Największe talenty środka pola w EA FC 25

W EA FC 25 nie brakuje nowinek. Od zupełnie nowego "EA IQ" po tryb Rush. Lekkiemu liftingowi poddany został także tryb kariery. To co jednak pozostaje w nim bez zmian, to fakt, że jak co roku, każdy menadżer będzie chciał mieć w swoich szeregach najbardziej perspektywicznych zawodników.

I tu przychodzimy z pomocą. Po liście największych perełek wśród napastników (TUTAJ) , teraz przygotowaliśmy największe talenty drugiej linii. Nie przedłużając, zaczynamy!

01 Warren Zaïre-Emery – CM

Overall : 80

Potencjał: 90

Wiek: 18

Dla fanów piłki nożnej obecność Zaïre-Emery'ego na tej liście nie powinna być zaskoczeniem. Po debiucie w 2022 roku stał się najmłodszym zawodnikiem w historii, który kiedykolwiek założył koszulkę Paris Saint-Germain. Bardzo szybko został też powołany przez Didiera Deschampsa do reprezentacji Francji, gdzie także jest najmłodszym francuskim piłkarzem od 1914 roku. Te rekordy mówią wiele o jego potencjale. Szybko może stać się bardzo interesującym zawodnikiem. Może grać zarówno przed linią obrony jak i jako środkowy pomocnik. Przy odrobinie troski rozwinie się we wszechstronnego pomocnika, a jego potencjał wydaje się niemal nieograniczony.

02 Arda Güler – CAM

Arda Güler in the colours of Real Madrid © Electronic Arts

Overall: 78

Potencjał: 90

Wiek: 19

Również w tym przypadku mamy do czynienia z zawodnikiem, który szybko powinien stać się graczem światowej klasy. Hamowany przez kontuzje na początku swojej przygody w Madrycie, w końcu jest w stanie pokazać swoją klasę na boisku. Wyróżnił się na podczas tegorocznego Euro i stopniowo staje się częścią planów Carlo Ancelottiego również na poziomie klubowym, choć póki co trudno jest mu wywalczyć miejsce w wyjściowym składzie wygryzając wielkie nazwiska, z którymi rywalizuje.

Guler, który już na początku rozgrywek uzyskał ocenę dryblingu na poziomie 83, może równie dobrze grać też na skrzydle, a wszystko to z czterema gwiazdkami umiejętności technicznych.

03 João Neves – CM

Overall: 79

Potencjał: 88

Wiek: 19

Środek pola PSG ma przed sobą świetlaną przyszłość. João Neves, który przybył tego lata z Benfiki, jest jego częścią. Filigranowy pomocnik o bogatych umiejętnościach technicznych, ma wszystko, czego potrzeba, aby rozprowadzać piłkę do napastników. Podobnie jak jego francuski kolega z drużyny, może grać zarówno jako 6 lub 8.

Jeśli bierzesz udział w rozgrywkach na kilku frontach i nie jesteś przyzwyczajony do grania jednego meczu za drugim, będziesz mógł na nim polegać dzięki jego wspaniałej statystyce wytrzymałości, która jest oceniona aż na 90 punktów.

04 Claudio Echeverri – CAM

Overall: 71

Potencjał: 87

Wiek: 18

Czas na nieco bardziej przystępnego cenowo zawodnika, jednak absolutnie nie mniej obiecującego. Claudio Echeverri to ofensywny pomocnik, który wciąż gra w swoim ojczystym kraju, choć nie pozostanie tam długo.

Manchester City dostrzegł już potencjał piłkarza, z którym podpisał kontrakt do 2028 roku. To świetny ruch dla angielskiego klubu, który pozwolił mu dokończyć sezon w River Plate. Być może nie jest on jeszcze powszechnie znany, ale wkrótce powinno się to zmienić. Główną cechą rozgrywającego jest jego szybkość, która wynosi u niego już 87. Co oczywiście najbardziej warte podkreślenie - jego wartość wynosi tylko 4,8 miliona euro, więc nie trać czasu!

05 Fermín López – CM

Overall: 76

Potencjał: 87

Wiek: 21

Kiedy myślisz o obiecujących młodych zawodnikach, myślisz o Barcelonie. "La Masia" po raz kolejny potwierdza swoją reputację wybitnego ośrodka rozwoju młodzieży w skali świata. Kilka lat po Pedrim i Gavim, teraz to talent Fermína Lópeza eksplodował w środku pola Katalończyków.

W ubiegłym roku rozegrał znakomity sezon, zdobywając osiem bramek w 31 meczach ligowych. Mimo młodego wieku wystąpił również w ośmiu meczach Ligi Mistrzów i odegrał bardzo ważną rolę w barwach reprezentacji. Chociaż może grać jako środkowy pomocnik, odradzamy ustawianie go w dwuosobowym środku pola, biorąc pod uwagę jego braki w defensywie. Bardziej pasowałby do ustawienia 4-2-3-1 jako 10 lub nawet jako lewy skrzydłowy.

