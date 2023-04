Nie pompujesz - Nie jedziesz: Informacje i rozkład jazdy na sezon 2023

Organizatorzy zapraszają na zawody nie tylko doświadczonych zawodników, ale także dzieci i początkujących rowerzystów. Dla najmłodszych może to być doskonała zabawa, okazja do spotkania swoich rowerowych idoli oraz szansa na zarażenie się zupełnie nową pasją. Oprócz cennego doświadczenia, wszyscy zawodnicy w kategorii KIDS i JUNIOR zostaną zaproszeni na podium i otrzymają pamiątkowe medale!

– zawodnicy o wysokich umiejętnościach oraz riderzy, którzy w sezonie 2022 zajęli w klasyfikacji generalnej (PRO) miejsca od 1 do 20 (+ zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 5 w końcowej klasyfikacji punktowej kategorii Amator w roku 2022)

Zawody będą rozgrywane w atrakcyjnej formule play-off. Po rundzie eliminacyjnej najlepsi zawodnicy układani będą w pucharową drabinkę. Do wielkiego finału przejdą najlepsi specjaliści, którzy wykażą się doskonałą techniką i nienagannym czuciem roweru. Wszystkie ściganki zostaną przeprowadzone na bardzo płynnych i zróżnicowanych torach, zbudowanych przez ekipę BT Project, a wielki finał odbędzie się na naszym ulubionym torze w Bełchatowie. W przypadku ostatniej imprezy, punkty do klasyfikacji generalnej będą się naliczać podwójnie! Po ostatnich zawodach organizatorzy wyłonią najbardziej wszechstronnego zawodnika i zawodniczkę, a nagrody za zwycięstwo w generalce zostaną rozdane w trakcie specjalnej gali, która odbędzie się późną jesienią.

