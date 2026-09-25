Oto 5 największych zmian w EA Sports FC 27

W tym roku Electronc Arts zdecydowało się może nie na rewolucję, ale bez wątpienia dostajemy kilka naprawdę znaczących zmian. Mocno przebudowano między innymi tryb kariery, na boisku ograniczono część automatyzacji, w Ultimate Team zmienia się sposób kolekcjonowania kart, a na spragnionych całkowitych nowości czeka The Grounds.

Oto 7 zmian, które naszym zdaniem najmocniej definiują najnowszą odsłonę serii.

01 1. The Grounds. Czyli otwarty piłkarski świat

Najbardziej rzucającą się w oczy nowinką w FC 27 jest rzecz jasna tryb The Grounds, czyli próba stworzenia przez EA otwartego świata.

Jak mogliśmy przeczytać w zapowiedzi: "The Grounds to najbardziej społecznościowy sposób gry w EA 27, gromadzący nawet 100 graczy na wspólnym piłkarskim placu zabaw, zbudowanym wokół centralnej przestrzeni The Terrace i trzech odrębnych dzielnic inspirowanych kulturami piłkarskimi z całego świata.

Ulica spotyka się ze stadionem: „The Grounds” to nowy tryb gry w EA FC 27 © EA Sports

Dostajemy zatem świat do swobodnej eksploracji, który inspirowany jest regionami Wielkiej Brytanii, Francji i Argentyny. Oczywiście twórcy gry zadbali również o to, by nie brakowało nam aktywności.

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Obok tradycyjnych Klubów dostajemy też mecze 1 na 1, 2 na 2 i 3 na 3, Rush oraz bardziej luźne minigry łączące piłkę nożną z elementami innych dyscyplin. The Grounds pozwala też obserwować rozgrywane przez innych mecze w czasie rzeczywistym i wyszukiwać potencjalnych nowych członków klubu.

Dla samych Klubów przygotowano ponadto turnieje 11 na 11 i wydarzenia na żywo. Świat ma zmieniać się wraz z kolejnymi sezonami i kampaniami, a rozwój w The Grounds jest jednocześnie powiązany z rozwojem stworzonego zawodnika.

02 2. Obrona zaczyna wymagać

To nie jest równie widowiskowa zmiana jak nowy tryb. Nie ma tu osobnego logo czy całej historii jej wprowadzenia. Natomiast może to być zmiana, która najbardziej będzie oddziaływać na doznania płynące z rozgrywki.

W FC 27 bowiem obrońcy sterowani przez komputer nie wykonują już automatycznych odbiorów tak chętnie jak wcześniej, a pressing drugiego zawodnika działa mniej agresywnie. Sterowany przez AI kolega ma częściej jedynie ograniczać przestrzeń zawodnikowi z piłką, zamiast wykonywać za nas całą pracę. Chcąc skutecznie zaatakować rywala, trzeba przełączyć się na odpowiedniego piłkarza i interweniować samemu.

PLKD is one of Poland's biggest names in football gaming © Michal Konkol/Red Bull Content Pool Quotation 90 procent moich przejęć kończyło się tym, że piłka kleiła się do obrońcy. Po powrocie do domu i zagraniu w FC 26 nie mogłem już na to patrzeć. Tam piłka odskakiwała na kilka metrów mimo idealnego timingu i ręcznego przejęcia PLKD

Jednak aby taka zmiana nie sprowadziła się po prostu do frustracji, poprawiono jednocześnie możliwości ręcznie kontrolowanych defensorów. Szybciej poruszają się podczas krycia, a zasięg ręcznie wykonywanego odbioru na stojąco został zwiększony względem FC 26. Założenie jest proste: prawidłowe ustawienie się, przewidzenie ruchu rywala i odpowiednio wykonany odbiór mają zacząć odgrywać kluczową rolę.

- 90 procent moich przejęć kończyło się tym, że piłka kleiła się do obrońcy. Po powrocie do domu i zagraniu w FC 26 nie mogłem już na to patrzeć. Tam piłka odskakiwała na kilka metrów mimo idealnego timingu i ręcznego przejęcia - tak zmianę tę komentował PLKD.

Dla osób przyzwyczajonych do bronienia całymi fragmentami meczu pomocnikiem i pozostawiania linii defensywnej pod opieką AI nadchodzą ciężkie czasy...

03 3. Myśląca ofensywa

Oczywiście, skoro dostajemy przemodelowaną obronę, to zmiany nie mogły ominąć także linii ataku.

Od teraz sztuczna inteligencja zawodników bez piłki lepiej analizuje wolną przestrzeń, pozycję obrońców oraz linię spalonego. Skrzydłowy może przykładowo biec przez chwilę równolegle do defensywy, aby nie znaleźć się na spalonym, a dopiero po wykonaniu podania przyspieszyć w stronę pola karnego.

Pojawiły się również nowe możliwości ręcznego inicjowania ruchu. Po podaniu można wymusić na zawodniku bardziej naturalny, zakrzywiony bieg, dzięki któremu będzie próbował obiec przeciwnika lub zejść do środka zamiast biec po prostej jak zaprogramowany.

