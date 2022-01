Ciałopozytywnie! Muzycy podpowiadają, jak akceptować siebie

Dowodem na to są badania przeprowadzone dla „Psychology of Popular Media”. Do jednego z eksperymentów wykorzystano teledyski do „Try” Colbie Caillat (ciałopozytywne treści) i „Good for You” Seleny Gomez (utwór opowiada o tym, że wokalistka stara się wyglądać dobrze dla swojego ukochanego). Przebadane osoby myślały o swoim ciele znacznie lepiej, gdy posłuchały tej pierwszej piosenki. Druga nie dodała im pewności siebie i albo nie zmieniła nic, albo pozostawiła poczucie lekkiego przygnębienia.