Paradoks Nimsa

"Jestem Nimsdai i urodziłem się w Nepalu. Gdy byłem bardzo młody wstąpiłem do Gurkhów. Byłem pierwszym Gurkhą w historii, który przeszedł selekcję do brytyjskich sił specjalnych. W brytyjskich siłach specjalnych służyłem przez 10 lat. W 2019 zdecydowałem się rzucić wszystko i zdobyć wszystkie ośmiotysięczniki w siedem miesięcy".

“To jest to, co robię. Jestem tu, by przełamywać bariery - to moja praca. Ludzka wydolność i dążenia - to moja robota".

Jestem tu, by przełamywać bariery - to moja praca Nirmal Purja

Oto Nirmal Purja, znany także jako Nims. Dokonał kilku rzeczy, w które po prostu trudno uwierzyć. Między innymi wspiął się na dwie z najwyższych gór świata, jedna po drugiej, nawet nie śpiąc. Albo wspiął się na Everest będąc na "wakacjach" w poprzedniej pracy - w siłach specjalnych. Jak sam mówi, jest tutaj po to, żeby przełamywać bariery, a te bariery są bardzo, bardzo wysoko.

Misja, którą rozpoczął w 2019 roku była gargantuiczna w każdym aspekcie - wspiąć się na 14 ośmiotysięczników, wszystkie jakie istnieją, tak jak pierwszy, który tego dokonał w 1986 roku Reinhold Messner. Ten, któremu udało się tego dokonać najszybciej, Koreańczyk Kim Chang-ho zrobił to w ponad 7 lat i 10 miesięcy - zaledwie miesiąc szybciej, niż wcześniej Jerzy Kukuczka. Nims uznał, że zajmie mu to najwyżej 7 miesięcy. Żeby tego dokonać musiał odpuścić choćby trwającą tygodnie aklimatyzację i regenerację, przez co ludzie wspinają się na jedną, maksymalnie dwie tak wysokie góry w jednym roku.

Już nazwa, którą nadał temu ambitnemu przedsięwzięciu przykuwa uwagę. To co nazwał "Project Possible" ("Projekt Możliwe") mogło być wszystkim, tylko nie tym. Ale osiągnął cel i wspiął się na wszystkie te góry w zaledwie 189 dni. Od wczoraj na Netflixie można obejrzeć film dokumentalny "14 Szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych". Wyszła też polska wersja książki Nimsa, w której możecie o tym przeczytać. Żeby lepiej zrozumieć, kim jest człowiek, który w ogóle próbuje podejmować się takich rzeczy, czytaj dalej.

Nims na szczycie Gasherbruma II © Nirmal Purja Project Possible Ltd

"Powyżej 8000 metrów nad poziomem morza mówimy o strefie śmierci" - tłumaczy Nims. "Od tej wysokości, tlenu jest tak mało, że ludzkie ciało dosłownie umiera. To mój plac zabaw, to tam działam".

“Ale w tym sporcie chodzi o to, by być sobą, być szczerym i być szczęśliwym. Mamy bardzo dużo stresu uprawiając tak ekstremalnie ryzykowny sport, że kiedy schodzimy na dół, po prostu chcemy się dobrze bawić".

Zabawa prawdopodobnie nie jest pierwszym słowem, które wiążesz z tym, czym Nims zajmuje się zawodowo. Ekstremalnie trudne i niebezpieczne - może to pasuje bardziej. Ale jeśli spędzisz z nim trochę czasu, jedna rzecz staje się dla ciebie zupełnie jasna - ten gość jest szczęśliwy w miejscu, w którym znalazł się obecnie, ale jest jeszcze szczęśliwszy w trakcie wielodniowego, wspinaczkowego festiwalu cierpiętnictwa.

Młody Nims nigdy nie bał się rozrób na szkolnym podwórku. "Nikomu nie odpuszczałem" - mówił. "Nawet w młodym wieku, zawsze walczyłem". Obecność w jego życiu dwóch starszych braci, z których obaj dostali się do elitarnej jednostki wojskowej zwanej Gurkhami, mogła mieć na to wpływ, ale od początku i tak wszystko było jasne. Potrzeba walki była w nim od początku, dużo wcześniej niż potrzeba chodzenia po górach.

