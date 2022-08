Wszystkie rap ciekawostki, którymi Neen Nah dzieli się w Red Bull Rap & Mat

to totalnie odjechany rapowy show, w którym spotykają się dwie dwuosobowe drużyny, mierzące się w rundach z wiedzy o rapie, choć nie tylko. Do wygrania programu przydaje się też świetny refleks, wyczucie przeciwnika i dobry humor, bo jak podkreślał już

Znany wszystkim Gang Albanii docelowo miał mieć zgoła inny skład od tego, jaki uświadczyliśmy na przełomie 2014 i 2015 roku. Pierwotnym pomysłem miał być zestaw: producent Robert M i Popek, czyli Król Albanii oraz raperzy z całej Polski, który należeliby do Gangu. Pierwszym zaproszonym do składu był

. Po kilku miesiącach trafił do wytwórni SBM, w której każdy, ale to każdy przegrywa teraz z nim w Fifę.

Kariera Fukaja to najlepszy przykład na to, jak internet może w dzisiejszych czasach zmienić życie. O młodym raperze zaczęło być głośno dzięki streamowi

. Człowiek, który singlem singlem „Janusz Walczuk” z albumu „Janusz Walczuk” objawił się wszystkim jako „Nowy idol”. Z pewnych źródeł wiemy, że oprócz wielkiej miłości do muzyki, Janusz ma też inną życiową pasję. Opowiedział nam o niej jego przyjaciel. Otóż podczas każdej zagranicznej podróży Janusz Walczuk testuje… nachosy. Wniosek musi być z tego taki, że jeśli spotkacie za granicą rodaka objadającego się tymi przekąskami, to jest spora szansa, że będzie nim nie kto inny, jak Janusz we własnej osobie Walczuk.

, oprócz udanej kariery muzycznej, mają na swoim koncie również drobne epizody sportowe. Rado miał zostać tenisistą, jednak na tydzień przed pierwszym treningiem, upadł, łamiąc sobie niefortunnie rękę w łokciu. Podobno z winy ojca, który wysłał go tego dnia do sklepiku po… snickersa. Natomiast Jaro, w 2000 roku, wygrał turniej w badmintona, w finale mierząc się – jak sam wspomina – z dorosłym chłopem… Henrykiem Sienkiewiczem!

i wtedy taka wyprawa trwa już nieco dłużej… Konkretnie 11 godzin. A jak do tego doszło? Mielon zaplanował spektakularny trip przez pół kraju, najpierw jadąc bez sensu z Trójmiasta do Warszawy, w której liczył na przesiadkę do Giżycka, i ten karkołomny plan mógł się nawet udać, gdyby nie pewne komplikacje w stolicy. Zamiast dotrzeć na Mazury, raper zawitał jeszcze niespodziewanie do Krakowa i cytując słowa bohatera naszej ciekawostki: „podczas transferu po***ała mi się Warszawa Zachodnia ze Wschodnią”. Wiadomo, blisko.

Jak myślisz, ile może potrwać podróż z Sopotu do Giżycka? Według rozkładu PKP, od 3 do 5 godzin, chyba że jesteś

! Raper może pochwalić się nawet wicemistrzostwem Polski do lat 20., które zdobył w 2011 roku z ekipą KS Gniezno. Jak widać, rap to nie jedyna rzecz, w którą wstrzelił się idealnie.

Z CatchUpa to z kolei niezły kolekcjoner! Ten producent, dj, raper, artysta i tiktoker w jednym kolekcjonuje… ręczniki z koncertów. Zawsze po sztuce na żywo wraca na swój kwadrat z przewieszonym przez szyję ręcznikiem i później go pierze, po czym chowa elegancko do szafki. Wszystko spoko, ale niestety to hobby powoduje, cytujemy: „pewne wk***nie" u dziewczyny CatchUpa, bo ręczniki zajmują za dużo miejsca w łazience…

, chwilę po otrzymaniu Diamentowej Płyty za „Równonoc” Donatana, złamał sobie prawą rękę. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że do szpitala zgłosił się z urazem tydzień później. Dlaczego zwlekał aż tak długo? W tym czasie raper zaliczył wyjazd do Holandii, gdzie planował nakręcić klip do kawałka „Radio 5G FM”. A jak wspomina sam bohater: „Nie chciałem wymachiwać gipsem na ekranie”…

Inny uczestnik naszego programu, Wac Toja, oprócz bycia raperem, ma za sobą również… staż w roli grafika. Wac Toja kształcił się najpierw w technikum w Elblągu, by potem trafić do Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku. Co ciekawe, sam jest autorem niektórych miniaturek swoich klipów na YouTube. Zgadniesz, o jakich projektach mowa? Daj koniecznie znać w komentarzu pod odcinkiem Red Bull Rap & Mat z jego udziałem!

Na jednym z wyjazdów chillwagonu do Tajlandii, ZetHa uległ poważnemu wypadkowi na skuterze. Raper wylądował w lokalnym szpitalu, w którym został zabandażowany od stóp do głowy. I jak sam wspomina… wyjazd może był i zajebisty, ale jego znaczną część spędził niestety jako chillwagonowa mumia.