06 Archie Gray – CDM

Overall: 73

Potencjał: 87

Wiek: 18

Aby zachować pewną równowagę, w wyjściowej jedenastce potrzebujemy również bardziej defensywnych pomocników. A kto lepiej wypełni tę rolę niż Archie Gray? To idealny zawodnik, jeśli nie masz budżetu niczym katarski szejk, a chcesz zabezpieczyć przyszłość swojego klubu. Nie bez powodu Tottenham wydał na młodzieżowego reprezentanta Anglii zawrotne 40 milionów euro. Podczas 47 meczów w zeszłym sezonie Championship, Gray łączył wysokiej jakości drybling z umiejętnością odzyskiwania piłki, dzięki czemu stał się zawodnikiem nie do zatrzymania w barwach Leeds i to jeszcze zanim skończył 18 lat.

07 Arthur Vermeeren – CDM

Overall: 76

Potencjał: 87

Wiek: 19

Rekrutacja młodych zawodników o dużym potencjale jest częścią DNA RB Lipsk. Obecny rok też nie jest pod tym względem wyjątkiem. Nieco ponad rok temu Arthur Vermeeren podpisał kontrakt z Atletico Madryt przechodząc do stolicy Hiszpanii z Royal Antwerp. Tak duży przeskok nieco jednak przerósł 19-latka, który zdecydował się, na zasadzie wypożyczenia, dołączyć do RB Lipsk (bardzo dobry wybór!). Ten niezwykle wszechstronny pomocnik już teraz imponuje swoim czytaniem gry i umiejętnościami defensywnymi. W EA Sports FC 25 będziesz mógł odbierać jak najwięcej piłek, korzystając z jego niebanalnych umiejętności technicznych. Jedynym problemem są jego statystyki strzeleckie (55). Dlatego najlepiej jest ograniczyć go do roli defensywnej.

08 Kobbie Mainoo – CDM

Overall: 77

Potencjał: 87

Wiek: 19

Kobbie Mainoo był niewątpliwie jednym z objawień ubiegłego sezonu. Wyszkolony przez Manchester United młodzieniec w pełni wykorzystał swój pierwszy sezon na poziomie seniorskim, regularnie występując w pierwszej drużynie, nie tylko dla swojego klubu, ale także dla reprezentacji Anglii.

Ogromną zmianę wymiaru czasu gry Mainoo najlepiej obrazuje jego ogromna przemiana w EA FC. W porównaniu z poprzednią edycją jego overall podskoczył z 62 na 77, co daje zasłużone +15 punktów po wspaniałym sezonie i przekonującej kampanii na Euro. Jego zdolność do wygrywania piłek, a przede wszystkim umiejętność przenoszenia futbolówki do przodu, to cechy, które są bardzo cenione przez trenerów i wkrótce może stać się światowym punktem odniesienia na swojej pozycji. Również w EA FC szybko stanie się potworem środka pola. To najlepszy zawodnik typu box-to-box. Jeśli możesz sobie na niego pozwolić, nie przegap okazji.

09 Assan Ouédraogo – CAM

Overall: 69

Potencjał: 87

Wiek: 18

Oto nasza budżetowa opcja, którą po raz kolejny oferuje RB Lipsk! Niemiecki klub kontynuuje swoją drogę rozwoju młodych talentów, a Ouédraogo jest tego najlepszym przykładem. Młody Niemiec imponował w zeszłym sezonie na boiskach 2. Bundesligi w barwach Schalke 04, co wywołało zainteresowanie wielu topowych europejskich marek. Wyścig ten jednak wygrał RB Lipsk, który zapłacił za 18-latka aż 10 mln euro.

Jego wzrost wynoszący 1,91 m pozwoli ci dominować rywali fizycznie i wygrywać pojedynki powietrzne. Jednak nie popełnij błędu! Pomimo swoich rozmiarów, Ouédraogo posiada spore atuty techniczne. Jgo niska ocena ogólna (69) nie przeszkadza mu pochwalić się wspaniałą zwinnością na poziomie 84. Mając przed sobą jeszcze wiele sezonów gry, może szybko stać się ważnym elementem twojego klubu.

10 Patri Guijarro – CDM

Overall : 88

Wiek : 26

Na sam koniec - nieco naciągana kandydatura - od progracza Leviego de Weerda. Jest nią głęboka rozgrywająca Barcelony Femení, Patri Guijarro. Hiszpanka czasami jest przyćmiewana przez swoje koleżanki z drużyny, które zdobywały Ballon d'Or, Aitanę Bonmatí i Alexię Putellas, jednak wciąż pozostaje niezwykle wartościowym wyborem w EA FC 25. Zwłaszcza, że powinieneś być w stanie ją zgarnąć za mniej niż 50 tysięcy euro. Jak ujął to Levi: „Zapomnij o Zidanie, zapomnij o Putellas i zapomnij o Bellinghamie. Jej podania są szalone! Nie przegapi żadnej okazji do dokładnego zagrania. To ona będzie tworzyć dla ciebie szanse znikąd”. Czy trzeba więcej rekomendacji?

Ta lista utalentowanych zawodników z pewnością pomoże twojemu klubowi rozwijać się przez lata. Podobnie jak drużyny Red Bulla, inwestuj w młodych zawodników i rozwijaj ich, aby osiągnąć zysk finansowy lub uczynić z nich przyszłych liderów swojego klubu!