Choć Nims urodził się w dystrykcie Myagdi, u stóp Himalajów, wiele czasu minęło zanim wrócił w góry, które miał niemal w ogródku. W szkole, dystrykcie Chitwan na nepalskich nizinach, zajmował się głównie edukacją i sportem - zwłaszcza sportem, ponieważ wiedział, że on pomoże mu zostać jednym z Gurhków.

Osiągnąć to, co potencjalnie nieosiągalne © Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai

Kiedy ktoś osiąga swój życiowy cel w bardzo młodym wieku - a dla Nimsa było to przyniesienie zaszczytu rodzinie poprzez służbę w wojsku - nie ma się co dziwić, że nagle musi pojawić się kolejne marzenie i kolejny cel. Ale jeszcze na chwilę zostawmy te góry. To ważne, żeby zrozumieć, jakim żołnierzem był Nimsi i jakim w pewnym sensie nadal jest. Rywalizacja w selekcji do sił specjalnych jest ostra. Tak naprawdę, przez większość czasu rozmaite testy i ciągły trening same w sobie stanowią niezłą selekcję. Ponad 90 procent tych, którzy aplikują, nie daje im rady. Special Boat Service, gdzie służył Nims, jest tylko dla prawdziwej elity. Bez wątpienia ta praca jest jedną z najcięższych na świecie.

Odszedłem z jednej pracy marzeń, do drugiej pracy marzeń, żeby zmienić świat w inny sposób Nirmal Purja

“Złamałem barierę bycia pierwszym Gurkhą w Special Boat Service” - mówi Nims. “To szaleństwo, ponieważ to jak bycie prawdziwym Jamesem Bondem. W jednej chwili lecisz samolotem, w drugiej nurkujesz, a w trzeciej jesteś na wojnie. Cały czas w akcji. To była moja praca marzeń. Ale odszedłem z jednej pracy marzeń, do drugiej pracy marzeń, żeby zmienić świat w inny sposób".

Trudno powiedzieć, gdzie i kiedy, w jego umyśle zasiano ziarno wspinaczki górskiej. Ale jakakolwiek była inspiracja, gdy Nims zasmakował gór, od razu się od nich uzależnił - stało się jasne, że te najwyższe szczyty to jego przyszłość. Podczas pierwszej wyprawy na Dhaulagiri chciał pozostać pod przykrywką. Nie miał najlepszego sprzętu i ubierał się raczej w zwykłe ciuchy. Ludzie zaczęli się pytać, skąd się wziął, ponieważ wyglądał, jakby nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co robi.

Kilka lat później, na Evereście, jego modus operandi był taki sam. Mając kilka tygodni przepustki z wojska, poszedł do banku i skłamał, że potrzebuje pożyczki na samochód, żeby zapłacić za stosowne pozwolenia. Do bazy dotarł pod koniec sezonu, nie mając wiele czasu na aklimatyzację i opowiedział wszystkim, że jest medykiem z Londynu. Po zdobyciu szczytu nie wrzucał nigdzie zdjęć i nie chwalił się tą informacją. Tak naprawdę zataił ją przed wszystkimi. Nie mógł się pochwalić, że był teraz pierwszym służącym Gurkhą, który zdobył Everest, ponieważ zrobił to bez aprobaty przełożonych.

Zdjęcie wykonał Purja, gdy poręczował drogę na Evereście © Nims Purja

Jednak długo nie udało się utrzymać tego w tajemnicy. Reakcje były raczej pozytywne. Jego wyczyn był imponujący. Ale jeśli myślicie, że wszystko poszło świetnie, to warto opowiedzieć o tym, co nie poszło. Sam Nims nie unika mówienia o tym, że podczas pierwszej wspinaczki na Everest przecenił swoje możliwości.

Po dotarciu do obozu drugiego, Nims zdecydował, że wejdzie 150 metrów wyżej, żeby sprawdzić swoją reakcję na wysokość. Reakcja organizmu nie była dobra i nabawił się wysokościowego obrzęku płuc.

