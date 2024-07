Co wiemy po połowie cyklu "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz"?

I dzieje się to bardzo dynamicznie! Nie chodzi nam tylko o liczbę zawodników startujących w imprezach z cyklu Nie Pompujesz - Nie Jedziesz, ale przede wszystkim o lokalne społeczności, które budują się wokół torów powstających w różnych częściach Polski. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy wzrost liczby amatorów i profesjonalistów, którzy biorą udział w regularnych treningach i organizują wspólne wyjazdy na zawody. Teamowe koszulki, trenerzy, video-analiza - podejście do jazdy, po “rowerowych torach zabaw” naprawdę bardzo się zmieniło. Pump tracki to nadal najlepsze miejsca do zapoznania się z grawitacyjnymi odmianami kolarstwa, ale rowerzyści podchodzą do nich dużo bardziej świadomie - dbając o bezpieczeństwo, podnosząc swoje umiejętności i szkoląc nowe osoby, które pojawiają się na torach!