5 najważniejszych momentów sezonu rowerowego 2025

01 Szymon Godziek wygrywa nowe zawody Natural Selection

Natural Selection Tour Bike - Retransmisja "To taki slopestyle na sterydach." Czy możemy sobie wyobrazić lepszą rekomendację zawodów? Chyba nie, zwłaszcza gdy w taki sposób na transmisję zaprasza zwycięzca - Szymon Godziek!

Natural Selection to impreza wywodząca się ze środowiska snowboardowego. Jej organizatorem i pomysłodawcą jest Travis Rice – legendarny rider, który słynie z przesuwania wszystkich granic związanych ze sportami ekstremalnymi. Po kilku bardzo udanych imprezach snowboardowych organizatorzy postanowili wykonać kolejny krok naprzód, ogłaszając cykl zawodów w kilku najbardziej spektakularnych sportach ekstremalnych, takich jak surfing, snowboarding, narciarstwo i właśnie rowerowy freeride.

Na liście startowej wydarzenia rowerowego nie mogło oczywiście zabraknąć Szymona Godźka , który według opinii całego środowiska jest obecnie uosobieniem tego, co fani dwóch kółek określają freeridem. Od pierwszych treningów do finałowych zawodów Szaman czuł się na miejscu jak ryba w wodzie, a swoją niezwykłą formę przypieczętował spektakularnym zwycięstwem i totalną dominacją nad rywalami. To był jego event i, szczerze mówiąc, już nie możemy się doczekać kolejnej edycji!

02 Dawid Godziek wraca na podium Pucharu Świata po kontuzji i operacji

Crankworx Cairns: Slopestyle – zobacz powtórkę Zobacz powtórkę w Red Bull TV. Dawid Godziek, który wraca do rywalizacji po kilku miesiącach przerwy, zajął rewelacyjne, drugie miejsce w Australii!

Statystycznie, nawet po nieskomplikowanej operacji kolana zawodnicy wracają do pełnej sprawności po mniej więcej 3–4 miesiącach. Od pełnej sprawności trzeba jeszcze odczekać kilka tygodni na ponowne „wjeżdżenie się” w rower i wypracowanie optymalnej formy. Oczywiście to jedynie statystyka, a Dawid Godziek wielokrotnie udowadniał, że niespecjalnie przejmuje się ani prawami fizyki, ani matematyki. Równo 3 miesiące po operacji łąkotki, którą przeszedł zimą, wylądował w Australii na drugim przystanku cyklu Crankworx World Tour i… od razu wskoczył na podium. W Cairns Dawid wywalczył srebrny medal, ustępując jedynie Timowi Bringerowi.

To miał być dla reprezentanta Polski sezon luzu i odpoczynku, po tym jak w roku 2024 wygrał wszystko, co było do wygrania, ale oczywiście chyba nikt nie dał się na to nabrać. W dalszej części sezonu Dawid wygrał jeszcze zawody rangi FMB Gold i zajął 5. miejsce na zawodach Red Bull Joyride w Kanadzie.

03 Asa Vermette zostaje najmłodszym zawodnikiem, który wygrał Red Bull Hardline

Red Bull Hardline - transmisja Najtrudniejszy wyścig zjazdowy na świecie zmusza zawodników do przekraczania granic możliwości na ekstremalnej, bezlitosnej trasie.

W tym materiale skupimy się głównie na momentach najważniejszych dla polskiej publiczności i społeczności rowerowej, ale przejazd Asy Vermette na tegorocznym Red Bull Hardline w Walii zdecydowanie zasługuje na uwagę wszystkich amatorów dwóch kółek. Zaledwie 18-letni Amerykanin zadebiutował w tym sezonie w najtrudniejszym na świecie wyścigu zjazdowym i dokonał niemożliwego. Najpierw, jeszcze w kwalifikacjach, wykręcił najlepszy czas, a następnie urwał kolejne sekundy w finałach, udowadniając tym samym, że w kolejnym sezonie będzie deptał po piętach Jacksona Goldstone’a na trasach Pucharu Świata.

Ciekawy fakt: na ostatniej rundzie Pucharu Świata w zjeździe Asa – startujący w kategorii Juniorów – wykręcił lepszy czas niż najszybszy zawodnik z kategorii Pro. Takie zjawisko oglądaliśmy pierwszy raz w historii. Podejrzewamy, że nieco starsi koledzy już dokładnie analizują technikę jazdy młodego Amerykanina, tak by w przyszłym sezonie nie dać się zaskoczyć młodemu zjazdowcowi!

04 Sławek Łukasik wygrywa klasyfikację generalną Pucharu Świata w enduro

Pierwszy raz w historii Polak zwyciężył w klasyfikacji generalnej rowerowego Pucharu Świata w jakiejkolwiek kategorii. Sławek na to zwycięstwo pracował od dawna, najpierw na trasach zjazdowych, później rozwijając się w teamach enduro. Gdy dołączył do najlepszego na świecie teamu Yeti, stało się jasne, że do umiejętności i kondycji dołączył ostatni element układanki – genialne zaplecze sprzętowo-logistyczne.

Na pierwsze sukcesy nie trzeba było długo czekać, ale to właśnie w sezonie 2025 Sławek nie tylko wygrał Puchar Świata w Bielsku przed własną publicznością, ale też przez cały rok jeździł niesamowicie konsekwentnie i równo, regularnie punktując na czołowych lokatach. Efekt? Zwycięstwo w generalce jeszcze przed rozstrzygnięciem ostatnich zawodów – z powodu ogromnej przewagi punktowej!

05 Szymon Godziek odpala jeden z najbardziej szalonych przejazdów w historii Red Bull Rampage

Red Bull Rampage: Zawody mężczyzn (powtórka) Zobacz powtórkę zawodów Red Bull Rampage 2025.

CO TO BYŁ ZA PRZEJAZD?! Z tego, co udało nam się ustalić po rozmowach z całą ekipą Szymona, tegoroczny Red Bull Rampage był największym wyzwaniem, z jakim polski zawodnik mierzył się w całej swojej karierze. Dlaczego? Po drodze problemy żołądkowe, zwariowana pogoda, kontuzja ręki i tak naprawdę pełna gotowość do jazdy pojawiła się dopiero na kilka godzin przed startem. Przypominamy, że to nie zawody o pietruszkę, tylko najbardziej hardcorowa impreza freeride’owa na świecie…

Niezależnie od zaistniałych okoliczności Szymon postanowił iść na całość. „Pojechałem po Utah po zwycięstwo. Zobaczyłem, jak sędziowie punktowali górną część trasy i zrozumiałem, że muszę tam zrobić coś naprawdę grubego. Ta 360-tka z grani na start była prawdopodobnie jednym z najbardziej szalonych manewrów, jakie w tym sezonie oglądaliśmy na zawodach, a reszta – to już historia. Cała masa spektakularnych sztuczek i drobny błąd w doborze prędkości przy frontflipie na ogromnym dropie! Gdyby Szymon odjechał wszystko, co zaplanował, byłby to prawdopodobnie jeden z najbardziej efektownych przejazdów w 20-letniej historii imprezy!”