Mało co tak bardzo cieszy w trybie kariery w EA FC jak obserwowanie rozwoju naszych najbardziej utalentowanych zawodników. Bycie świadkiem tego, jak ten sprowadzony przez nas do klubu młokos, staje się jednym z najwybitniejszych piłkarzy na świecie.

Dlatego też postanowiliśmy przygotować dla was listę najbardziej utalentowanych graczy w EA FC 27. Zaczynamy od tych najbardziej wyczekiwanych, czyli graczy ofensywnych - napastników oraz skrzydłowych. Po co bowiem przepłacać za Mbappe, gdy można nabyć jego młodszą wersję?

*Dane są zgodne z aktualizacją z dnia 3 listopada.

01 Lamine Yamal

Lamine Yamal w EA FC 27 © EA Sports

Klub : FC Barcelona

Wiek : 18

Pozycja : prawy skrzydłowy (PS)

Ocena : 90

Potencjał : 95

Chyba nie jest to dla nikogo zaskoczeniem, że piłkarzem o największym potencjale w grze jest właśnie Lamine Yamal. Hiszpan rozpoczyna rozgrywkę z oceną ogólną 90, co już samo w sobie jest kosmiczną wartością, natomiast jego potencjał sięga aż 95 punktów. Żaden inny młody ofensywny zawodnik nie może pochwalić się tak wysokim wynikiem.

Oczywiście pozyskanie Yamala graniczy z cudem, jeżeli nie dysponujemy gigantycznym budżetem. Jeśli jednak prowadzicie Barcelonę, macie w swoich rękach piłkarza, wokół którego można budować drużynę przez długie, długie lata.

02 Désiré Doué

Desire Doue w EA FC 27 © EA Sports

Klub : PSG

Wiek : 21

Pozycja : prawy skrzydłowy (PS)

Ocena : 87

Potencjał : 93

Drugie miejsce zajmuje Désiré Doué, który w najnowszej aktualizacji EA FC 27 otrzymał dodatkowy punkt zarówno do oceny ogólnej, jak i potencjału. Francuz może obecnie pochwalić się overallem na poziomie 87 oraz potencjałem wynoszącym aż 93 punkty. Tym samym pozostaje jednym z nielicznych młodych piłkarzy, którzy mogą zbliżyć się do poziomu Lamine'a Yamala.

Doué może występować na obu skrzydłach, a jego uniwersalność sprawia, że bez problemu odnajdzie się w różnych ustawieniach ofensywnych.

03 Yan Diomande

Yan Diomande w EA FC 27 © EA Sports

Klub : Real Madryt

Wiek : 19

Pozycja : prawy skrzydłowy (PS)

Ocena : 84

Potencjał : 90

Jeżeli jesteście fanami błyskawicznych skrzydłowych, Yan Diomande może stać się jednym z waszych ulubionych zawodników w całej grze. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej dysponuje aż 93 punktami szybkości, co w połączeniu z dryblingiem ocenionym na 88 daje mu znakomite predyspozycje do wygrywania pojedynków jeden na jednego.

04 Eli Junior Kroupi

Eli Junior Kroupi w EA FC 27 © EA Sports

Klub : AFC Bournemouth

Wiek : 20

Pozycja : napastnik (N)

Ocena : 80

Potencjał : 88

Czas na najlepiej ocenianego pod względem potencjału młodego napastnika w EA FC 27. Eli Junior Kroupi rozpoczyna karierę z oceną 80, natomiast jego potencjał wynosi 88 punktów. Oznacza to, że już na początku rozgrywki może stanowić wartościowe wzmocnienie pierwszego składu.

05 Endrick

Endrick w EA FC 27 © EA Sports

Klub : Real Madryt

Wiek : 19

Pozycja : napastnik (N)

Ocena : 79

Potencjał : 88

Endrick, choć od kilku lat uchodzi za wielką nadzieję brazylijskiego futbolu, to w obecnej edycji EA FC dysponuje nieco niższym potencjałem. Przed rokiem bowiem, jego sufit wyznaczono na 91 punktów, teraz jest to natomiast 88.

W zamian za to dostajemy jednak wyższy overall wyjściowy, wynoszący 79 oczek, co pozwala już na starcie mieć z niego sporo pożytku, nawet jeśli nie w wyjściowym składzie, to jako joker na końcówki spotkań.

06 Antonio Nusa

Antonio Nusa w EA FC 27 © EA Sports

Klub : RB Lipsk

Wiek : 21

Pozycja : lewy skrzydłowy (LS)

Ocena : 78

Potencjał : 88

RB Lipsk od lat kojarzy się z rozwijaniem młodych talentów. I nie inaczej jest tym razem, a na liście najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy ofensywnych znalazł się Antonio Nusa.

Norweski skrzydłowy rozpoczyna rozgrywkę z oceną 78, ale jego potencjał wynosi aż 88 punktów. To sprawia, że zdecydowanie jest interesującą propozycją na długoterminowy projekt w trybie kariery.

07 Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni w EA FC 27 © EA Sports

Klub : SL Benfica

Wiek : 20

Pozycja : prawy skrzydłowy (PS)

Ocena : 78

Potencjał : 88

To bez wątpienia jeden z wygranych aktualizacji, które podbiły jego ocenę wyjściową z 75 na 78. Jeżeli natomiast chodzi o potencjał Argentyńczyka, to ten wynosi aż 88 punktów.

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W przypadku Prestianniego zdecydowanie największym atutem jest jego szybkość, która została oceniona na 87, ale bardzo dobrze prezentuje się również drybling oceniony na 84 punkty.

08 Mika Godts

Mika Godts w EA FC 27 © EA Sports

Klub : PSG

Wiek : 21

Pozycja : lewy skrzydłowy (LS)

Ocena : 78

Potencjał : 87

Godts, jak na klasowego skrzydłowego przystało, dysponuje niezłą szybkością ocenioną na 83 punkty oraz bardzo dobrym dryblingiem (85). Dzięki temu znakomicie nadaje się do prowadzenia piłki i kreowania przewagi w pojedynkach z bocznymi obrońcami.

To interesujący wybór szczególnie dla menedżerów, którzy chcą zbudować ofensywę opartą na technicznych, dynamicznych zawodnikach.

09 Nicolò Tresoldi

Nicolò Tresoldi w EA FC 27 © EA Sports

Klub : Club Brugge

Wiek : 21

Pozycja : napastnik (N)

Ocena : 77

Potencjał : 87

Tym razem kandydatura nieco bardziej egzotyczna, bo występujący póki co "tylko" w lidze belgijskiej Nicolò Tresoldi. Napastnik Club Brugge zaczyna karierę od oceny 77, ale na przestrzeni lat może ona wzrosnąć aż do 87 punktów.

Tresoldi może być szczególnie atrakcyjny dla menedżerów prowadzących kluby, które nie dysponują budżetem pozwalającym na sprowadzenie najbardziej znanych gwiazd, a którzy mimo to chcieliby pozyskać młodą perełkę.

10 Francesco Camarda

Francesco Camarda w EA FC 27 © EA Sports

Klub : AC Milan

Wiek : 18

Pozycja : napastnik (N)

Ocena : 66

Potencjał : 87

Na koniec perełka z Włoch i zawodnik, który może zaliczyć zdecydowanie największy skok rozwojowy z całej naszej listy. Camarda zaczyna bowiem karierę z 66 punktami oceny ogólnej, ale jego potencjał to aż 87 oczek.

Włoch zatem powinien być szczególnie interesującym wyborem dla miłośników długoterminowych projektów.