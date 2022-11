Tak rodzi się rywalizacja - Nico Langmann vs Timmy Hansen

Zgodnie z tym, co mówi Nico Langmann, dla charytatywnego celu Wings for Life World Run bez znaczenia jest to, jaki dystans możesz pokonać w tym biegu i kiedy dogoni cię Samochód Pościgowy. “Ale sportowcy tacy jak ja, podczas tego wydarzenia zawsze chcą dać z siebie jak najwięcej. Jeśli dodasz do tego nasz wirtualny pojedynek - mój i Timmy'ego Hansena zobaczysz, że mamy dodatkową motywację" - mówi.

Weź udział w Wings for Life World Run. Startując z Aplikacją w dowolnym miejscu na świecie. Trafiając na globalną listę wyników możesz się porównać z kimś, kto zostanie złapany przez Samochód Pościgowy w innym mieście, czy nawet w jakimś odległym zakątku świata.

Tak się składa, że w ostatnich dwóch edycjach austriacki tenisista poruszający się na wózku był lepszy od swojego szwedzkiego przyjaciela. Był najszybszy na wózku w Wiedniu w 2021. "Muszę się też pochwalić, że w 2022 roku podczas Biegu Flagowego przejechałem 25,4 km a Timi w Biegu z Aplikacją zdołał pokonać 24,6 km. Bardzo podobnie, ale różnica była wyraźna" - powiedział.

Nico Langmann dogoniony przez Samochód Pościgowy © Philipp Greindl for Wings for Life World Run

Poznałem Nico jako normalnego, usportowionego gościa, który nie pozwala aby jego wózek definiował jego osobowość Timmy Hansen

Spragnieni przygody

Langmann, który na skutek wypadku samochodowego w wieku 2 lat doznał urazu rdzenia kręgowego i Hansen (szwedzki kierowca rallycrossowy, mistrz świata z 2019 i wicemistrz z 2021), spotkali się osobiście w marcu 2022 roku w najdalej wysuniętej na północ części Norwegii. W Kirkenes obaj znaleźli się przed kamerą. Tak powstał pierwszy sezon serii Limit/less dostępnej w Red Bull TV . Film obejrzysz na górze strony.

Razem jeździli psimi zaprzęgami, łowili kraby, ścigali się na skuterach śnieżnych, a potem relaksowali się w saunie i schładzali w głębokim śniegu. "Dobrze się bawiliśmy" - wspomina Hansen, który nie był szczególnie zaskoczony pozytywnym nastawieniem Langmanna na nadchodzące przygody. "Robiliśmy wszystko, co tam można robić kiedy chcesz przeżyć jakąś przygodę. Poznałem Nico jako normalnego, usportowionego gościa, który nie pozwala aby jego wózek definiował jego osobowość”.

Timmy Hansen na mistrzostwach RX w Montalegre © Paulo Maria/DPPI/Red Bull Content Pool

Sportowa przyjaźń

Przygoda w Norwegii, w zimowej aurze, sprawiła że między szwedzkim kierowcą a austriackim tenisistą powstała bliska więź. "Timmy z całą pewnością stał się dla mnie przyjacielem - nawet jeśli czasami nie dzwonimy do siebie regularnie" - mówił Langmann pakując się na turniej we Francji. Hansen, podczas krótkich odwiedzin w domu, pomiędzy rundami mistrzostw w Belgii i Hiszpanii jest tego samego zdania. "Obaj przez większość czasu jesteśmy poza domem. Ale są social media, które ułatwiają bycie w kontakcie. W każdym razie cały czas nie mogę się doczekać, aż znów spotkam Nico osobiście i zjemy razem obiad".

Wzajemny podziw

Obaj mówią, że przez te cztery dni za kołem polarnym wiele się od siebie nauczyli. Langmann podziwia miłość Hansena do sportu i wszystkie aspekty jego ciężkiej pracy. "Sporty motorowe wymagają tak wiele planowania. To imponujące jak Timmy jest na tym skupiony. Znalazłem w nim wzór do tego, jak chciałbym ukształtować swoją karierę w przyszłości".

Z drugiej strony, Hansen pozytywnie wypowiada się o tym, jak Langmann (numer 22 w światowym rankingu - stan na październik 2022) "przesuwa granice swojego sportu jeszcze dalej. Jest niezwykle utalentowanym tenisistą i to zadziwiające jak ciężko trenuje. Automatycznie myślisz, że jeśli on jest w stanie robić to wszystko, to ty też. Nie da się nie inspirować nim i sposobem, w jaki robi różne rzeczy".

