Erling Haaland i koledzy z drużyny Manchester City w EA Sports FC 26.
© EA Sports
Gry

Kto zyskał a kto stracił? Oto największe zmiany overalli w FC 26

Kto zaliczył największy skok w statystykach? A kto w porównaniu do FC 25 wypada z grona topowych piłkarzy? Przyjrzeliśmy się największym zmianom overalli wśród piłkarzy FC 26
Autor: Bartłomiej Bukowski
Przeczytasz w 4 minPublished on
Rok w futbolu jest niczym wieczność. Przez ten czas niedawni idole mogą stać się zapomnianymi rezerwowymi, a w ich miejsce pojawić się mogą nastoletnie talenty, które potwierdziły swoją jakość.
Kto jednak, zdaniem EA Sports, był największym wygranym minionych miesięcy, a kto wręcz przeciwnie? By to sprawdzić, przejrzeliśmy poszczególne overalle, porównując je z EA FC 25, sprawdzając, w których z nich, zaszły największe zmiany.

Katalońska ofensywa

Jeżeli patrzeć tylko przez pryzmat przynależności klubowej, to na pewno jednym z najbardziej docenionych zespołów jest FC Barcelona.
Oczywiście, na pierwszy plan wysuwa się tam Lamine Yamal, który dołączył do ścisłej czołówki. W nowej odsłonie gry 18-latek będzie mógł pochwalić się overallem 89. Tylko 7 piłkarzy posiadać będzie wyższy. Młoda gwiazda Barcelony zaliczyła tym samym awans o 8 punktów... co jednak nie wystarczyło na to, by znaleźć się wśród 10 największych zmian w tej edycji.
Miles Lewis-Skelly w EA FC 25 i EA FC 26

Miles Lewis-Skelly w EA FC 25 i EA FC 26

© EA Sports

W klasyfikacji tej zmieścili się jednak dwaj klubowi koledzy młodego gwiazdora - Marc Casado, którego overall wzrósł o 14 oczek oraz Pau Cubarsi. Z kolei jeżeli chodzi o drugiego hiszpańskiego giganta, czyli Real Madryt, to doceniony został nowy nabytek Królewskich - Dean Huijsen, którego nota wzrosła z 68 na 82.
To jednak nie piłkarze hiszpańskich gigantów zaliczyli największy glow-up w porównaniu do FC 25. Ten bowiem ma na koncie Miles Lewis-Skelly z Arsenalu, którego overall podskoczył aż o 20 punktów (z 58 na 78). 18-latek przebojem wdarł się do składu Kanonierów, na dobre zadomawiając się na lewej obronie drużyny.
Najwyższe skoki overalla w FC 26*

Zawodnik

Pozycja

Klub

Overall FC 25

Overall FC 26

Zmiana

Miles Lewis-Skelly

LB

Arsenal

58

78

+20

Senny Mayulu

CM

PSG

60

75

+15

Marc Casado

CDM

FC Barcelona

65

79

+14

Dean Huijsen

CB

Real Madryt

68

82

+14

Ethan Nwaneri

RW

Arsenal

64

76

+12

Senne Lammens

GK

Manchester United

67

78

+11

Kaishu Sano

CDM

FSV Mainz

68

79

+11

Pau Cubarsi

CB

FC Barcelona

72

82

+10

Nick Woltemade

ST

Newcastle

69

79

+10

Desire Doue

RW

PSG

76

85

+9

*pod uwagę braliśmy jedynie piłkarzy, którzy przekroczyli ovr 75

Downgrade'y

Jeżeli chodzi o zabieranie piłkarzom umiejętności, to EA jest dużo bardziej wstrzemięźliwe. Nie ujrzymy tutaj zmian o kilkanaście punktów, a rekordzista, Guido Rodriguez, zapracował "jedynie" na -6 punktów.
Argentyńczyk przychodził do zespołu West Hamu z dużymi nadziejami, skończyło się jednak zamiast tego na sporym rozczarowaniu i ławce rezerwowych w drugiej części sezonu. Dodatkowo swoje robi też wiek, bowiem Rodriguez w kwietniu skończył 31 lat.
Wśród największych downgrade'ów nie brakuje jednak też naprawdę dużych nazwisk. Casemiro, Luka Modrić czy Bernardo Silva - oni wszyscy jednak powoli zbliżają się ku emeryturze, co bez wątpienia ma wpływ na ich oceny.
Przegranym sezonu bez wątpienia, podobnie jak i na prawdziwych boiskach, był Manchester City. Bo choć w naszej tabelce oficjalnie jest tylko dwójka zawodników Obywateli, to jednak należałoby tu dodać także Edersona i Kevina de Bruyne, którzy opuścili ekipę Pepa Guardioli tego lata.
Największe spadki overalla w FC 26

Piłkarz

Pozycja

Klub

Overall FC 25

Overall FC 26

Zmiana

Guido Rodriguez

CDM

West Ham

83

77

-6

Kyle Walker

RB

Burnley

84

79

-5

Casemiro

CDM

Manchester United

84

80

-4

Jack Grealish

LW

Everton

84

80

-4

Bernardo Silva

CM

Manchester City

88

84

-4

Ilkay Gundogan

CDM

Manchester City

87

83

-4

Andrew Robertson

LB

Liverpool

85

82

-3

Luka Modrić

CM

AC Milan

86

83

-3

Kevin de Bruyne

CM

Napoli

90

87

-3

Ederson

GK

Fenerbahce

88

85

-3

Polacy

A co tam słychać wśród Polaków? Oczywiście najwyżej ocenionym naszym rodakiem pozostaje Robert Lewandowski (do spółki z Ewą Pajor). Oboje w tegorocznej edycji otrzymali overall 88. W przypadku Lewego oznacza to pozostanie na tym samym poziomie co przed rokiem, natomiast Ewa zaliczyła skok o 1 punkt.
Kamil Grabara w EA FC 26

Kamil Grabara w EA FC 26

© ea sports

Kamil Grabara poczynił największy postęp, jeżeli chodzi o reprezentantów Polski
Kto jednak rozwinął się, zdaniem twórców gry, najbardziej na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy? Patrząc na wszystkie karty Polaków, to tytuł ten przypada... Igorowi Orlikowskiemu z Zagłębia Lubin, którego overall wzrósł o 12 punktów z 53 na 65. O jeden punkt mniejszy awans zanotował natomiast Kacper Trelowski (60->70), natomiast z reprezentantów najlepiej pod tym względem wypada Kamil Grabara, którego nota wzrosła o 4 oczka - z 75 na 79.
Na drugim biegunie znaleźli się natomiast Przemysław Frankowski i Mateusz Klich, których oceny spadły o 3 punkty (odpowiednio na 75 i 71).
Premiera nowej odsłony flagowej gry od EA Sports, czyli FC26, wyląduje na sklepowych półkach już 26 września 2025.
Gry