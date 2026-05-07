Sporty, które są najbliższe mojemu sercu to wakeboard i deskorolka. Od zawsze mam ogromną zajawkę na wszystkie sporty deskowe. Moi ziomale i tata mnie w to wkręcili. Moim marzeniem od zawsze było to, żeby móc śmigać na tych wszystkich deskach od kitesurfingu przez snowboard, deskorolkę po wakeboard i teraz właśnie to robię. Najbardziej lubię w nich to, że dają mi wolność i uśmiech na twarzy. Na miejscówkach każdy śmiga na swoim poziomie i każdy się motywuje nawzajem, więc wszyscy się dobrze bawimy. Mimo, że ja mam niepełnosprawność to i ta mogę jeździć razem ze wszystkimi i uczyć się od nich nowych rzeczy. Oprócz tego ćwiczę też na siłowni, żeby wzmacniać ciało.

ponieważ siła rąk i umiejętność podciągania na drążku przydaje się na co dzień, żeby lepiej sobie radzić samodzielnie.