3 największe horrory tego sezonu… na motocyklach!

Jeśli myślicie, że mrożące krew w żyłach horrory są tylko w kinie, to grubo się mylicie! Nie mniejszych wrażeń – zaskakujących zwrotów akcji, niekontrolowanych okrzyków przerażenia, gigantycznych emocji i stanów przedzawałowych mogą dostarczać wyścigi motocyklowe. Z okazji Halloween wybraliśmy dla was 3 największe thrillery tego sezonu. Oto nasze tytuły.

Jeśli myślicie, że mrożące krew w żyłach horrory są tylko w kinie, to grubo się mylicie! Nie mniejszych wrażeń – zaskakujących zwrotów akcji, niekontrolowanych okrzyków przerażenia, gigantycznych emocji i stanów przedzawałowych mogą dostarczać wyścigi motocyklowe. Z okazji Halloween wybraliśmy dla was 3 największe thrillery tego sezonu. Oto nasze tytuły.

Jeśli myślicie, że mrożące krew w żyłach horrory są tylko w kinie, to grubo się mylicie! Nie mniejszych wrażeń – zaskakujących zwrotów akcji, niekontrolowanych okrzyków przerażenia, gigantycznych emocji i stanów przedzawałowych mogą dostarczać wyścigi motocyklowe. Z okazji Halloween wybraliśmy dla was 3 największe thrillery tego sezonu. Oto nasze tytuły.

Horror z gatunku dark fantasy. Czarny sport i odrobina czarnej magii, a jeśli magia, to oczywiście Maciej „Magic” Janowski w roli głównej. Po latach przerwy do kalendarza FIM wrócił uwielbiany przez Polaków żużlowy Drużynowy Puchar Świata. Imprezę rozegrano na domowym torze Janowskiego, we Wrocławiu.