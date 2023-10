Wywiad z Natalią Niedźwiedź: Podwójne flipy, czy magisterka z zarządzania?

W sumie to za mną dopiero pierwszy miesiąc, więc jeszcze ciężko mi tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Szczególnie, że jeszcze nie musiałam tego łączyć z jazdą na rowerze. Na szczęście zaoczne zajęcia dużo tutaj ułatwią. Jedyny potencjalny problem jest taki, że spora część moich znajomych jeździ w weekendy, więc to może być potencjalny problem, ale z drugiej strony, ja mam cały tydzień dla siebie, właśnie na jazdę na rowerze, więc to wszystko jeszcze wyjdzie w praniu.

Natalia Niedźwiedź: W sumie to za mną dopiero pierwszy miesiąc, więc jeszcze ciężko mi tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Szczególnie, że jeszcze nie musiałam tego łączyć z jazdą na rowerze. Na szczęście zaoczne zajęcia dużo tutaj ułatwią. Jedyny potencjalny problem jest taki, że spora część moich znajomych jeździ w weekendy, więc to może być potencjalny problem, ale z drugiej strony, ja mam cały tydzień dla siebie, właśnie na jazdę na rowerze, więc to wszystko jeszcze wyjdzie w praniu.

Muszę przyznać, że decyzja nie była super konkretna. To nie było tak, że stwierdziłam - o, to chcę robić w życiu. Po prostu spodobał mi się plan nauczania. Cieszę się, że wśród przedmiotów mam na przykład mikroekonomię, a to wydaje mi się bardzo ciekawe. Gdybym kiedyś chciała pracować w jakiejś firmie rowerowej, to taka wiedza może mi się bardzo przydać.

Najmocniej zapamiętałam zdecydowanie mojego double flipa z Swatch Nines. Chciałam to już odjechać rok wcześniej, ale wtedy to jeszcze nie szło. Jak tak teraz myślę, to dobrze, że się nie udało, bo teraz miałam dużo większą szansę, żeby zrobić wokół tego wszystkiego trochę szumu i uzyskać jakiś rozgłos. Idealne miejsce na taką akcję. Teraz tylko planuję co i jak dalej trenować, żeby przenieść sztuczkę na Twarde lądowanie.

Trochę zmieniło się też podejście firm rowerowych, które są ze mną związane. I to chyba tyle. Nie było jakichś spektakularnych zmian. Był chwilowy bum. Potem wszystko ucichło, tak jak to zazwyczaj się dzieje. Przede mną rozmowy z moimi aktualnymi i być może przyszłymi sponsorami, więc dopiero zobaczę, jak zmieniło się ich podejście do mojej osoby, po wszystkim co się w tym roku wydarzyło.

