Wszystkie zawody rozgrywane w ramach cyklu NPNJ przeprowadzone zostaną w atrakcyjnej formule play-off. Po rundzie eliminacyjnej najlepsi są dzieleni na pary i w pojedynkach rywalizują o awans do samego finału! W każdej rundzie zawodnicy zdobywają punkty, które są następnie sumowane w klasyfikacji generalnej. Czeka nas zatem niesamowita rywalizacja, która wskaże najlepszego w Polsce zawodnika i zawodniczkę. Riderzy, którzy chcą powalczyć o zwycięstwo, będą musieli wykazać się świetną techniką i nie lada wszechstronnością.

