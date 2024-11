Historyczne zwycięstwo T1: 10 najważniejszych momentów Worlds 2024

Mistrzostwa Świata League of Legends 2024 były spektakularnym wydarzeniem, które przypomniało nam wszystkim, dlaczego to wydarzenie stworzone przez Riot Games jest absolutnym szczytem wszystkich wydarzeń esportowych.

Finał pobił rekordy, stając się najchętniej oglądanym wydarzeniem esportowym wszechczasów. Ponad 6,9 mln widzów spoza Chin obejrzało pięciomeczowy thriller pomiędzy T1 i Bilibili Gaming (BLG).

Dwaj tytani starli się w londyńskiej O2 Arena, kontynuując historyczną rywalizację między południowokoreańskim LCK i chińskim LPL, znakomicie zwieńczając ten elektryzujący turniej. My za to przygotowaliśmy spis najważniejszych wydarzeń z minionego, ekscytującego, miesiąca zmagań najlepszych drużyn League of Legends.

01 Brazylijskie paiN Gaming pisze historię

paiNa w końcu powrócił na główną scenę Worlds © Riot Games

Zanim rozpoczęła się faza główna mistrzostw, nie zabrakło dramatycznych rozstrzygnięć już na etapie Play-inów. Były one szczególnie emocjonujące, ponieważ Ameryka Łacińska i Brazylia rywalizowały po raz ostatni jako niezależne regiony. Od 2025 roku będą walczyć razem Ameryką Północną w nowym tworze o nazwie LTA (League of Legends Championship of the Americas).

W ikonicznym momencie, Movistar R7 z LLA i paiN Gaming z CBLoL rywalizowały w serii do trzech zwycięstw o to, kto zapewni sobie miejsce na scenie głównej. Po trzech bardzo zaciętych meczach, to paiN stało się dumą Brazylii, zapewniając swojemu regionowi awans do głównego wydarzenia po raz pierwszy od czasu wprowadzenia Play-Inów w 2017 roku

Aby uczynić to niezwykłe osiągnięcie jeszcze bardziej wyjątkowym, brazylijscy fani mogli oglądać walkę swojej drużyny w wymarzonym meczu z najlepszymi graczami wszech czasów - ekipą T1.

02 Starcie G2 Esports z obydwoma finalistami Worlds

Wszystkie oczy zwrócone były na europejską drużynę G2 Esports, która po zdobyciu wszystkich trzech tytułów LEC w tym roku została uznana za najlepszą zachodnią drużynę na turnieju.

G2 wcześnie odpadło, ale powinno być dumne ze swoich występów © Riot Games

Niezwykle utalentowany skład, dowodzony przez legendarnego Rasmusa „Capsa” Winthera, dzielnie walczył w fazie Swiss, a nawet zdołał pokonać półfinalistów z Weibo Gaming. Jednak próba pokonania finalistów - T1 i BLG - okazała się zbyt dużym wyzwaniem nawet dla ambitnego składu Samurajów. Mimo wyraźnego rozczarowania, gracze G2 mogą trzymać głowy wysoko dzięki temu, jak trudne warunki postawili najlepszym drużynom na świecie.

03 Kreatywność FlyQuest przyniosła nadzieję Zachodowi

Po wyeliminowaniu G2, nadzieje Zachodu w fazie pucharowej skupiły się wyłącznie na mistrzach LCS NA, FlyQuest. I ci nie zawiedli.

Północnoamerykańska drużyna odważnie trzymała się swojego unikalnego stylu gry i w końcu znalazła coś, co zadziałało. Polski jungler, Kacper „Inspired” Słoma, zaszokował wszystkich, decydując się na Nunu zarówno przeciwko Team Liquid, jak i panującym mistrzom MSI - Gen.G.

Nawet Bwipo był zdumiony niesamowitym występem swojej drużyny na Worldsach © Riot Games

Ich niekonwencjonalne wybory, takie jak Fiddlesticks, czyniły cuda, a FlyQuest na tyle zachwiał potęgą Gen.G, że poległ dopiero w decydującej, piątej grze, co przejdzie do historii jako jeden z najlepszych występów underdoga. I choć to Gen.G ostatecznie odniosło zwycięstwo, to skład FlyQuest zapewnił LCS pożegnanie z Worldsami, które na długo pozostanie w sercach i pamięci północnoamerykańskich fanów LoL-a.

04 Epickie teamfighty HLE i BLG

Ćwierćfinał pomiędzy mistrzami LCK Hanwha Life Esports i BLG był jednym z najbardziej emocjonujących w turnieju, ponieważ obie drużyny pokazały niesamowite umiejętności w wielu zapierających dech w piersiach teamfightach.

Jedna z tych walk doprowadziła do prawdopodobnie najbardziej widowiskowych momentów w historii esportu, ponieważ Sylas Zeki i Galio Knighta zdecydowali się użyć ulta dokładnie w tym samym momencie, tworząc wspaniałe ujęcie, które możecie zobaczyć poniżej.

Testy limitu Faker przeciwko rywalowi z połowy pasa Chovy

Od lat fani i analitycy spekulują, kto jest najlepszym midlanerem na świecie po Lee „Fakerze” Sang-hyeoku. I choć żaden gracz nie zbliżył się jeszcze do poziomu legendarnego Koreańczyka, to bez wątpienia jednym z głównych pretendentów do tego jest supergwiazda Gen.G, Jeong „Chovy” Ji-hoon, który miał szansę sprawdzić się na tle legendy w półfinałowym starciu ich drużyn.

