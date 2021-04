Niezbędnik kibica: Wielki finał Natural Selection na Alasce

Co spowodowało, że właśnie ci zawodnicy zakwalifikowali się do wielkiego finału? Już wyjaśniamy. Pierwszą część ekipy stanowią riderzy, którzy wykręcili najlepsze przejazdy na zawodach w Jackson Hole – Top3 mężczyzn i Top2 kobiet. Pierwszy bilet otrzymała Zoi Sadowski-Synnott. Z powodu nowych restrykcji, Marion Haerty nie weźmie udziału w wielkim finale, więc na jej miejsce wskoczyła Hana Beaman - zawodniczka, która w pierwszych zawodach zajęła trzecie miejsce. Mark McMorris, Ben Ferguson i Mikkel Bang również zakwalifikowali się do finału z pierwszych trzech miejsc. Listę startową uzupełnili zwycięzcy z Baldface - Chris Rasman i Robin Van Gyn.

Tordrillo Mountain Lodge (TML) to jeden z najpiękniejszych kurortów zimowych, oferujących śnieżne rozrywki z najwyższej półki. Heliskiing to tutaj codzienność, więc o freeride'owe emocje z najwyższej półki nie trzeba się martwić. Zawodnicy są już na miejscu i z niecierpliwością wyczekują na okno pogodowe. Pogoda na Alasce bywa bardzo nieprzewidywalna, a do rozegrania zawodów niezbędne są idealne warunki, bo na swoje ściany zawodnicy będą transportowani przy pomocy helikopterów!

Alaska to jedno z najbardziej niezwykłych, miejsc na świecie. Dziki i nieodkryty region zawsze działał na łowców przygód jak magnes. Kilka metrów świeżego śniegu, wielkie puchowe poduchy, naturalne skocznie i dropy - to prawdziwy raj na ziemi dla wszystkich poszukiwaczy powderu. Travis Rice nie mógł wybrać inaczej. Nie było takiej możliwości.

