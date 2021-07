Lata lecą, a "NiKo" wciąż oprócz statusu gwiazdy ma na sobie łatkę niespełnionego talentu. Jeszcze jako nastolatek w mousesports zaskakiwał on swymi umiejętnościami i wszechstronnością. To pozwoliło mu przenieść się do FaZe Clanu. Tam Bośniak spędził trzy lata. Sukcesów nie brakowało, ale po ten najważniejszy – Majora, sięgnąć się nie udało.