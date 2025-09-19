Kto zyskał a kto stracił? Oto największe zmiany overalli w FC 26

Rok w futbolu jest niczym wieczność. Przez ten czas niedawni idole mogą stać się zapomnianymi rezerwowymi, a w ich miejsce pojawić się mogą nastoletnie talenty, które potwierdziły swoją jakość.

Kto jednak, zdaniem EA Sports, był największym wygranym minionych miesięcy, a kto wręcz przeciwnie? By to sprawdzić, przejrzeliśmy poszczególne overalle, porównując je z EA FC 25, sprawdzając, w których z nich, zaszły największe zmiany.

Katalońska ofensywa

Jeżeli patrzeć tylko przez pryzmat przynależności klubowej, to na pewno jednym z najbardziej docenionych zespołów jest FC Barcelona.

Oczywiście, na pierwszy plan wysuwa się tam Lamine Yamal, który dołączył do ścisłej czołówki. W nowej odsłonie gry 18-latek będzie mógł pochwalić się overallem 89. Tylko 7 piłkarzy posiadać będzie wyższy. Młoda gwiazda Barcelony zaliczyła tym samym awans o 8 punktów... co jednak nie wystarczyło na to, by znaleźć się wśród 10 największych zmian w tej edycji.

Miles Lewis-Skelly w EA FC 25 i EA FC 26 © EA Sports

W klasyfikacji tej zmieścili się jednak dwaj klubowi koledzy młodego gwiazdora - Marc Casado, którego overall wzrósł o 14 oczek oraz Pau Cubarsi. Z kolei jeżeli chodzi o drugiego hiszpańskiego giganta, czyli Real Madryt, to doceniony został nowy nabytek Królewskich - Dean Huijsen, którego nota wzrosła z 68 na 82.

To jednak nie piłkarze hiszpańskich gigantów zaliczyli największy glow-up w porównaniu do FC 25. Ten bowiem ma na koncie Miles Lewis-Skelly z Arsenalu, którego overall podskoczył aż o 20 punktów (z 58 na 78). 18-latek przebojem wdarł się do składu Kanonierów, na dobre zadomawiając się na lewej obronie drużyny.

Najwyższe skoki overalla w FC 26*

Zawodnik Pozycja Klub Overall FC 25 Overall FC 26 Zmiana Miles Lewis-Skelly LB Arsenal 58 78 +20 Senny Mayulu CM PSG 60 75 +15 Marc Casado CDM FC Barcelona 65 79 +14 Dean Huijsen CB Real Madryt 68 82 +14 Ethan Nwaneri RW Arsenal 64 76 +12 Senne Lammens GK Manchester United 67 78 +11 Kaishu Sano CDM FSV Mainz 68 79 +11 Pau Cubarsi CB FC Barcelona 72 82 +10 Nick Woltemade ST Newcastle 69 79 +10 Desire Doue RW PSG 76 85 +9

*pod uwagę braliśmy jedynie piłkarzy, którzy przekroczyli ovr 75

Downgrade'y

Jeżeli chodzi o zabieranie piłkarzom umiejętności, to EA jest dużo bardziej wstrzemięźliwe. Nie ujrzymy tutaj zmian o kilkanaście punktów, a rekordzista, Guido Rodriguez, zapracował "jedynie" na -6 punktów.

Argentyńczyk przychodził do zespołu West Hamu z dużymi nadziejami, skończyło się jednak zamiast tego na sporym rozczarowaniu i ławce rezerwowych w drugiej części sezonu. Dodatkowo swoje robi też wiek, bowiem Rodriguez w kwietniu skończył 31 lat.

Wśród największych downgrade'ów nie brakuje jednak też naprawdę dużych nazwisk. Casemiro, Luka Modrić czy Bernardo Silva - oni wszyscy jednak powoli zbliżają się ku emeryturze, co bez wątpienia ma wpływ na ich oceny.

Przegranym sezonu bez wątpienia, podobnie jak i na prawdziwych boiskach, był Manchester City. Bo choć w naszej tabelce oficjalnie jest tylko dwójka zawodników Obywateli, to jednak należałoby tu dodać także Edersona i Kevina de Bruyne, którzy opuścili ekipę Pepa Guardioli tego lata.

Największe spadki overalla w FC 26

Piłkarz Pozycja Klub Overall FC 25 Overall FC 26 Zmiana Guido Rodriguez CDM West Ham 83 77 -6 Kyle Walker RB Burnley 84 79 -5 Casemiro CDM Manchester United 84 80 -4 Jack Grealish LW Everton 84 80 -4 Bernardo Silva CM Manchester City 88 84 -4 Ilkay Gundogan CDM Manchester City 87 83 -4 Andrew Robertson LB Liverpool 85 82 -3 Luka Modrić CM AC Milan 86 83 -3 Kevin de Bruyne CM Napoli 90 87 -3 Ederson GK Fenerbahce 88 85 -3

Polacy

A co tam słychać wśród Polaków? Oczywiście najwyżej ocenionym naszym rodakiem pozostaje Robert Lewandowski (do spółki z Ewą Pajor). Oboje w tegorocznej edycji otrzymali overall 88. W przypadku Lewego oznacza to pozostanie na tym samym poziomie co przed rokiem, natomiast Ewa zaliczyła skok o 1 punkt.

Kamil Grabara w EA FC 26 © ea sports Kamil Grabara poczynił największy postęp, jeżeli chodzi o reprezentantów Polski

Kto jednak rozwinął się, zdaniem twórców gry, najbardziej na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy? Patrząc na wszystkie karty Polaków, to tytuł ten przypada... Igorowi Orlikowskiemu z Zagłębia Lubin, którego overall wzrósł o 12 punktów z 53 na 65. O jeden punkt mniejszy awans zanotował natomiast Kacper Trelowski (60->70), natomiast z reprezentantów najlepiej pod tym względem wypada Kamil Grabara, którego nota wzrosła o 4 oczka - z 75 na 79.

Na drugim biegunie znaleźli się natomiast Przemysław Frankowski i Mateusz Klich, których oceny spadły o 3 punkty (odpowiednio na 75 i 71).

Premiera nowej odsłony flagowej gry od EA Sports, czyli FC26, wyląduje na sklepowych półkach już 26 września 2025.