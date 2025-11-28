5 najważniejszych momentów sezonu rowerowego 2025

Rowery
01
Szymon Godziek wygrywa nowe zawody Natural Selection
Natural Selection Tour Bike - Retransmisja
"To taki slopestyle na sterydach." Czy możemy sobie wyobrazić lepszą rekomendację zawodów? Chyba nie, zwłaszcza gdy w taki sposób na transmisję zaprasza zwycięzca - Szymon Godziek!
Natural Selection to impreza wywodząca się ze środowiska snowboardowego. Jej organizatorem i pomysłodawcą jest Travis Rice – legendarny rider, który słynie z przesuwania wszystkich granic związanych ze sportami ekstremalnymi. Po kilku bardzo udanych imprezach snowboardowych organizatorzy postanowili wykonać kolejny krok naprzód, ogłaszając cykl zawodów w kilku najbardziej spektakularnych sportach ekstremalnych, takich jak surfing, snowboarding, narciarstwo i właśnie rowerowy freeride.
Na liście startowej wydarzenia rowerowego nie mogło oczywiście zabraknąć Szymona Godźka, który według opinii całego środowiska jest obecnie uosobieniem tego, co fani dwóch kółek określają freeridem. Od pierwszych treningów do finałowych zawodów Szaman czuł się na miejscu jak ryba w wodzie, a swoją niezwykłą formę przypieczętował spektakularnym zwycięstwem i totalną dominacją nad rywalami. To był jego event i, szczerze mówiąc, już nie możemy się doczekać kolejnej edycji!
02
Dawid Godziek wraca na podium Pucharu Świata po kontuzji i operacji
Crankworx Cairns: Slopestyle – zobacz powtórkę
Zobacz powtórkę w Red Bull TV. Dawid Godziek, który wraca do rywalizacji po kilku miesiącach przerwy, zajął rewelacyjne, drugie miejsce w Australii!
Statystycznie, nawet po nieskomplikowanej operacji kolana zawodnicy wracają do pełnej sprawności po mniej więcej 3–4 miesiącach. Od pełnej sprawności trzeba jeszcze odczekać kilka tygodni na ponowne „wjeżdżenie się” w rower i wypracowanie optymalnej formy. Oczywiście to jedynie statystyka, a Dawid Godziek wielokrotnie udowadniał, że niespecjalnie przejmuje się ani prawami fizyki, ani matematyki. Równo 3 miesiące po operacji łąkotki, którą przeszedł zimą, wylądował w Australii na drugim przystanku cyklu Crankworx World Tour i… od razu wskoczył na podium. W Cairns Dawid wywalczył srebrny medal, ustępując jedynie Timowi Bringerowi.
To miał być dla reprezentanta Polski sezon luzu i odpoczynku, po tym jak w roku 2024 wygrał wszystko, co było do wygrania, ale oczywiście chyba nikt nie dał się na to nabrać. W dalszej części sezonu Dawid wygrał jeszcze zawody rangi FMB Gold i zajął 5. miejsce na zawodach Red Bull Joyride w Kanadzie.
03
Asa Vermette zostaje najmłodszym zawodnikiem, który wygrał Red Bull Hardline
Red Bull Hardline - transmisja
Najtrudniejszy wyścig zjazdowy na świecie zmusza zawodników do przekraczania granic możliwości na ekstremalnej, bezlitosnej trasie.
W tym materiale skupimy się głównie na momentach najważniejszych dla polskiej publiczności i społeczności rowerowej, ale przejazd Asy Vermette na tegorocznym Red Bull Hardline w Walii zdecydowanie zasługuje na uwagę wszystkich amatorów dwóch kółek. Zaledwie 18-letni Amerykanin zadebiutował w tym sezonie w najtrudniejszym na świecie wyścigu zjazdowym i dokonał niemożliwego. Najpierw, jeszcze w kwalifikacjach, wykręcił najlepszy czas, a następnie urwał kolejne sekundy w finałach, udowadniając tym samym, że w kolejnym sezonie będzie deptał po piętach Jacksona Goldstone’a na trasach Pucharu Świata.
Ciekawy fakt: na ostatniej rundzie Pucharu Świata w zjeździe Asa – startujący w kategorii Juniorów – wykręcił lepszy czas niż najszybszy zawodnik z kategorii Pro. Takie zjawisko oglądaliśmy pierwszy raz w historii. Podejrzewamy, że nieco starsi koledzy już dokładnie analizują technikę jazdy młodego Amerykanina, tak by w przyszłym sezonie nie dać się zaskoczyć młodemu zjazdowcowi!
04
Sławek Łukasik wygrywa klasyfikację generalną Pucharu Świata w enduro
Pierwszy raz w historii Polak zwyciężył w klasyfikacji generalnej rowerowego Pucharu Świata w jakiejkolwiek kategorii. Sławek na to zwycięstwo pracował od dawna, najpierw na trasach zjazdowych, później rozwijając się w teamach enduro. Gdy dołączył do najlepszego na świecie teamu Yeti, stało się jasne, że do umiejętności i kondycji dołączył ostatni element układanki – genialne zaplecze sprzętowo-logistyczne.
Na pierwsze sukcesy nie trzeba było długo czekać, ale to właśnie w sezonie 2025 Sławek nie tylko wygrał Puchar Świata w Bielsku przed własną publicznością, ale też przez cały rok jeździł niesamowicie konsekwentnie i równo, regularnie punktując na czołowych lokatach. Efekt? Zwycięstwo w generalce jeszcze przed rozstrzygnięciem ostatnich zawodów – z powodu ogromnej przewagi punktowej!
05
Szymon Godziek odpala jeden z najbardziej szalonych przejazdów w historii Red Bull Rampage
Red Bull Rampage: Zawody mężczyzn (powtórka)
Zobacz powtórkę zawodów Red Bull Rampage 2025.
CO TO BYŁ ZA PRZEJAZD?! Z tego, co udało nam się ustalić po rozmowach z całą ekipą Szymona, tegoroczny Red Bull Rampage był największym wyzwaniem, z jakim polski zawodnik mierzył się w całej swojej karierze. Dlaczego? Po drodze problemy żołądkowe, zwariowana pogoda, kontuzja ręki i tak naprawdę pełna gotowość do jazdy pojawiła się dopiero na kilka godzin przed startem. Przypominamy, że to nie zawody o pietruszkę, tylko najbardziej hardcorowa impreza freeride’owa na świecie…
Niezależnie od zaistniałych okoliczności Szymon postanowił iść na całość. „Pojechałem po Utah po zwycięstwo. Zobaczyłem, jak sędziowie punktowali górną część trasy i zrozumiałem, że muszę tam zrobić coś naprawdę grubego. Ta 360-tka z grani na start była prawdopodobnie jednym z najbardziej szalonych manewrów, jakie w tym sezonie oglądaliśmy na zawodach, a reszta – to już historia. Cała masa spektakularnych sztuczek i drobny błąd w doborze prędkości przy frontflipie na ogromnym dropie! Gdyby Szymon odjechał wszystko, co zaplanował, byłby to prawdopodobnie jeden z najbardziej efektownych przejazdów w 20-letniej historii imprezy!”