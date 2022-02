Neymar - gwiazda zrodzona z chaosu

Już kiedy Neymar kopał piłkę na ulicach Praia Grande, ludzie zastanawiali się, gdzie zaprowadzi go talent. Jego podróż na szczyt wypełniona była ciągłymi zwrotami akcji. Ale nie ważne, jak szalone, czy chaotyczne było jego życie, każda chwila stanowiła lekcję, z której czerpał, i dzięki której dojrzewał. Właśnie tak stał się supergwiazdą.

Oto osiem rzeczy, których dowiedzieliśmy się o piłkarzu stojącym za Red Bull Neymar Jr’s Five oglądając nowy dokument na Netflixie "Neymar: Perfekcyjny Chaos".

01 Jak zaczęła się droga Neymara na szczyt?

Wywodzi się z biednej rodziny, w której, jak przyznaje Neymar Sr, brak było środków, które można by zainwestować w rozwój piłkarskiej kariery jego syna. Talent młodego sportowca wykuwał się więc na asfaltowych ulicach, prowizorycznych boiskach Praia Grande, na przedmieściach São Paulo. Było tak do momentu, gdy zauważył go pierwszy trener. Bentinho natychmiast dostrzegł, że jego podopieczny "urodził się z darem do gry w piłkę". Wkrótce przyszło mu więc pójść w ślady jego bohatera. I tak jak w przypadku Pelego, sława w Santosie przyszła szybko. "2010 był najkrótszym rokiem w moim życiu. Wszystko wystrzeliło od zera do 100" - wspomina. Nowe "złote dziecko" brazylijskiej piłki z lekkością strzelało bramki i występowało w licznych reklamach. To wtedy narodziła się marka Neymara Jr.

Neymar w filmie dokumentalnym © Courtesy of Netflix 2010 był najkrótszym rokiem w moim życiu. Wszystko wystrzeliło od zera do 100

02 Co powiedział Messi, aby pomóc mu odnaleźć się w Barcelonie?

W 2013 biły się o niego futbolowe supermocarstwa, ale Neymar wybrał katalońską Barcelonę. Początkowo ciężko było mu się zaadaptować do taktyki i stylu ich gry. Zdarzyło się nawet, że płakał w łazience w przerwie jednego meczu, a uspokajał go Lionel Messi. "Messi przyszedł i zapytał, dlaczego płaczę. Powiedziałem, że nie jestem w stanie grać, że nie mogę być sobą" - opowiadał Brazylijczyk. "Powiedział, że nie powinienem się martwić, że będzie mi pomagał i że powinienem grać dalej. Właśnie takiego wsparcia tego dnia potrzebowałem. To był punkt zwrotny".

03 Mistrzostwa w 2014 roku przyniosły także dobre wiadomości

Kontuzja pleców doprowadziła do wycofania się Neymara z gry w mistrzostwach świata w jego ojczyźnie w 2014 roku, niedługo przed tym, jak jego koledzy z drużyny zostali w półfinale rozgromieni przez Niemców 1-7. Ale, jak mówi w dokumencie, nie wszystkie wiadomości były złe. "Kiedy oberwałem, poczułem prąd aż do stóp. Nie mogłem się nawet obrócić. Lekarz powiedział, że ma dla mnie dobrą i złą wiadomość. Zła: nie będziesz grał w mistrzostwach. Dobra: jeśli uraz byłby 2 cm dalej, już nigdy nie mógłbyś chodzić".

Neymar © Courtesy of Netflix

04 Jak czuł się, gdy w 2016 jego drużyna się zrewanżowała?

Dwa lata później Brazylijczycy znów walczyli na własnej ziemi - o złoto w Rio de Janeiro. Pomimo fali krytyki w kraju na temat jego poświęcenia dla drużyny, Neymarowi udało się zachować pełne skupienie i doprowadzić reprezentację do zwycięstwa zdobywając kończącego gola w karnych w meczu z Niemcami. Tak opisywał moment strzału na bramkę: "Moje serce waliło. Maracanã wypełniona po brzegi, wszyscy krzyczeli. Modliłem się: Panie, daj mi siłę. A potem zdałem sobie sprawę, że bramka wygląda na olbrzymią, a bramkarz jest bardzo malutki. W tej samej chwili uspokoiłem się i powiedziałem: teraz jest czas na zdobycie gola. To jedna z najlepszych rzeczy, jakie mi się przytrafiły w życiu".

