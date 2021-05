Dołącz do największego biegu w historii! Nie zwlekaj z rejestracją

Dyrektor sportowy Wings for Life World Run w Polsce,

Paweł Januszewski

od zawsze był obecny podczas flagowego biegu w Poznaniu, gdzie całe dnie spędzał na scenie w biegowym miasteczku – najpierw na Malcie,

Od 2020 roku wreszcie sam może startować. „App Run ma ten plus, że mogę pobiec i korzystam z tego z czystą przyjemnością” – mówi mistrz Europy w biegu na 400m przez płotki z 1998 roku. „Pobiegnę z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że z tą imprezą jestem związany od początku. Jako były sportowiec jestem konsekwentny i lubię projekty wieloletnie. Jestem przyzwyczajony chociażby do cykli olimpijskich, dlatego nie mogło mnie tu zabraknąć. Kolejny powód to to, że w końcu mogę wziąć udział w części sportowej nie tylko z boku jako dyrektor sportowy, ale jako uczestnik. Wtedy inaczej odbiera się imprezy. No i ja po prostu lubię ten bieg, czekam na niego. Jest dla mnie połączeniem sportu i charytatywności. Widzę efekty tej pomocy. I bardzo mi się podoba to, że odbywa się nie tylko w Polsce, ale rywalizuje w nim cały świat. Każdy ma oczywiście różne warunki, dlatego wyniki ciężko porównywać, aczkolwiek pamiętamy, że to Polacy głównie wiedli prym wśród najlepszych. Aczkolwiek ja sam jestem tylko uczestnikiem – żadnych innych ambicji, niż to, żeby być częścią tego biegu, nie mam”.