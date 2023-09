79, a liczba nadal rośnie! Neymar Jr - maszyna do strzelania goli

Niesamowite zagrania, cyrkowe zwody, precyzyjna kontrola piłki i umiejętność dryblowania wśród kilku rywali - to wszystko Neymar Jr pokazuje w każdym meczu. Czasem wydaje się, że bramki są tylko dodatkiem do jego bajecznych występów. A przecież zdobył ich najwięcej w historii piłkarskiej reprezentacji Brazylii!

Niesamowite zagrania, cyrkowe zwody, precyzyjna kontrola piłki i umiejętność dryblowania wśród kilku rywali - to wszystko Neymar Jr pokazuje w każdym meczu. Czasem wydaje się, że bramki są tylko dodatkiem do jego bajecznych występów. A przecież zdobył ich najwięcej w historii piłkarskiej reprezentacji Brazylii!

Niesamowite zagrania, cyrkowe zwody, precyzyjna kontrola piłki i umiejętność dryblowania wśród kilku rywali - to wszystko Neymar Jr pokazuje w każdym meczu. Czasem wydaje się, że bramki są tylko dodatkiem do jego bajecznych występów. A przecież zdobył ich najwięcej w historii piłkarskiej reprezentacji Brazylii!