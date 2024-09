„Smoczyk”,„Florek” i „Olimpico”. Nazwy stadionów żużlowych w Polsce

Coraz więcej obiektów ma oficjalne nazwy sponsorskie, nadawane na zasadach komercyjnych. Przedsiębiorcy wykupują prawa do nazw na określony czas, a ich właściciele/zarządcy czerpią z tego reale zyski. Dotyczy to stadionów żużlowych, piłkarskich, hal sportowych, a nawet warszawskiego Stadionu Narodowego.

Ciekawa jest historia obiektu i jego nazwy we Wrocławiu. Choć nigdy nie rozegrano na nim żadnej konkurencji Igrzysk Olimpijskich, dom żużlowej Sparty to „Stadion Olimpijski”. Powstał w latach ’20 ubiegłego stulecia, kiedy Wrocław należał do Niemiec. Rozegrano tu III Igrzyska Niemieckie, był też ważnym ośrodkiem przygotowań niemieckich sportowców w trakcie olimpiad Igrzysk w Los Angeles i Berlinie. Gruntownie odbudowany po II wojnie światowej, wielokrotnie modernizowany – przez lata zmieniał się nie do poznania. Przeobrażeniom ulegało niemal wszystko, poza nazwą – Sparta jeździ na „Olimpijskim”, to jasne jak słońce.