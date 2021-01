"Selekcja Naturalna" nadciąga! Zobacz listę uczestników szalonych zawodów!

? Rice zna to miejsce jak własną kieszeń. W sezonie 2019 eksplorował lokalne wzgórze przez kilka miesięcy szykując się do występu w epickim projekcie "Dark Matter". Pełno tam technicznych linii i stromych tras, które sprawiają, że włos jeży się na głowie, a serce zaczyna bić jakoś szybciej. Tak! To będzie idealne miejsce na finał tego niezwykłego cyklu!