7 sposobów by wznieść swoją grę na wyższy poziom

Nagle znalazłeś się w sytuacji, w której masz mnóstwo czasu na gry i chcesz go wykorzystać jak najlepiej? Niezłym pomysłem może być tutaj posłuchanie doktora Matthewa Barra .

Wykładowca Centrum Informatyki na Uniwersytecie w Glasgow, a także wiceprzewodniczący Brytyjskiego Stowarzyszenia Badań Gier Cyfrowych, Matthew Barr zbadał, w jaki sposób gry wideo mogą być wykorzystywane do rozwijania umiejętności, zdolności adaptacyjnych i krytycznego myślenia.

Tutaj, wraz z dodatkowym wkładem Christophera “Duffmana” Duffa, byłego głównego analityka supergwiazd League of Legends z G2 Esports , Michaeli “mimi” Lintrup, jednej z najbardziej utytułowanych zawodniczek żeńskiej sceny CS:GO oraz Topiasa “Topsona” Taavitsainena, gwiazdora OG w Dota2 , Barr ujawnia, w jaki sposób można zhakować własny mózg, by poprawić swój gameplay.

Twoja droga ku wielkości właśnie się rozpoczęła…

1. Rozbij swój dzień

Nawet Team OG (tutaj próbuje otworzyć duriany) czasem potrzebuje przerwy © Jonanthan Oon

Wszystko zmierza w kierunku całodniowej sesji gier z przyjaciółmi, ale czy na pewno maksymalizujesz swój potencjał? Nie według Barra: “Jeżeli grasz przez sześć godzin dziennie, będziesz znacznie lepszym graczem, jeżeli rozłożysz to tak bardzo, jak to tylko możliwe. Regularne przerwy od czegokolwiek, co ma związek z procesami poznawczymi, są skutecznym sposobem na umożliwienie mózgowi rozpakowania większej ilości informacji i ponownego naładowanie się”.

Regularne przerwy od czegokolwiek co ma związek z procesami poznawczymi są skutecznym sposobem na umożliwienie mózgowi rozpakowania większej ilości informacji i ponownego naładowanie się Dr Matthew Barr, Uniwersytet w Glasgow

Duffman zgadza się z tym: “Wypalenie to ogromne ryzyko. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o trening gry takiej jak League of Legends. Kiedy musisz zbalansować grę zespołową z indywidualnym treningiem, możesz szybko dotrzeć do miejsca, w którym się przetrenujesz. W G2, by z tym walczyć, podchodziliśmy do sezonu na większym luzie we wczesnej jego fazie. Zwykle potrzebowaliśmy dwóch-trzech tygodni, aby uzyskać najlepszą formę przed play-offami i turniejami międzynarodowymi”.

Zmęczenie umysłu to także coś, czego inni esportowi giganci - OG - bardzo świadomie starają się uniknąć w trakcie treningów. “To zdarza się często, gdy grasz za długo bez przerw” - mówi “Topson”. “Zazwyczaj gramy dwa mecze, a następnie mamy godzinną przerwę przed kolejną grą. Mental odgrywa bardzo dużą rolę na wielkich turniejach. Słabsze drużyny tracą skupienie i pewność siebie, przez co zaczynają za dużo myśleć”.

2. Zaopiekuj się N00bem

League of Legends © Riot Games

Lepiej zacznij już szukać Luke’a dla swojego wewnętrznego Yody. Według Barra szkolenie kogoś jak grać, to doskonały “brainhack” do samorozwoju. “Istnieje zjawisko zwane ‘efektem protegowanego’, w którym ci, którzy szkolą swoich rówieśników, znacznie lepiej zapamiętują informacje i skuteczniej je wykorzystują - często zauważamy to w przypadku studentów podczas badań”.

Zjawisko zwane ‘efektem protegowanego’, powoduje, że ci którzy szkolą swoich rówieśników, znacznie lepiej zapamiętują informacje i skuteczniej je wykorzystują Dr Matthew Barr, Uniwersytet w Glasgow

“Nowa świeża para oczu może nawet uwypuklić słabości w twojej własnej strategii, zwłaszcza w grach takich jak League of Legends, gdzie taktyka jest wyjątkowo istotna” - dodaje Barr.

