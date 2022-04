Jakie narzędzia przydadzą się każdemu budowniczemu tras rowerowych?

Z budowaniem tras, jest jak z budowaniem czegokolwiek - bez dobrych narzędzi, prace posuwają się wolno, a same konstrukcje są często nietrwałe. Oczywiście znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że to tylko kolejna wymówka dla osób, którym nie chce się chwycić za łopatę. Prawda jest jednak taka, że po przerzuceniu kilku ton ziemi i kamieni, każdy digger sam dojdzie do wniosku, że solidny sprzęt znacznie przyspiesza i ułatwia proces jakiejkolwiek budowy.