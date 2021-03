Bronco Natural Selection - przed nami druga runda zawodów Travisa Rice'a

oficjalnie ogłosił start przygotowań do Natural Selection Tour, wiedzieliśmy, że zbliża się coś naprawdę grubego. Byliśmy gotowi na wszystko, ale to co zobaczyliśmy na pierwszym przystanku serii w Jackson Hole, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania! Zawody dosłownie wstrząsnęły środowiskiem snowboardowym, a niezwykły format imprezy sprawił, że w trakcie transmisji, przed ekranami siedziały dziesiątki tysięcy fanów sportów ekstremalnych z całego świata.

Minęło półtora miesiąca. Najlepsi snowboardziści znów zostali wezwani do akcji. Tym razem, niezwykłą areną, na której przesuwane będą kolejne granice sportu, będzie resort Baldface w Kanadzie. Według zapowiedzi głównego pomysłodawcy imprezy, to co zobaczymy w Kanadzie, zmieni sposób, w jaki patrzymy na sporty zimowe. Komu, jak komu, ale Travisowi, to akurat można w takie obietnice uwierzyć!