Duńska gwiazda CS:GO, “mimi”, wierzy, że nawet czołowi gracze nie są odporni na zapominanie podstaw, a pytania zadawane przez nowicjuszy mogą pomóc im zachować czujność. “Kiedy uczysz innych graczy podstaw, często możesz zdać sobie sprawę z aspektów, o których być może już zapomniałeś. To także skłoni cię do zastanowienia się nad różnymi rezultatami poszczególnych taktyk, o których byś nie pomyślał, gdyby ktoś o to nie zapytał”.

3. Otwórz okno

Dostosuj się do natury tak bardzo, jak pozwala na to twoje mieszkanie © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

“Natura może pomóc w przywróceniu naszej zdolności skupienia uwagi” - tłumaczy Barr. “Nawet jeżeli nie możesz wyjść na spacer na zewnątrz, to wystarczy prosta czynność polegająca na otwarciu okna i przewietrzeniu pokoju oraz wpuszczeniu do niego naturalnego światła.To świetne podprogowe i fizyczne wzmocnienie” - dodaje ekspert.

“Witamina D to jedno, ale twoje ciało oczekuje też naturalnego światła w ciągu dnia. Jeżeli go nie dostarczysz, wpłynie to na twój sen w nocy, a w dalszym rozrachunku na zdolności poznawcze. Jeżeli chcesz być stabilnym, dobrym graczem, nie pozwól, by to stanowiło problem”.

Jeżeli nie dostarczysz sobie światła słonecznego, wpłynie to na twój sen w nocy, a co za tym idzie, na twoje zdolności poznawcze Dr Matthew Barr, Uniwersytet w Glasgow

To nie do końca udaje się dwukrotnemu zwycięzcy The International, “Topsonowi”: “Zawsze gdy gram, chcę mieć naturalne światło. Dlatego wolę mieć komputer w pobliżu okna. Jeżeli nie dostaje światła słonecznego przez jeden dzień, to zaczynam czuć się wyczerpany, a moja koncentracja się pogarsza. Także miewam z tym kłopoty, ale radziłbym chodzić wcześniej spać i wstawać rano, aby mieć więcej słońca”

Upewnij się jednak także, że regularnie wychodzisz na zewnątrz. “Duffman” z G2 uważa, że regularna dawka aktywności na świeżym powietrzu utrzymuje graczy w odpowiedniej kondycji i przyczynia się do ich sukcesów: “Dostrzegaliśmy korzyści płynące nawet z szybkiego 15-30 minutowego spaceru na zewnątrz podczas naszych wycieczek na siłownię na początku jednego ze splitów. Niektórzy gracze, którzy rano byli ospali i powolni, po kilku ćwiczeniach i dawce słońca stawali się pełni energii i gotowi do pierwszej gry”.

4. Przeanalizuj swoje wcześniejsze gry

David 'GrandPOOBear' Hunt podczas prowadzenia streama na Twitchu © Aaron Rogosin/Red Bull Content Pool

Biorąc pod uwagę nadmiar serwisów streamingowych oraz opcji powtórek z najciekawszymi momentami dostępnych na konsolach i pecetach, oglądanie swojej wcześniejszej gry jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Swoje wyniki powinieneś jednak przeanalizować raczej szybciej niż później.

“Nie uczymy się z doświadczenia. Uczymy się dzięki refleksji nad doświadczeniem. Cofanie się i ponowne oglądanie swojej postawy jest świetnym sposobem na poprawę swojej gry. Jeżeli jednak odłożysz to na zbyt późno, twój mózg nadal będzie przetwarzał to z tyłu głowy, ale nie tak wyraźnie. Tak więc odśwież sobie wszystko i się nad tym zastanów, póki jest to świeże. A dzięki Twitchowi możesz nawet poprosić innych graczy o obserwowanie twoich gier i informację zwrotną”.

Możesz się wiele nauczyć wyłącznie poprzez oglądanie swoich błędów - tego jakich możliwości nie wykorzystałeś lub jakie błędy się na tobie zemściły - bez ładunku emocjonalnego Duffman, były główny analityk G2

Jeżeli jest jakakolwiek osoba, która wie, jak istotna jest natychmiastowa analiza, to jest nią “Duffman”. Wierzy on, że najlepiej jest przyjmować opinie innych z otwartym umysłem i luźnej atmosferze: “Większość naszych analiz ma formę recenzji zaraz po zakończeniu gry. Mamy od dwóch do trzech minut, w trakcie których gracze mogą się przespacerować, napić się, zrelaksować, a następnie przystępujemy do analizy gry z jak najmniejszymi emocjami”.

