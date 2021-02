Dlaczego "Natural Selection" to najlepsze zawody snowboardowe na świecie?

Travis Rice to żywa legenda snowboardingu. Przez ostatnie kilkanaście lat to on wyznaczał kierunek rozwoju sportu, inspirował tysiące fanów na całym świecie i na własnej skórze sprawdzał gdzie znajduje się cieniutka linia, wyznaczająca granicę tego co rzeczywiście da się zrobić na desce. Rice wystąpił w dziesiątkach filmów , odblokował setki trików, zwiedził na desce snowboardowej pół świata, a przez ostatnie kilka lat pracował nad nowym projektem o bardzo wymownej nazwie "Natural Selection Tour."

Selekcja Naturalna to seria niezwykłych zawodów snowboardowych, z których pierwszy odbył się kilka dni temu w rodzinnym kurorcie Rice'a (Jackson Hole, USA). Zaproszenie na szaloną imprezę dostali najlepsi riderzy i riderki z całego świata. Jazda w świeżym, głębokim puchu i loty na kilkunastometrowych pół-naturalnych skoczniach... Zaraz, zaraz! To miały być zawody, czy wymarzony weekend w górach, z grupą najlepszych ziomali?

Wygląda na to, że Rice'owi udało się połączyć oba elementy, bo impreza przerosła oczekiwania riderów i kibiców. Mimo, że oficjalnie zawodnicy walczyli o tytuł snowboardowego arcymistrza, gołym okiem dało się zauważyć, że absolutnie każdy rider, na pierwszym miejscu stawia fun z jazdy po zaspach świeżego puchu. A transmisja? "Czułem się tak, jakbym grał w grę komputerową!", "To były najlepsze zawody snowboardowe na świecie!" Tak było, zobaczcie sami:

Przegapiłeś relację z zawodów? Odpalaj powtórkę i zobacz finały "Natural Selection" w Jackson Hole:

Dzień drugi

Rice vs McMorris: STARCIE TYTANÓW

Zawody rozgrywane były w systemie pucharowym. Wszyscy mieli nadzieje, że najlepszy pojedynek rozegra się w finale, jednak to właśnie starcie Travisa Rice'a z Markiem McMorrisem w 1/4, przejdzie do historii jako snowboardowe starcie tytanów! Rice - najlepszy "puchowy freestyle'owiec", żywa legenda sportu, kontra McMorris - najbardziej utytułowany slopestyle'owiec wszech czasów, rider, który wygrał wszystko co było do wygrania.

Doświadczenie przemawiało za Rice'm, ale McMorris od dawna ostrzył sobie zęby na zwycięstwo w Selekcji. To przecież jedyne zawody na świecie, których jeszcze nie udało mu się wygrać. "Rywalizacja ze "Sparkym", była bardzo zacięta. Ten chłopak zrobił nieprawdopodobny progres w ostatnich latach. Nie mogłem trafić na trudniejszego rywala..." - komentował Rice.

Pierwszy przejazd. Lata buszowania w głębokim puchu, zrobiły robotę. Rice wykazał się olbrzymią kreatywnością przy wyborze linii, ale niestety na ostatniej hopie podparł super-stylową 900-tkę. McMorris odpowiedział stylowymi numerami i niesamowitym flow, które przypadło do gustu ekipie sędziowskiej. Punkt dla ''Sparky'ego'', Rice musiał atakować w drugim przejeździe.

Travis Rice na swoich własnych zawodach © Mark Clavin / Red Bull Content Pool / Natural Selection

Świadomy umiejętności McMorrisa Rice, postawił wszystko na jedną kartę. Dorzucił do pierwszego, "bezpiecznego" (o ile loty w puchu na kilkunastometrowych hopach można uznać za bezpieczne) przejazdu podwójnego flipa na ostatniej hopie, ale znów popełnił błąd przy lądowaniu. Wielki mistrz pokonany. McMorris nabiera pewności i nie traci jej do samego finału!

Brudna robota - jak sędziować takie zawody?

Sędziowanie freestyle'owych zawodów snowboardowych to czyste szaleństwo. Gdy dołożymy do tego nową formułę, punkty przyznawane za kreatywne wykorzystanie terenu i stylówkę przy wykonywaniu skrętów dostajemy mieszankę wybuchową, którą są w stanie ocenić tylko najbardziej doświadczeni riderzy, znający od podszewki absolutnie każdą odmianę snowboardingu.

