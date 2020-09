Night City Wire: Odcinek 3 - znamy wymagania sprzętowe Cyberpunka 2077!

Night City Wire - co to jest?

to cykl wirtualnych prezentacji, poprzez które CD Projekt RED stara się przybliżyć świat Cyberpunka 2077 wszystkim graczom - jeszcze przed właściwą premierą samej gry. Wydarzenie to przybrało formę odcinków, które regularnie prezentowane są fanom spragnionym chociażby strzępków informacji o produkcji. W

Wymagania sprzętowe gry Cyberpunk 2077

Okazuje się jednak, że do uruchomienia Cyberpunka - pomimo wcześniejszych, ale uzasadnionych materiałami promocyjnymi, obaw - nie będzie potrzebny komputer z NASA. Z odpaleniem gry zgodnie z minimalnymi wymaganiami systemowymi poradzi sobie nawet sprzęt mający już kilka lat na karku - deweloper potwierdza, że wystarczy by wyposażony był co najmniej w procesor Intel Core i5-3570K lub AMD FX-8310, posiadał 8GB RAMu i kartę graficzną GTX 780 (dla fanów podzespołów od Nvidii) lub Radeona RX 470 (dla zwolenników sprzętu od AMD).

Gangi kontra Night City