Jednocześnie ręcznie uruchamiane biegi nie trwają już bez końca. Po pokonaniu określonego dystansu zawodnik wraca do normalnego ustawienia, chyba że gracz ponownie każe mu kontynuować ruch.

- W porównaniu do FC 26 piłkarze wreszcie potrafią biec nie tylko w linii prostej. Znacznie lepiej unikają spalonych i wracają z pozycji spalonej. Przez ostatnie dwa lata było to po prostu męczące i, jak na obecne czasy, wręcz obrzydliwe - podkreśla PLKD

Screen z FC 27 © ea sports

Jeszcze ciekawsza jest zmiana podań prostopadłych. Gra słabiej koryguje teraz kierunek wskazany przez gracza, a część podań została przesunięta w stronę b ardziej manualnego sterowania. O powodzeniu zagrania mocniej decydują więc kierunek i siła wprowadzona na kontrolerze.

Przebudowano również rzuty rożne. Po określeniu miejsca dośrodkowania możemy przed zagraniem piłki przejąć kontrolę nad zawodnikiem w polu karnym, zmienić jego pozycję i samodzielnie rozpocząć wbiegnięcie. Piłkarze nie ustawiają się już automatycznie w idealnym punkcie do uderzenia.

Zatem znów dostajemy tu zmiany ukierunkowane na to, by gra bardziej premiowała skilla, a nie opieranie się na AI i graczach poza naszą kontrolą.

04 4. Karierowa rewolucja

Największe zmiany w nadchodzącej edycji zdecydowanie czekają jednak na miłośników trybu kariery. Całkowicie przebudowany został przede wszystkim rynek transferowy.

Od teraz transfer nie musi być już jedną krótką rozmową zakończoną przyjęciem lub odrzuceniem oferty. Negocjacje odbywają się etapami i mogą trochę potrwać. Najpierw badamy zainteresowanie klubu lub zawodnika, później rozpoczynają się właściwe rozmowy, a do gry mogą wkroczyć też inne kluby i pokrzyżować nasze plany. Sytuacja może się zmienić nawet po osiągnięciu wstępnego porozumienia.

Znacznie rozbudowano również same umowy. Możemy ustalać płatności w ratach, premie za osiągnięcia, procent od kolejnego transferu czy klauzule odkupu. Możliwe jest też zakontraktowanie zawodnika z pozostawieniem go na pewien czas w dotychczasowym klubie.

EA nawiązało przy tym współpracę z TransferRoom. Wycena piłkarzy od teraz będzie wykorzystywać rozwiązania bazujące na systemie Expected Transfer Value, a wartości zawodników będą zmieniać się wraz z rozwojem kariery i sytuacją na rynku.

Ekran negocjacji w FC 27 © EA Sports

Większą logiką (bądź jakąkolwiek) mają zacząć kierować się także kluby sterowane przez komputer. AI będzie brało pod uwagę m.in. własną filozofię budowania zespołu, osiągnięcia zawodnika, preferowany styl trenera czy relacje pomiędzy klubami.

No i wreszcie - dynamiczny overall. Od teraz OVR może rosnąć lub spadać w trakcie sezonu zależnie m.in. od formy, morale i przygotowania meczowego. Kontuzje, brak minut czy kiepska gra mogą więc sprawić, że ten sam zawodnik zacznie być oceniany gorzej. Wysoka dyspozycja z kolei sprawi, że jego cyferki zaczną rosnąć znacznie szybciej.

- Mimo, ze jestem graczem FUT, to szczerze uważam, ze ten tryb wygląda najbardziej obiecująco w tym roku. Trzymam za to kciuki, bo wydaje się, że teraz każda kariera będzie inna i nieprzewidywalna. Sam bym już chciał zagrać sobie jakiś sezon! - mówił PLKD.

Więcej o przebudowie systemu kariery przeczytasz tutaj: FC 27 wreszcie naprawia karierę? EA stawia na większy realizm

05 5. Od teraz każda karta ma znaczenie

Zmiany rzecz jasna nie omijają także Ultimate Team. Od teraz każda karta, która kiedykolwiek trafi do naszego klubu ma mieć znaczenie.

FC 27 wprowadza bowiem system kolekcji. Karty, które trafiły do naszego klubu, mogą zostać zapisane w Galerii i dalej liczyć się do jej postępów nawet wtedy, gdy później je sprzedamy albo wykorzystamy. Kolekcje grupowane są między innymi według lig, klubów, krajów i sezonów, a ich uzupełnianie zapewnia dodatkowe nagrody.

Do tego dochodzą holograficzne wersje kart. Co ważne, nie są one mocniejsze od zwykłego odpowiednika. Mają te same parametry meczowe, ale są rzadszym wariantem kolekcjonerskim i mocniej punktują w Galerii.

Zmianie uległ też system ewolucji. FC 27 wprowadza rozgałęziające się ścieżki rozwoju, dzięki którym podczas ulepszania karty można wybierać pomiędzy różnymi kierunkami jej dalszego rozwoju. Pojawia się również podgląd możliwego łańcucha ewolucji, co ma ułatwić ocenę, dokąd ostatecznie może doprowadzić obrana przez nas droga.