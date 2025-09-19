Kto zyskał a kto stracił? Oto największe zmiany overalli w FC 26

Rok w futbolu jest niczym wieczność. Przez ten czas niedawni idole mogą stać się zapomnianymi rezerwowymi, a w ich miejsce pojawić się mogą nastoletnie talenty, które potwierdziły swoją jakość.
Kto jednak, zdaniem EA Sports, był największym wygranym minionych miesięcy, a kto wręcz przeciwnie? By to sprawdzić, przejrzeliśmy poszczególne overalle, porównując je z EA FC 25, sprawdzając, w których z nich, zaszły największe zmiany.
Katalońska ofensywa
Jeżeli patrzeć tylko przez pryzmat przynależności klubowej, to na pewno jednym z najbardziej docenionych zespołów jest FC Barcelona.
Oczywiście, na pierwszy plan wysuwa się tam Lamine Yamal, który dołączył do ścisłej czołówki. W nowej odsłonie gry 18-latek będzie mógł pochwalić się overallem 89. Tylko 7 piłkarzy posiadać będzie wyższy. Młoda gwiazda Barcelony zaliczyła tym samym awans o 8 punktów... co jednak nie wystarczyło na to, by znaleźć się wśród 10 największych zmian w tej edycji.
W klasyfikacji tej zmieścili się jednak dwaj klubowi koledzy młodego gwiazdora - Marc Casado, którego overall wzrósł o 14 oczek oraz Pau Cubarsi. Z kolei jeżeli chodzi o drugiego hiszpańskiego giganta, czyli Real Madryt, to doceniony został nowy nabytek Królewskich - Dean Huijsen, którego nota wzrosła z 68 na 82.
To jednak nie piłkarze hiszpańskich gigantów zaliczyli największy glow-up w porównaniu do FC 25. Ten bowiem ma na koncie Miles Lewis-Skelly z Arsenalu, którego overall podskoczył aż o 20 punktów (z 58 na 78). 18-latek przebojem wdarł się do składu Kanonierów, na dobre zadomawiając się na lewej obronie drużyny.
Najwyższe skoki overalla w FC 26*
Zawodnik
Pozycja
Klub
Overall FC 25
Overall FC 26
Zmiana
Miles Lewis-Skelly
LB
Arsenal
58
78
+20
Senny Mayulu
CM
PSG
60
75
+15
Marc Casado
CDM
FC Barcelona
65
79
+14
Dean Huijsen
CB
Real Madryt
68
82
+14
Ethan Nwaneri
RW
Arsenal
64
76
+12
Senne Lammens
GK
Manchester United
67
78
+11
Kaishu Sano
CDM
FSV Mainz
68
79
+11
Pau Cubarsi
CB
FC Barcelona
72
82
+10
Nick Woltemade
ST
Newcastle
69
79
+10
Desire Doue
RW
PSG
76
85
+9
*pod uwagę braliśmy jedynie piłkarzy, którzy przekroczyli ovr 75
Downgrade'y
Jeżeli chodzi o zabieranie piłkarzom umiejętności, to EA jest dużo bardziej wstrzemięźliwe. Nie ujrzymy tutaj zmian o kilkanaście punktów, a rekordzista, Guido Rodriguez, zapracował "jedynie" na -6 punktów.
Argentyńczyk przychodził do zespołu West Hamu z dużymi nadziejami, skończyło się jednak zamiast tego na sporym rozczarowaniu i ławce rezerwowych w drugiej części sezonu. Dodatkowo swoje robi też wiek, bowiem Rodriguez w kwietniu skończył 31 lat.
Wśród największych downgrade'ów nie brakuje jednak też naprawdę dużych nazwisk. Casemiro, Luka Modrić czy Bernardo Silva - oni wszyscy jednak powoli zbliżają się ku emeryturze, co bez wątpienia ma wpływ na ich oceny.
Przegranym sezonu bez wątpienia, podobnie jak i na prawdziwych boiskach, był Manchester City. Bo choć w naszej tabelce oficjalnie jest tylko dwójka zawodników Obywateli, to jednak należałoby tu dodać także Edersona i Kevina de Bruyne, którzy opuścili ekipę Pepa Guardioli tego lata.
Największe spadki overalla w FC 26
Piłkarz
Pozycja
Klub
Overall FC 25
Overall FC 26
Zmiana
Guido Rodriguez
CDM
West Ham
83
77
-6
Kyle Walker
RB
Burnley
84
79
-5
Casemiro
CDM
Manchester United
84
80
-4
Jack Grealish
LW
Everton
84
80
-4
Bernardo Silva
CM
Manchester City
88
84
-4
Ilkay Gundogan
CDM
Manchester City
87
83
-4
Andrew Robertson
LB
Liverpool
85
82
-3
Luka Modrić
CM
AC Milan
86
83
-3
Kevin de Bruyne
CM
Napoli
90
87
-3
Ederson
GK
Fenerbahce
88
85
-3
Polacy
A co tam słychać wśród Polaków? Oczywiście najwyżej ocenionym naszym rodakiem pozostaje Robert Lewandowski (do spółki z Ewą Pajor). Oboje w tegorocznej edycji otrzymali overall 88. W przypadku Lewego oznacza to pozostanie na tym samym poziomie co przed rokiem, natomiast Ewa zaliczyła skok o 1 punkt.
Kamil Grabara poczynił największy postęp, jeżeli chodzi o reprezentantów Polski
Kto jednak rozwinął się, zdaniem twórców gry, najbardziej na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy? Patrząc na wszystkie karty Polaków, to tytuł ten przypada... Igorowi Orlikowskiemu z Zagłębia Lubin, którego overall wzrósł o 12 punktów z 53 na 65. O jeden punkt mniejszy awans zanotował natomiast Kacper Trelowski (60->70), natomiast z reprezentantów najlepiej pod tym względem wypada Kamil Grabara, którego nota wzrosła o 4 oczka - z 75 na 79.
Na drugim biegunie znaleźli się natomiast Przemysław Frankowski i Mateusz Klich, których oceny spadły o 3 punkty (odpowiednio na 75 i 71).
Premiera nowej odsłony flagowej gry od EA Sports, czyli FC26, wyląduje na sklepowych półkach już 26 września 2025.