Największe rozczarowania growe w 2020 roku

Czego by nie mówić o 2020 roku, wypada zaznaczyć, że był to świetny czas dla graczy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na rynku pojawiło się naprawdę wiele

NAJWIĘKSZE ROZCZAROWANIA GROWE 2020 ROKU:

5. XIII (remake)

wydany w 2003 wydawać może się nieporozumieniem. I nie chodzi nawet o fatalną jakość odświeżonej produkcji, na którą narzekało wielu graczy w chwilę po jej premierze. Problem polega raczej w fakcie, że kultowa po dziś dzień strzelanka w oryginale zestarzała się godnie - czego zasługą jest komiksowa konwencja wizualna produkcji. Wyższe tekstury i rozdziałka nieco tylko polepszają doznania retro-wizualne, ale to zdecydowanie za mało.

Gra niedomaga na wielu innych płaszczyznach - jest archaiczna pod względem gameplayu, przeciwnicy są totalnie nierozgarnięci, animacje zacinają się (lub doczytują w biegu), a kolizja i fizyka obiektów często totalnie się gubi, podobnie jak źle mapujące się komiksowe efekty specjalne. Przez to - i szereg innych, większych lub mniejszych problemów technicznych - remake XIII przypomina raczej zabugowaną gierkę "z kosza" dorwaną w hipermarkecie, niźli uwspółcześnioną wersję niegdysiejszego hitu. A można było pozostać przy oryginalnej "trzynastce"...

4. Fast & Furious: Crossroads

Szybcy i wściekli wjechali na rynek zdecydowanie za szybko i zdecydowanie za wściekle. Sprawiło to wrażenie, że twórcy poszli ścieżką większości budżetówek tworzonych wyłącznie z myślą o zarobieniu szybkiej forsy na kopiach gry sprzedanych najbardziej zagorzałym fanom serii F&F. A

Tak się jednak nie stało, a Crossroads okazał się gniotkiem zasługującym na słabe oceny, przy którym bawić "w miarę okej" mają szansę jedynie najwięksi fani filmowego pierwowzoru (i to nie bez bólu zębów). Produkcja jest brzydka - szczególnie jak na dzisiejsze standardy - ale byłaby niezbyt ładną nawet, gdyby powstała dziesięć lat temu. W dodatku brak całej rozgrywce jakiejkolwiek głębi - czy jest sens w to grać? Raczej nie sądzę.

3. Marvel’s Avengers

Ekipa do zadań specjalnych, Avengersi, zasługiwali na produkcję wyśmienitą pod każdym względem - i chociaż fabuła single'owa okazała się być naprawdę niezła, tak rozgrywka w multiplayerze szybko stawała się nudna przez wzgląd na ilość oferowanego przez twórców contentu w end-game. Na moment pisania artykułu - według serwisu SteamBD - w tytuł ten, na platformie Valve, gra 666 osób (średnio było to 698 graczy w ostatnich 24 godzinach). Oznacza to drastyczny spadek liczby fanów względem danych z 30 września (wtedy jednocześnie grających było aż 3,5 tysiąca).