05 Jak wpłynęła na niego śmierć Kobe'go Bryanta?

Niedługo po zdjęciach dla Nike'a z Kobe Bryantem, Neymar przeżył szok na wieść o śmierci gwiazdy koszykówki w wypadku śmigłowca. "Dowiedziałem się w przerwie meczu. To było straszne i długo o tym myśleliśmy" - wspomina. "Dopiero co był w Paryżu i kręciliśmy razem reklamę. Dla mnie to były jedne z najlepszych chwil, jakie spędziłem z kimś, kto był idolem, ikoną, legendą. Nie był zwyczajnym gościem, nie był jak wszyscy. Zostawił po sobie prawdziwą spuściznę. To był okropny moment. Czasami jest mi ciężko mówić o moim zachowaniu, czuję się skrępowany, ale tego dnia wszystko się zmieniło".

Neymar © Courtesy of Netflix Ilekroć ludzie są przeciwko mnie, ja w siebie wierzę. Mogę to zrobić - mówię. Zrobię to!

06 Czego nauczył się w ostatnich latach?

Gdy świat zaczął się zamykać podczas lockdownu, Neymar zdecydował się spędzić ten czas w Brazylii. Bardzo miło wspomina miesiące z rodziną i przyjaciółmi. "Myślę, że żyliśmy" - wspomina. "Czasami po prostu przemykamy przez życie, bez żadnego przystanku, zapominając o ludziach, których kochamy. Zapominamy, żeby ich przytulić, bawić się razem z nimi. Ale kiedy to robisz, zdajesz sobie sprawę: tak, to mnie uszczęśliwia". Neymar przyznał również, że to najdłuższy czas, jaki spędził ze swoim synem i że to dla niego bardzo ważne. No i czując brak swojej pasji przyznał: "Myślę, że zdałem sobie też sprawę z tego, jak bardzo kocham piłkę".

07 O relacji z ojcem

Neymar Sr w filmie jest obecny cały czas, co nie zaskakuje, jeśli weźmiemy pod uwagę, że od początku był menadżerem swojego syna. Widać, że łączy ich bliska więź, ale Neymar zdradza kilka interesujących faktów dotyczących ich relacji. Tłumaczył, że na początku to, że ktoś cały czas był na trybunach, było jakby mieć anioła na jednym ramieniu, a diabła na drugim. "W przeszłości nasza relacja była bardziej na zasadzie ojciec-syn, ale ona ewoluowała. Oczywiście wciąż jesteśmy blisko, ale myślę że jest bardziej profesjonalna" - tłumaczy.

08 Jak czerpał z chaosu w PSG

Po zapowiedzeniu w wywiadzie w 2019 roku, że chciałby opuścić PSG, zaledwie dwa lata po transferze za 220 mln €, Neymar poczuł na skórze gniew paryskich fanów. "Ma za wysokie mniemanie o sobie" - mówił jeden z nich. "Jest kretynem" - krzyczał inny. Ale kiedy klub odmówił, Neymar wiedział, że jego rolą jest grać i próbować pozostać szczęśliwym. Odzyskanie wsparcia fanów nie mogło być łatwe, ale w dokumencie tłumaczył jak poradził sobie z tym, a nawet jak zyskał na ich niechęci. "Na początku nie mogłem w to uwierzyć. Buczeli gdy tylko dotknąłem piłki. Ale szczerze mówiąc, podobał mi się ten klimat. Ilekroć ludzie są przeciwko mnie, ja w siebie wierzę. Mogę to zrobić - mówię. Zrobię to!"

Jego kolega z boiska z reprezentacji Brazylii i z Barcelony, Dani Alves idealnie podsumował Neymara mówiąc: "Jest tak uzdolniony, że nawet w największym chaosie jest w stanie wznieść się na wyżyny".

