- powróciły. Już w pierwszej kolejce zaskoczyć wszystkich postanowił “Faker”. Największa legenda światowej sceny, w meczu przeciwko Hanwha Life, zdecydowała ruszyć na środkową aleję… Nocturnem. Był to 73. unikalny bohater w jego karierze!

Powrót LCK generalnie obfitował w nieoczywiste wybory. Vis-a-vis “Fakera” z mida - “Chovy” - zdecydował się zagrać… Volibearem. Być może to jakiś pomysł dla utytułowanego Koreańczyka z T1, ponieważ “Voliego”, jeszcze w jego kolekcji ogranych postaci nie ma.

Quiz: Sprawdź swoją wiedzę w League of Legends!

I choć “Faker” kojarzy się wielu kibicom jako mechaniczny bóg, który powinien niszczyć rywali asasynami, to na kolejnych miejscach najczęściej ogrywanych przez niego postaci wcale nie ujrzymy sprawnych zabójców. Wręcz przeciwnie. Druga w kolejności jest Orianna (68 gier), a trzeci Ryze (52 gry).

Jeżeli zatem spojrzeć tylko na winratio, i pominąć postacie, na których liczba gier jest symboliczna (choć 6-0 na Riven może robić wrażenie), to zdecydowanie bardziej widać zdolności Koreańczyka do pilotowania asasynów.

11-1 Zedem, 9-1 Fizzem, a wreszcie 32-8 LeBlanc, to wyniki, które muszą imponować. Warta odnotowania jest tu także Lissandra, którą spośród 32 rozegranych gier, Sang-hyeok przegrał zaledwie 5!

