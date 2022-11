"Nie mogłem się poddać". "Deft" wreszcie wszedł na szczyt

3 kwietnia 2013 roku. Tego dnia na profesjonalnej scenie w Korei, w starciu nieistniejących już drużyn MVP Blue oraz NaJin Sword zadebiutował Kim "Deft" Hyuk-kyu. Co warte podkreślenia, miał on wówczas zaledwie 16 lat. Od początku uchodził za złote dziecko koreańskiego LoLa. Nikt jednak nie przypuszczał, że ten utalentowany dzieciak będzie tak długo czekać, by spełnić swoje największe marzenie.

W cieniu legendy

"Jedyne w czym byłem najlepszy, to League of Legends. Czułem, że jeżeli nie uda mi się osiągnąć szczytu w LoL-u, to poniosę porażkę we wszystkim innym w swoim życiu. Nie mogłem się poddać, nawet gdybym chciał" - mówił zapłakany i wzruszony "Deft" na scenie po tym, jak wraz z DRX sięgnął upragnione mistrzostwo świata .

W rzeczywistości jednak "Deft" nigdy nie mógł czuć się w pełni "najlepszy" w League of Legends. Od najmłodszych lat był bowiem w cieniu tego największego - "Fakera". I nie chodzi tu tylko o rywalizację w LCK.

Obaj panowie zetknęli się ze sobą jeszcze zanim usłyszał o nich cały esportowy świat. W młodości obaj chodzili bowiem do... jednego liceum w Seulu. Już wówczas jednak to "Faker" mógł pochwalić się wyższymi miejscami na ladderze. "Deft", choć również osiągał imponujące wyniki, musiał godzić się z rolą w cieniu wielkiego rodaka. Po latach jednak docenił on byłego kolegę ze szkoły.

"'Deft' zdobył dziś swój pierwszy tytuł mistrza świata. Jest on graczem, który w pełni na to zasługuje. Gratulacje" - powiedział po przegranym finale "Faker". To właśnie on, wraz z T1, był ostatnią przeszkodą Hyuk-kyu na drodze do Pucharu Przywoływacza.

Klątwa top8

Tegoroczne Worldsy nie były jednak pierwszym momentem chwały "Defta". Wręcz przeciwnie. Przez lata uchodził on za jednego z najlepszych, jak nie najlepszego, gracza, który nigdy nie sięgnął po mistrzostwo świata.

Inna sprawa, że najlepszy na świecie był już w 2015 roku. Wówczas jednak wygrał nie Worldsy, a MSI. Co warte podkreślenia, w finale jego EDG pokonało wielkie SKT T1 z "Fakerem" w składzie. Gdy jednak doszło do najważniejszej imprezy roku, puchar wzniósł "Faker", a "Deft" musiał pogodzić się z porażką już w ćwierćfinale z Fnatic.

"Warto zwrócić uwagę na Kima „Deft” Hyuk-kyu, uważanego za jednego z najbardziej agresywnych graczy na świecie" - pisało przed turniejem BBC. Agresji starczyło jednak zaledwie do top8.

Zresztą top8 długo było przekleństwem Koreańczyka. Po porażce z Fnatic, kończył on Worldsy na tym samym etapie jeszcze czterokrotnie. Jak na ironię, najlepszy swój wynik w karierze wykręcił na jej początku - w 2014 roku, gdy wraz z Samsung White zakończył turniej w top4. Dlatego też nikogo nie powinno dziwić, że w tym roku, gdy wreszcie zwycięski stanął na scenie głównej, nie potrafił powstrzymać łez.

"Nie powinienem tyle płakać, bo jestem już dość stary, tak więc przepraszam. Bycie tutaj, w tym momencie, jest jednak czymś, o czym marzyłem każdego dnia od mojego debiutu. Jestem przeszczęśliwy, że teraz to już rzeczywistość. Jest coś, co zawsze chciałem powiedzieć: 'Jestem najlepszy na świecie'” - mówił zapłakany "Deft".

Kontuzja która mogła wszystko przekreślić

Kariera Hyuk-kyu to pasmo wielu sukcesów. Był mistrzem Korei, Chin, wygrywał wspomniane MSI... Bywały jednak również trudniejsze chwile. Był nawet moment, gdy zastanawiał się, czy to nie czas, by powiedzieć "dość".

"Myślę, że najtrudniejszy okres w mojej karierze był po sezonie 2020, kiedy kontuzja i spadek formy sprawiły, że naprawdę zacząłem kwestionować swoje umiejętności w grze. Wtedy chciałem się poddać" - przyznał po wygranym finale.

To był moment, gdy zmagał się z dyskopatią, która ostatecznie sprawiła, że trafił do szpitala. Wówczas wielu fanów obawiało się, że choroba doprowadzi do zakończenia kariery gwiazdora.

"Miałem wówczas wiele problemów psychicznych. I choć teraz czuję się dobrze, to wtedy myślałem o emeryturze" - przyznawał "Deft".

Przyszłość pod znakiem zapytania

Dziś jednak "Deft" z pełnym przekonaniem może tytułować się jednym z najlepszych graczy w historii League of Legends. W grze osiągnął już wszystko. Worldsy, MSI, LCK, LPL - w swojej kolekcji ma puchary wszystkich najtrudniejszych rozgrywek.

Pytanie brzmi - co dalej? Obecnie bowiem jego karierę wyhamować może obowiązkowa służba wojskowa. W Korei bowiem każdy mężczyzna, do 28. roku życia, musi ją odbyć przynajmniej przez 21 miesięcy. Wyjątki od tej reguły są naprawdę sporadyczne. Dla przykładu gwiazdor Tottenhamu Hotspur i światowej piłki nożnej, Heung-min Son, aby móc zamienić 21 miesięcy służby na 3-tygodniowe szkolenie, musiał zdobyć z reprezentacją złoty medal igrzysk azjatyckich. Żaden inny wynik nic by mu natomiast nie dawał.

Czy mistrzostwo świata League of Legends także wystarczy, by móc liczyć na specjalne względy? Trudno powiedzieć. Nie wie tego również sam "Deft".

"Jest kwestia służby wojskowej. W tej chwili nie mogę nic powiedzieć na pewno. Jeżeli jednak będę mógł grać w przyszłym roku, to będę grał" - zapowiedział. I oby miał taką możliwość jak najdłużej.