Nico Langmann razem z kolegą z kortu tenisistą Dominiciem Thiemem © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

Na wspólnej płaszczyźnie

Jako topowi sportowcy nadają "na tych samych falach" i mogą rozmawiać o wszystkim z łatwością, bardzo otwarcie, jak mówi Langmann. Hansen zgadza się z tym, że: "Czy to na wózku, czy nie, zawodowych sportowców wiele łączy. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy przechodzą przez takie same górki i dołki - zarówno podczas treningu, jak i rywalizacji. Wiemy też jaką presję każdy z nas musi przezwyciężyć. Co więcej, łączy nas również to, że zawsze staramy się być coraz lepsi - nie ważne co aktualnie robimy".

Jednym z istotniejszych tematów w Norwegii było to, jak topowi sportowcy radzą sobie w życiu codziennym. "Dużo rozmawialiśmy o tym, jak organizujemy swoje życie dookoła sportu" - mówi Hansen. "Także o tym jak pogodzić życie osobiste z zawodowym i naszymi relacjami, a także treningi, podróże i zawody. A także o normalnych rzeczach, które motywują młodych, wysportowanych chłopaków takich jak my".

Osiągając sukcesy i robiąc karierę sportową, Hansen daje radę realizować się w życiu rodzinnym, jako ojciec czterolatka. "To imponujące" - mówi 25-letni Langmann. "Przede wszystkim to, że pozostaje taki normalny i uprzejmy. Nie ma w sobie cienia zadęcia". Fakt, że będąc kierowcą wyścigowym, który sukcesy na torze zawdzięcza morderczemu instynktowi, parę godzin po zawodach staje się wrażliwym i wcale nie samolubnym ojcem rodziny, to najbardziej imponująca mocna strona jego kolegi. W tym elemencie sam widzi możliwość poprawy w swoim życiu. "Zbyt często stres z życia codziennego przenoszę na kort. Timmy pokazał mi, że te dwa obszary można o wiele lepiej rozgraniczyć" - dodaje.

Podobne kontuzje

Niezwykłe w kontekście ich spotkania było to, że młodszy brat Hansena, Kevin, który także odnosi sukcesy w rallycrossie w teamie prowadzonym przez ich rodziców, został poważnie ranny tuż przed kręceniem zdjęć do serialu. "Doznał kompresyjnego złamania ósmego kręgu piersiowego". To ten sam, którego złamanie doprowadziło do uszkodzenia rdzenia kręgowego Langmanna w 1999. “Kevin miał wiele szczęścia. Jego ciało najwyraźniej było o wiele silniejsze niż Nico w owym czasie. Kevin wydobrzał i ściga się dalej. Trenował bardzo ciężko i fizycznie jest lepszy niż kiedykolwiek wcześniej".

Timmy i Kevin Hansenowie © Kyle Lieberman/Red Bull Content Pool

Ale Hansen jest też pod wrażeniem tego, jak wysportowany jest Langmann. "Nie wiem, czy to dlatego, że porusza się na wózku, czy dlatego że jest tenisistą, ale Nico ma niesamowicie silne ręce. Z łatwością potrafi się na nich unieść".

Wirtualna rywalizacja

Obaj przyjaciele będą mieli kolejną okazję, żeby się spotkać - wirtualnie, podczas Wings for Life World Run 2023. Po dwukrotnej przegranej w ich bezpośredniej rywalizacji Hansen pragnie rewanżu. "Zawsze miło jest być częścią tak wielkiej społeczności. Ale kocham rywalizację, dlatego w końcu chciałbym pokonać Nico. Ale to będzie ekstremalnie trudne. Żeby to zrobić musze poprawić życiówkę i przygotować się jeszcze lepiej niż poprzednim razem".

Dołącz do Hansena, Langmanna i tysięcy innych ludzi na całym świecie. Wystartuj razem z nimi w tym samym czasie. Pobiegnij dla tych, którzy nie mogą - zapisz się tutaj .

Langmann, który jest ambasadorem Wings for Life World Run, już dawno zapisał datę 7 maja 2023 w swoim kalendarzu. "Jestem zmotywowany, znowu zostawię serce na trasie" - mówi. Ponownie będzie mógł porównać swój rezultat z wynikiem Hansena i znów okaże się, kto w tej przyjacielskiej rywalizacji będzie lepszy.