“Najczęściej polega to na przyglądaniu się rzeczom, które zrobiliśmy dobrze jako zespół, lub które zrobiliśmy słabo, w zależności od naszych założeń treningowych w danym tygodniu. Możesz się wiele nauczyć wyłącznie poprzez oglądanie swoich błędów - tego jakich możliwości nie wykorzystałeś lub jakie błędy się na tobie zemściły - bez ładunku emocjonalnego”.

Zdaniem “mimi”, często najlepszym sposobem na polepszenie swojej gry jest dostrzeżenie w niej pewnych schematów i pułapek, w które możesz przez to wpaść: “Poprzez ponowne oglądanie swojej gry, możesz zauważyć, że wciąż popełniasz te same błędy, które nawet dla osób grających na dużych turniejach mogą być gamechangerem. Nawet jeżeli to tylko casualowa gra, staram się dostrzec, co mogłam zrobić inaczej, by nie umrzeć lub by zabić więcej rywali w danej rundzie”.

Jednak gdy chodzi o analizę rywali, “mimi” przekonuje, że kluczowe jest odpowiednie zarządzanie czasem: “Grając turnieje, jesteśmy po prostu dużo lepsi od wielu drużyn, więc skupiamy się wyłącznie na tych, które mają większe szanse by nas pokonać. Może brzmi to arogancko, ale chodzi tu o mądre spędzanie czasu”.

5. Graj z randomami

Gra z nowymi ludźmi może pomóc ci zobaczyć, jak inni radzą sobie z metą © NoobFromUA

Wiedza o tym, kiedy wydać rozkazy, a kiedy zmienić pozycję, może okazać się równie istotne dla końcowego sukcesu twojej drużyny w Rainbow Six jak stylowa eliminacja wroga z 300 metrów. To powiedziawszy Barr wierzy, że wzięcie do zespołu wielu różnych graczy lub różnych umiejętności może realnie wzmocnić twoją drużynę utrzymując każdego gracza w gotowości.

“Jednym z powodów, dla których zauważyliśmy poprawę umiejętności komunikacyjnych u naszych studentów był fakt, że byli oni zmuszeni do gry z ludźmi z różnymi umiejętnościami przez co musieli modyfikować sposób komunikacji. Tak więc jeżeli wciąż grasz z grupką ludzi, których znasz, możesz już mieć wyrobiony skrótowy sposób komunikacji, przez co wiele rzeczy może pozostać niewypowiedzianych. Poprawisz swoje zdolności komunikacyjne, jeżeli wyjdziesz poza tę strefę komfortu”.

Niektórzy gracze potrzebują więcej presji od innych, a niektórzy zamykają się pod wpływem ostrej krytyki. Każda osoba jest inna, więc nie możesz być jak walec, traktując wszystkich w ten sam sposób Duffman, były główny analityk G2

To także ważne, by pamiętać, że gracz, z którym się komunikujesz, to również człowiek. “Nie ma sensu rozmawiać z każdym w ten sam sposób, ponieważ nie zdołasz dotrzeć do każdego w ten sam sposób. Niektórzy gracze potrzebują więcej presji od innych, a niektórzy zamykają się pod wpływem ostrej krytyki. Każda osoba jest inna, więc nie możesz być jak walec, traktując wszystkich w ten sam sposób i oczekiwać, że zawsze będzie to działać” - mówi “Duffman”.

Inną zaletą nauki gry z innymi jest szansa stania się częścią gameplay’u innych osób i dodania czegoś z niego do własnego. “Jest określona ilość rzeczy, które możesz zrobić samemu. Więc korzystanie z prób i doświadczeń innych jest istotne. Niezależnie od tego, czy czy chodzi o kopiowanie indywidualnego stylu czy o to, jak cały zespół gra w trakcie poszczególnych faz rozgrywki”.

Co więcej, w związku z tym, że taktyki bezustannie ewoluują, może być tym ważniejsze, by z pierwszej ręki zobaczyć, jak inni gracze i drużyny podchodzą do mety, twierdzi “mimi”: “Dana meta zawsze będzie działać tylko przez określony czas, zanim wszyscy inni zaczną robić to samo. To bardzo ważne, by być na bieżąco z nowym podejściem do gry. Grając z przypadkowymi ludźmi, moją główną poradą byłaby rozmowa bezpośrednio z osobą, bądź członkiem drużyny, której rola jest najbliższa twojej”.

