Każdego roku charytatywny bieg Wings For Life World Run przyciąga wiele niesamowitych osób. Jedną z nich jest skejterka Natasza, której choroba nie przeszkodziła w realizowaniu swoich największych zajawek.
Zanim przejdziemy do Twoich zajawek, powiedz proszę z jaką chorobą się zmagasz.
Od urodzenia zmagam się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Od zawsze ćwiczę na rehabilitacji, a teraz uprawiam wiele sportów, dlatego mimo tej choroby nie mam żadnych ograniczeń. Liczy się to, co jest w głowie, czyli silny charakter i wola walki.
Jakie sporty są najbliższe Twojemu sercu? Co najbardziej w nich lubisz?
Sporty, które są najbliższe mojemu sercu to wakeboard i deskorolka. Od zawsze mam ogromną zajawkę na wszystkie sporty deskowe. Moi ziomale i tata mnie w to wkręcili. Moim marzeniem od zawsze było to, żeby móc śmigać na tych wszystkich deskach od kitesurfingu przez snowboard, deskorolkę po wakeboard i teraz właśnie to robię. Najbardziej lubię w nich to, że dają mi wolność i uśmiech na twarzy. Na miejscówkach każdy śmiga na swoim poziomie i każdy się motywuje nawzajem, więc wszyscy się dobrze bawimy. Mimo, że ja mam niepełnosprawność to i ta mogę jeździć razem ze wszystkimi i uczyć się od nich nowych rzeczy. Oprócz tego ćwiczę też na siłowni, żeby wzmacniać ciało. Trenuję też kalistenikę ponieważ siła rąk i umiejętność podciągania na drążku przydaje się na co dzień, żeby lepiej sobie radzić samodzielnie.
Co poza ogromną motywacją sprawia, że możesz robić triki chociażby na deskorolce? Masz jakieś specjalne ćwiczenia na rehabilitacjach?
Poza motywacją, której mam dużo ważna jest też samodyscyplina i chęć do robienia progresu. Robienie trików na deskorolce i innych deskach daje mi dużo przyjemności - lubię to uczucie i nie boję się próbować trików, bo lubię adrenalinę. Wywracanie nie jest mi straszne. Jestem już do tego przyzwyczajona, bo kiedyś jak byłam mała to dużo się wywracałam i nauczyłam się bardzo zwinnie to robić. Na rehabilitacji robię ćwiczenia takie bardziej pod codzienne funkcjonowanie, czyli siłowe na nogi czy równowagę, ale też bardziej dynamiczne jak np. skoki, zeskoki i sprinty.
Od kilku lat bierzesz udział w Wings For Life World Run. Jak wspominasz swoje starty?
Od 3 lat biorę udział w WFLWR, a o biegu dowiedziałam się z telewizji. Swoje starty wspominam bardzo dobrze. Atmosfera jest bardzo pozytywna - każdy się nawzajem motywuje i robi swoje 100%. Jest tam naprawdę niesamowita energia, która pcha jeszcze bardziej do przodu. Dzięki temu można zrobić lepszy wynik. Lubię ten bieg właśnie za atmosferę oraz szczytny cel, dla którego biegniemy (czyli cytując hasło "biegniemy dla tych, którzy nie mogą"). Super jest to, że bieg jest przystosowany również pod niepełnosprawnych, więc każdy może wziąć w nim udział i dać z siebie wszystko. W tym roku jak zawsze też postaram się dać z siebie wszystko!