Jedyne uproszczenie jakie Rice przygotował dla sędziów polegało na tym, że każda dwójka (jak pisaliśmy wyżej zawodnicy rywalizowali w systemie pucharowym) wykonywała nie jeden, a dwa przejazdy. Do kolejnego etapu przechodził rider, który zaliczył dwa zwycięstwa. (w przypadku remisu, rozgrywano trzeci dodatkowy przejazd)

Sędziowie opracowali specjalny system oceniania, który zyskał nawet swoje imię - "D.A.V.E.": Difficulty, Amplitude, Variety, Execution, czyli: poziom trudności, wykorzystanie terenu, zróżnicowanie trików, ostateczne wykonanie. Trzeba przyznać, że mimo wielu nowości i nietypowego formatu, sędziowie stanęli na wysokości zadania i do większości ocen nie można było mieć zastrzeżeń.

Pat Moore na pełnej stylówce © Tim Zimmerman/Natural Selection Tour / Red Bull Content Pool 01 / 05

Ostateczna selekcja

Po kilku godzinach zaciętej rywalizacji nadszedł czas na wielki finał. W grupie Pań najlepsze okazały się Zoi Sadowski-Synnott i Marion Haerty . Co ciekawe obie Panie prezentują zupełnie odmienne style jazdy i różnią się pod absolutnie każdym względem. Sadowski-Synnott to 19-letnia riderka z praktycznie zerowym doświadczeniem backcountry. Charakteryzuje ją jednak olbrzymia dynamika i konkretny wachlarz trików, którym potrafi zaskoczyć bardziej doświadczone rywalki. Haerty to trzykrotna mistrzyni Freeride World Touru. Dziewczyna z olbrzymim doświadczeniem, która świetnie czyta teren i doskonale obiera linie przejazdu.

Selekcja to jednak z definicji zawody freestyle'owe. Haerty wiedziała, że jeśli ma wygrać z młodszą rywalką, musi porwać się na triki, których testowała w eliminacjach. Niestety im mocniej próbowała, tym gorsze gleby zaliczała. Zoi Sadowski-Synnott wykazała się olbrzymim spokojem i mimo drobnych błędów pokonała bardziej doświadczoną Francuzkę. Backflip wildcat i konkretna 360-tka w finałowym przejeździe ostatecznie przypieczętowały jej sukces. 19-latka najbardziej utalentowaną snowboardzistką na świecie? Naszym zdaniem, zdecydowanie tak!

Zoi Sadowski-Synnott - z dzikiej karty, do snowboardowej arcymistrzyni © Dean Blotto Gray/Red Bull Content Pool/Natural Selection

Wreszcie nadszedł czas na starcie Panów. Po zaciętych walkach do ostatecznego pojedynku awansowali wspomniany już wyżej Mark McMorris i Amerykanin Ben Ferguson .

Po tym, jak McMorris odprawił z kwitkiem Rice'a, stało się jasne, że to prawdopodobnie on powalczy w finale o tytuł snowboardowego mistrza wszechczasów. Jeśli ktoś miał pokrzyżować jego plany, to właśnie Ferguson. W trakcie eliminacji zaliczał świetne, płynne przejazdy i do finału awansował z najwyższą notą, jaką przyznano na zawodach (93 pkt.).

Ferguson ruszył pierwszy i niestety bardzo szybko zaliczył konkretne dachowanie. Czy to zmęczone po całym dniu nogi, czy paraliżuję nerwy? Trudno powiedzieć. Wiadomo jednak, że McMorris jest zawodnikiem o niezniszczalnej psychice, który bezwzględnie wykorzystuje potknięcia rywali. Po solidnym przejeździe z drobnymi błędami mamy 1:0 dla McMorrisa.

Drugą próbę również rozpoczął Fergusen i wszystko wskazywało na to, że dojdzie do wyrównania. Do ostatniej przeszkody... Kolejna gleba spowodowała, że McMorris mógł pozwolić sobie na luźny przejazd, bez zbędnego ryzyka, bo zwycięstwo miał już w kieszeni. Ale to przecież nie w jego stylu... Podwójny Wildcat na pierwszej hopie? Dlaczego on czekał z tym aż tak długo!?

Mark McMorris w drodze po złoto © Mark Clavin / Red Bull Content Pool / Natural Selection

Nowa twarz zawodów snowboardowych

Tak powinien wyglądać snowboarding. Freeride i freestyle złożone w szaloną całość - to najlepsza impreza na świecie!