Jednak Faker pokazał, dlaczego tak trudno go pokonać w jednym z najbardziej viralowych klipów z tegorocznych Mistrzostw Świata. Pomimo niskiego poziomu zdrowia, Faker nie zdecydował się na recall do bazy, a zamiast tego stanął do walki z Chovy'm, zmuszając go do spalenia swojego Flasha. To odważny pokaz niesamowitych umiejętności mechanicznych pokazał, że to wciąż Faker zasiada na tronie najlepszego gracza w historii środkowej alei.

05 Gumayusi próbuje lokalnej kuchni

Paryska publiczność tworzyła niesamowitą atmosferę podczas najważniejszych meczów, nagradzając żywiołowymi reakcjami najlepsze zagrania. Najgłośniejsza reakcja tłumu we Francji została jednak wywołana nie w grze, a poprzez wywiad.

Po niesamowitym zwycięstwie nad Gen.G, botlaner T1 Lee „Gumayusi” Min-hyeong otrzymał komicznie wielkiego rogalika, aby upamiętnić ostatni mecz rozgrywany na turnieju we Francji. Po wzięciu dużego kęsa Gumayusi wykrzyknął „Jest dobry!”, co spotkało się z gromkimi wiwatami i oklaskami lokalnego tłumu.

06 Show Linkin Park podczas ceremonii otwarcia

Heavy is the Crown ukazało się zaledwie miesiąc temu, ale już stało się najpopularniejszym hymnem Worlds w historii, z prawie 10 milionami wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery.

Wersja na żywo również nie zawiodła. Spektakularna ceremonia otwarcia, w trakcie której nowa wokalistka Linkin Park, Emily Armstrong, wykonała przedłużony krzyk, chwili gdy kultowy Puchar Przywoływacza wznosił się na scenę, miała epicki klimat, który na długo pozostanie w pamięci fanów.

07 BLG stają się królami pierwszej krwi

BLG zaprezentowało się niesamowicie podczas finału © Riot Games

Panujący mistrzowie LPL, drużyna BLG o mały włos nie odpadliby jeszcze przed fazą play-off. Ostatecznie jednak zespół świetnie się pozbierał, docierając aż do finału w imponującym stylu.

W wielkim finale widzieliśmy natomiast kilka ekstremalnych wzlotów, jakich oczekiwano od tego utalentowanego składu, gdy stanęli oko w oko z T1. Niewiele brakowało, by zawodnicy BLG pokonali prawdopodobnie najlepszy skład LoL-a, jaki kiedykolwiek zebrano.

BLG nie wykazało żadnych oznak strachu, co tylko podkreślał fakt, że zdobyli pierwszą krew we wszystkich pięciu grach. Nigdy wcześniej żadna drużyna nie dokonała czegoś takiego w finale Mistrzostw Świata.

08 T1 zdobywa historyczny, piąty, tytuł Worlds

T1 maintained their status as LoL's greatest team with another Worlds title © Riot Games

Był to trzeci z rzędu finał Worlds dla legendarnej drużyny i po raz kolejny wystąpili w nim po trudnym sezonie krajowym, w którym ledwo zakwalifikowali się do międzynarodowego turnieju jako dopiero czwarty rozstawiony zespół w Korei.

Niezwykle emocjonująca seria finałowa trwała tym razem aż do pięć meczów, ponieważ BLG pokazywało się ze świetnej strony we wczesnych fazach gry, a T1 pokazało doskonałe sposoby pushu i makro. Jednak piąta i ostatnia gra została rozstrzygnięta przez niesamowite clutche i podejmowane w ułamku sekundy decyzje. Faker miał niesamowitą grę na Galio - picku, którym historycznie karał już drużyny LPL - chociaż support w osobie Ryu „Kerii” Min-seoka również zasługuje na wzmiankę za genialny ult Poppy wymierzony w przeciwną Ahri. Dał on bowiem wystarczająco dużo czasu na cudowne zagranie Fakera w zwycięskiej potyczce serii.

09 Faker powraca do swojej szczytowej formy

Faker won yet another Summoner's Cup, 11 years after his first © Riot Games

To był trudny rok dla kultowego midlanera, ponieważ znaczną jego część opuścił z powodu kontuzji nadgarstka. Jednak ciężka praca personelu T1, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia, opłaciła się i zobaczyliśmy prawdopodobnie najlepszą serię w karierze 28-latka.

W ostatnich latach Faker czasami schodził na dalszy plan i pozwalał błyszczeć swoim kolegom z drużyny, ale w Londynie tak nie było. W czwartym i piątym meczu serii, Faker wychodził z siebie z niesamowitym zaangażowaniem i charakterystyczną dla siebie umiejętnością cudownego uciekania z najbardziej niebezpiecznych sytuacji.

Faker naprawdę zasłużył na swój przydomek „The Unkillable Demon King”. Jego sukcesy i przede wszystkim długowieczność sprawiają, że jest największą legendą w historii esportu. I co ważne, midlaner T1 nie wykazuje oznak by miał w najbliższym czasie zwolnić tempo.