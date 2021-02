Transmisja z pierwszego dnia zawodów odbędzie się dziś - 04.02.2021 o godzinie 17:30. Oglądaj tutaj:

Zobaczcie zapowiedź eventu w playerze na początku artykułu i sprawdźcie, co słychać w Jackson Hole.

Travis, co się obecnie dzieje w Jackson Hole?

Na miejsce przylecieliśmy kilkanaście dni temu. Od razu zabraliśmy się do finalnego shapingu i muszę przyznać, że wszystko zagrało idealnie! Gdy tylko odstawiliśmy łopaty, nad JH pojawiły się chmury burzowe i przez kilka dni mieliśmy tu prawdziwą zamieć śnieżną. Matka Natura zdecydowanie jest po naszej stronie!

Co to w ogóle jest Natural Selection?

Moim zdaniem są to zawody, które mają pokazać piękno snowboardingu w pełnej okazałości. To impreza, która łączy w sobie wszystkie odmiany tego niezwykłego sportu - Freestyle, Freeride, Street, czy szalone pomysły, które realizujemy w trakcie nagrywania filmów. Czasem gdy dzieciaki oglądają największe produkcje snowboardowe, nie są świadome tego, że niektóre triki katujemy setki razy zanim uda się je wylądować. Tutaj, na Natural Selection, każdy rider będzie miał 3 przejazdy, ale wszystko będzie transmitowane na żywo!

Organizacja takiej imprezy, w stromym, naturalnym terenie musiała być nie lada wyzwaniem. Co było dla Ciebie najtrudniejsze?

