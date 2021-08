Poradnik: Jak i gdzie jeździć na nartach w środku lata?

Lato to dla wielu osób ulubiona pora roku. Rowerzyści szaleją po bikepark'owych trasach , surferzy łapią kozackie fale, w ruch idą deskorolki, rolki, motocykle i cała reszta sprzętów, które umożliwiają podniesienie poziomu adrenaliny w organizmie.

Jednak nie wszyscy kochają wysokie temperatury, zapach morskiej wody i wakacje spędzone pod palmą. Dziwne, prawda? Istnieje jednak pewna grupa społeczna, dla której wczasy spędzone na plażowym leżaku to najgorszy koszmar. To ludzie gór, którzy całe swoje życie spędzili na nartach lub snowboardzie. Najlepiej czują się, gdy słupek rtęci w termometrze nie przekracza magicznej bariery 0 stopni, a cały świat zakopany jest pod grubą warstwą białego puchu. Właśnie w takich warunkach mogą realizować swoje pasje i robić to, co sprawia im największą przyjemność.

Co? Jak to w lecie też się da? Kryte hale? Lodowce? Igielit? Poprosimy o jakieś szczegóły, bo na śnieg narazie nie ma co liczyć!

Lodowce i kurorty całoroczne

Folgefonna znana jest z jednego z najlepszych snowparków w Europie! © Dasha Nosova/Red Bull Illume

Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty całorocznych ośrodków narciarskich. Co prawda ostatnie zimy były nieco słabsze, a lata cieplejsze, więc niektóre lodowce zamykały się na kilka tygodni, ale w centralnej Europie i Skandynawii, da się znaleźć kurorty, które "kręcą" 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Przykładami są na przykład lodowce Hintertux i Kaprun, które niezależnie od pory roku oblegane są przez polskich narciarzy i snowboardzistów. W Skandynawii najbardziej popularne ośrodki to Stryn, Folgefonna czy Galdhøppigen. (najwyższa góra w Norwegii). W tych rejonach śnieg po prostu nie topnieje więc białe szaleństwo jest uskuteczniane przez całe 12 miesięcy.

Kryte stoki narciarskie

Jak nie lodowiec to może kryta hala? Nie słyszałeś o takim rozwiązaniu? Już mówimy o co chodzi. Kryte stoki narciarskie, to dla wielu osób wciąż nowość. Z takich ośrodków (Litwa, Holandia, Niemcy) korzystają głównie zawodnicy specjalizujący się w narciarstwie alpejskim lub freestyle'owcy, którzy nie przepadają, za poduszkami pneumatycznymi i igielitem. Kryte stoki narciarskie mają zazwyczaj około 500-700 metrów długości, a warunki panujące w takich ośrodkach są mówiąc delikatnie "dość wymagające". Strefa zawodnicza, na której trenują alpejczycy, bardziej niż stok narciarski przypomina lodowisko. Ze względu na brak słońca, które w normalnych warunkach przetapia i spaja pokrywę śnieżną, warunki na stokach dla amatorów i zajawkowiczów, również bardzo szybko stają się słabe. Na zmianę lód i muldy z sypkiej kaszy. Jak to mówią - "warun dla koneserów". Na szczęście snowparki wymiękają ostatnie, bo rzadko kto z nich korzysta. Poza tym, zawsze lepszy słaby dzień na śniegu, niż jakikolwiek dzień bez śniegu, co nie?

Igielitowe spoty DIY

Igielitowe "snowparki" coraz częściej pojawiają się w różnych miejscówkach © Anton koch

Z igielitu pierwsi zaczęli korzystać skoczkowie. Przecież Puchary Świata w skokach narciarskich już od paru dobrych lat odbywają się w lecie. Jeśli tworzywo sprawdza się w przypadku skoków na odległość ponad 100 metrów, to dlaczego mieliby z niego nie skorzystać "zwykli" narciarze i snowboardziści. Jazda po stoku pokrytym igielitem jest tylko imitacją jazdy po śniegu, ale dla osób, które nie wyobrażają sobie życia bez zimowych zajawek, jest to często jedyny ratunek. Od kilku lat w "narciarskich internetach" pojawia się coraz więcej zdjęć lokalnych spotów freestyle'owych, zbudowanych z kilku fragmentów igielitowej pokrywy, własnej roboty raili, rurek PCV i nietypowych boxów. Triki rozpracowane w lecie, zimą po prostu "przerzuca" się na śnieżne hopy. Jeśli jest jakaś opcja na złapanie progresu w lecie, to dlaczego z niej nie skorzystać?

Narty wodne i NARTY WODNE

Narty na Hawajach? Czemu nie! © Tracy Kraft Leboe

W tym wypadku masz dwie opcje. Możesz popływać na nartach za łódką, trzymając w rękach uprząż, albo znaleźć jakiegoś szalonego ridera ze skuterem wodnym, który wyholuje cię na czubek wielkiej fali, z której zjedziesz... Albo spłyniesz? Tak, jak na desce surfingowej. Pierwsza opcja jest łatwiejsza i zdecydowanie bardziej przystępna. Druga to już czyste szaleństwo, dla najbardziej nieustraszonych łowców ekstremalnych wrażeń. Nie żebyśmy odradzali, ale jeśli nie masz za sobą konkretnej "surfingowej praktyki", to skup się na pływaniu za łódką. SERIO.