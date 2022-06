Nie ma nudy! Nietypowe koncerty hiphopowe

,

, Sokół i Żabson - czterech raperów, jeden wspólny cel - zrobić dobry hip-hop. No i się udało. Panowie wybrali utwory z dorobku swoich kolegów i zinterpretowali je według własnego pomysłu. I tak np. Pezet wziął na swój muzyczny warsztat „Piromana” Żabsona, a Sitek „Mogę wszystko” Sokoła. To musiało się spodobać fanom polskiej muzyki. I jeśli zerkniemy na liczby, jakie wykręciły poszczególne kawałki, to można przyznać, że pomysł został przyjęty bardzo dobrze. „Chcemy być wyżej” w wykonaniu Sokoła dobija w tej chwili do liczby 60 milionów odtworzeń! Współpraca zaowocowała powstaniem czterech nowych utworów wraz z klipami oraz serią sześciu mini dokumentów pokazujących, jak wyglądało zaplecze projektu. Finał miał miejsce na deskach teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. „To nie był klasyczny koncert. To było prawdziwe wydarzenie. Wszyscy chcieli osiągnąć wspólny sukces i to było fajne. Koncert połączył w jakiś sposób starszą gwardię z młodszą. Zrobiliśmy to” - powiedział Żabson, jeden z głównych aktorów tego przedsięwzięcia, tuż po show. „Motywem przewodnim spektaklu była idea Tymczasem, czyli okres między młodością a dojrzałością, niezbędny w życiu każdego człowieka – czas eksperymentów, szukania inspiracji, dzielenia się doświadczeniami i cieszenia chwilą. Aby udowodnić, że koncept ten jest ponadczasowy, a pewne napięcia wciąż towarzyszą młodym ludziom, na krakowskiej scenie zderzono ze sobą weteranów rapu z młodymi i bardzo utalentowanymi przedstawicielami nowej szkoły” - komentowali organizatorzy.