Nas, Public Enemy, Jay-Z: Wesołe jest życie rapowych staruszków

Przez lata pokutowało przekonanie, że do hip-hopu nadają się tylko ludzie młodzi, głodni sławy, zbuntowani. Tacy, którzy na bieżąco śledzą trendy, umieją adaptować je do swojej twórczości, no i przy okazji mają oko i ucho blisko ulicy, dla rapu w końcu fundamentalnej. Tak jakby dla raperów emerytura obligatoryjnie powinna obowiązywać od - no właśnie, od kiedy? Od czterdziestki? A może bliżej pięćdziesiątki?

Najnowsze płyty Nasa czy Public Enemy to kolejne dowody na to, że wszystkie te dywagacje można schować głęboko do kieszeni błędnych stereotypów. Raperzy konserwują się coraz lepiej. Nie tracą z wiekiem pazura, nie ślizgają się po tematach tylko po to, by jak najdłużej dyskontować resztki swojej popularności, lecz po prostu robią świetną muzykę. Dzisiaj na tapetę bierzemy scenę amerykańską, ale przecież i na naszej mamy coraz więcej dowodów na to, iż zaglądanie hiphopowcom w metryczkę nie ma żadnego sensu. Przynajmniej dopóki ich muzyka broni się sama.

Bo liczy się przekaz - raperzy mówią, o czym rapują

Nas

W końcówce sierpnia, na niedługo przed swoimi 47. urodzinami, raper Nas wydał swój trzynasty regularny solowy album „King’s Disease”. Do produkcji materiału zaprosił młodszego o blisko piętnaście lat Hit-Boya i okazało się to doskonałym posunięciem. Na świeżo brzmiących, nowoczesnych bitach Nasir odnajduje się królewsko, a kawałki nagrywane z reprezentantami młodszego pokolenia dowodzą, że to co niezwykle w rapie istotne - styl - nie ulega przeterminowaniu. Nowojorski emce nie zawsze jednak imponował formą, stąd też na muzyczną emeryturę był już wysyłany kilka razy. Przedwcześnie.

Chuck D / Public Enemy

Od Nasa płynnie możemy przejść do Public Enemy, czyli, upraszczając, do osoby Chucka D. Tego samego, który kilka tygodni temu obchodził już sześćdziesiąte urodziny! Wspomniany Nasir jest jednym z gości na jeszcze gorącym albumie „What You Gonna Do When the Grid Goes Down?”, który nie jest może jakimś przełomem w historii nawet nie tyle rapu, co samych PE, ale jest na pewno najlepszym wydawnictwem formacji w tej dekadzie. Trzeba przyznać, że okoliczności sprzyjają - teksty Chucka od zawsze kipiały od polityki, przekazu społecznego, a czasy mamy przecież wybitnie „ciekawe”. Grupa z klasą i przytupem wróciła do swojego rapowego matecznika, wytwórni Def Jam. I chociaż do fanów Travisa Scotta czy Juice WRLD-a raczej nie uda się Chuckowi już dotrzeć, to jego formę należy ocenić naprawdę wysoko.

E-40

Nie ukrywam - to właśnie jego osoba była jedną z największych inspiracji do napisania tego tekstu. Weteran z kalifornijskiego Vallejo już kawałek czasu temu przekroczył pięćdziesiątkę, co absolutnie nie przeszkadza mu regularnie wypuszczać nowych płyt i przypominać o swojej zajawce. E-40 debiutował blisko trzy dekady temu, z formy nie wypadając nigdy! Rap się zmieniał, kreował nowe nurty, gwiazdy, a on wciąż był w środku tego wszystkiego, nie dostosowując się do tych mód, tylko samemu je wytyczając. Fenomen nawijki, świeżego stylu, rapowej oryginalności, za którą coraz to młodsi fani idą jak w dym. Wynika to też z tego, że z raperem regularnie nagrywają najmłodsze gwiazdy gatunku, próbując konfrontować swój potencjał z weteranem. Cóż, niekoniecznie z dobrym skutkiem.

Scarface

Legenda rapu z Houston, eks-członek kultowej grupy Geto Boys. Nie nagrywa niestety tak często, regularnie jak nasz wcześniejszy bohater, co ma związek zarówno z problemami zdrowotnymi, jak i… ambitnymi planami politycznymi.

„W wieku 75. lat nie będę już rapował. Wtedy będę kończył swoją ostatnią prezydencką kadencję” - powiedział Scarface w rozmowie z „The Washington Post”. Szanując życiowe decyzje rapera, wolelibyśmy jednak, żeby wciąż zajmował się tym, co wychodzi mu najlepiej. Niby już w 2008 r. miał się żegnać z hip-hopem albumem „Emeritus”, a jednak powracał. Wygrywał hip-hop.

Jay-Z

Shawn Carter z rapem żegnał się kilka razy częściej niż Scarface, po raz pierwszy dobrych siedemnaście lat temu. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Pewnie prezydentem Stanów Zjednoczonych zostałby szybciej niż Kanye West, gdyby tylko mu się zachciało kandydować, na razie jednak niezmiennie szefuje rap grze. Od ostatniego solo minęły trzy lata, ale w tym czasie wydał przecież album nagrany z Beyonce, a kilka miesięcy temu krążek Jaya Elektroniki - „A Written Testimony” - który zdaniem wielu fanów i dziennikarzy w większym stopniu był triumfem Cartera niż gospodarza. Jigga wciąż to czuje, wciąż to ma i chociaż zarówno on by się obył bez rapu, jak i rap bez niego, to… w sumie po co?

Black Thought