6. Zoptymalizuj swoją przestrzeń do gry

Michaela "Mimi” Lintrup podczas meczu ESL Pro League © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Niech to diabli. Według Barra, który jest zwolennikiem inwestycji w solidny fotel gamingowy, siedzenie w wyprostowanej pozycji, w przeciwieństwie do pozycji półleżącej sprawi, że będziesz “bardziej skoncentrowany na grze”. Tymczasem badania Uniwersytetu Stanowego w Ohio wykazały, że lepsza pozycja ciała może również dać ci więcej pewności siebie we własnej głowie. ”Wyniki pokazują, jak pozycja naszego ciała może wpływać nie tylko na to, co myślą o nas inni, ale też na to, jak sami siebie postrzegamy” - powiedział Richard Petty, współautor badania.

Odpowiednia pozycja naszego ciała może wpływać nie tylko na to, co myślą o nas inni, ale też na to, jak sami siebie postrzegamy Proffesor Richard Petty, Uniwersytet Stanowy w Ohio

Dodatkowo Barr zaleca odcięcie jak największej liczby zewnętrznych zakłóceń - takich jak radio czy Spotify - wokół stanowiska do gry. “Istnieją dowody, pokazujące, że studenci słuchający muzyki podczas nauki nie radzą sobie tak dobrze, ponieważ są rozproszeni. Mózg dobrze radzi sobie z odfiltrowywaniem tego co jest istotne, a co nie, jednak przyzwoity zestaw dobrze dopasowanych słuchawek może znacząco pomóc”.

Jakie to jednak powinny być słuchawki? Pozwól “mimi” rozwiać twoje wątpliwości: “Po pierwsze powinieneś czuć, że dobrze leżą na twojej głowie i nie poruszają się, gdy nią obracasz. W przeciwnym wypadku nie uzyskasz optymalnego dźwięku. Muszą być wygodne, abyś mógł siedzieć w nich godzinami. Jeżeli nawet nie zdajesz sobie sprawy, że je nosisz, to trafiłeś w dziesiątkę! Oczywiście jakość też ma znaczenie. Zwłaszcza, że gry takie jak Counter-Strike są bardzo oparte na dźwięku. Chcesz w nich słyszeć wszystkie kroki i wystrzały”.

7. Nawadniaj się

Triathlonistka Lucy Charles-Barclay wie, jak ważne jest dobre nawodnienie © James Mitchell / Red Bull Content Pool

Ryzykując, że będzie to brzmieć niczym twoja mama, trzeba podkreślić, że utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia może stanowić różnicę pomiędzy dotarciem do najwyższych lig FUT a zejściem do ich nieligowych odpowiedników FIFA. Zgadza się z tym Barr: “Istnieją bardzo mocne dowody sugerujące, że nawet niewielkie odwodnienie zmniejsza naszą koncentrację, obniża zdolności poznawcze i wpływa na motorykę. Wszystko to stanowi spory problem dla graczy”.

Jeśli tego nie robisz, wpłynie to na twój sen, a co za tym idzie na twoje zdolności poznawcze Dr Matthew Barr, Uniwersytet w Glasgow

Nawet w największych turniejach esportowych, “Duffman” na własne oczy dostrzegał skutki odwodnienia: “Jeżeli nie nawadniesz się odpowiednio, to ogromny problem. Wpływa to na graczy zarówno psychicznie jak i fizycznie. Kiedy nasi gracze nie piją dostatecznie dużo wody, wyraźnie widać to po ich poziomie energii i ogólnym nastroju”.

Aby być na szczycie swojej gry, ważne jest, by pozostać także na szczycie swojego poziomu energii. Raz po raz, G2 czerpie korzyści z picia Red Bulla. Kluczowe, jak twierdzi “Duffman”, jest to kiedy go użyć: “Odkryliśmy, że Red Bull najlepiej sprawdza się na krótko przed meczem, tak by energia zaczęła działać wraz ze startem gry. Po zakończeniu meczu, jeżeli przed tobą zaraz kolejny, powinieneś ponownie sięgnąć po niewielką dawkę by być pewnym, że utrzymujesz ciągle ten sam poziom, albo ryzykujesz spadek”.

Against the Odds - niezwykła historia Team OG