Co musisz wiedzieć o zawodach snowboardowych Natural Selection Tour

Nie ma na świecie drugich, tak progresywnych zawodów snowboardowych. Jeśli ktokolwiek ma wylądować nową sztuczkę, albo wykonać najbardziej niezwykły przejazd snowboardowy wszech czasów, to z całą pewnością, zrobi to właśnie na imprezie z cyklu Natural Selection Tour. Naturalne poduchy puchowe, ukryte głęboko pod śniegiem drewniane skocznie - to w takich warunkach przełamuje się kolejne bariery i dokonuje się niemożliwego!