Jankosa” Jankowskiego i całe G2. Samurajowie, po przebudowie składu wierzą, że uda im się powrócić na szczyt, co otwarcie zapowiadał polski leśnik.

Kolejna na naszej liście kontynuacja dobrze znanego hitu sprzed kilku lat. Akcja Dying Light 2 toczy się 20 lat po wydarzeniach części pierwszej. Po tym, jak udało się opanować epidemię zombie w mieście Harran, rozpoczęły się badania nad zmutowanym szczepem wścieklizny, który doprowadził do całej sytuacji. W ich trakcie jednak wirus wydostaje się z laboratorium i doprowadza do globalnej pandemii. W dwa lata niemal cała populacja na ziemi zostaje zakażona. Na świecie pozostaje jedynie kilka osad i jedno miast - Villedor, w którym toczy się akcja gry.

W najnowszej części gry wcielamy się w postać Aidena Caldwella, który trafia do Villedor w poszukiwaniu siostry. W przeciwieństwie do pierwszej części, dwójka większy nacisk kładzie na fabułę, na którą wpływ będą miały podejmowane przez nas decyzje. To my wybierzemy, z kim chcemy się bratać, a w kim mieć wrogów.

Czym natomiast będzie sam Starfield? Ma to być kosmiczne RPG, w którym gracz otrzymuje do dyspozycji ogromny otwarty świat, w którym może eksplorować galaktykę wzdłuż i wszerz. Oczywiście nie zabraknie tu także rozbudowanej fabuły.

Todd Howard, odpowiadający za produkcję gry, stwierdził nawet, że to coś na kształt “Skyrima osadzonego w kosmosie”. Inne porównania to np. “Symulator Hana Solo”. Trzeba przyznać, że trudno o lepszą reklamę dla miłośników gatunku.