Warto mówić o tym, co może pójść źle na dużej wysokości. Zapomnij o spadaniu ze skały, czy zjeżdżaniu w przepaść po lodzie i śniegu - choć to też może się zdarzyć. Po prostu samo przebywanie tam jest niebezpieczne. Ludzie lubią tlen, który jest w powietrzu. Ale im wyżej jesteś, tym jest go mniej. W bazie oddychasz tylko połową tlenu, którą oddychasz na poziomie morza. Na szczycie twoje ciało (w tym mózg) dostaje zaledwie 33% tej ilości tlenu, do której jest przyzwyczajone.

Myślę, że najistotniejszą rzeczą jest odkrywanie swojego ciała, swoich ograniczeń Nirmal Purja

W przypadku alpinistów, wchodzenie na 8000 metrów polega na tym, że trzeba mieć ogromną wiarę w siebie, aby w ogóle spróbować czegoś takiego i jednocześnie być niesamowicie pokornym, aby przetrwać. Pomimo opisywania ich w prostych słowach, decyzje podejmowane na takiej wysokości nigdy nie są łatwe. Ciężko stopniować, że coś jest "bezpieczne", "niebezpieczne", albo "mniej ryzykowne", czy "wymagające podjęcia znacznie większego ryzyka".

Jako himalaista, Nims musiał dobrze opanować radzenie sobie na dwóch krańcach mentalnego spektrum - pełnego zaufania i wiary w siebie oraz umiejętność podejmowania decyzji, a także umiejętności stwierdzenia, że jak sam mówi "góra okazała się większa niż ty sam".

Kiedy dostał od góry kuksańca za zbyt szybką wspinaczkę podczas pierwszej próby, nie zraził się. To było coś więcej... Część procesu.

"Myślę, że najistotniejszą rzeczą jest odkrywanie swojego ciała, swoich ograniczeń, tego co możesz zrobić i tego, czego nie możesz" - powiedział. "Wtedy masz jakąś linię odniesienia, od której możesz zacząć działać. Tak jak mówiłem, nie wspinałem się od dziecka. Działałem na tym polu zaledwie cztery, czy pięć lat. Wciąż dowiaduję się więcej rzeczy o moim ciele. To jest to, w co inwestuję".

Nims na Mt Everest w 2019 © Nirmal Purja Project Possible Ltd

Do niedawna w świecie wspinaczki wysokogórskiej, nigdy nie chodziło o szybkość. Ekspedycje trwały całe miesiące, gdy wspinacze aklimatyzowali swoje ciała na dużej wysokości. Jednak od jakiegoś czasu tempo ulegało przyspieszeniu - znacznemu przyspieszeniu. Nims nie był pionierem na tym polu. Od wielu lat alpiniści starają się skrócić aklimatyzację śpiąc w komorach hiperbarycznych w domu, symulując środowisko z mniejszą zawartością tlenu, albo po prostu ciężej i częściej trenując. Choć Nims nie robi niczego takiego, ma niesamowitą zdolność radzenia sobie na dużej wysokości i szybkiej regeneracji zaraz potem.

Czasami ludzie przyznają, że aby osiągnąć to, co ten alpinista, trzeba być nieustraszonym. Mijają się jednak z prawdą. Nims jest pierwszą osobą, która powie ci, że zdrowa dawka strachu jest tym, co trzyma go przy życiu - wiedza, że nie jesteś w stanie sprostać każdej sytuacji, która może się wydarzyć na 8 tysiącach metrów.

Aby Nims mógł robić to, co robi, musi rozumieć strach. Ale to właśnie wtedy robi się ciekawie. Kiedy zada mu się proste pytanie, "Co dalej?", on nie odpowiada. I to nie ze względu na to, że trzyma swoje plany w tajemnicy.

“Nie mogę powiedzieć, ponieważ przeraża mnie mój cel - w taki sposób, że jeśli głośno to wypowiem, to będę musiał to zrobić. To będzie coś takiego, jak wtedy, kiedy powiedziałem, że zamierzam zdobyć 14 ośmiotysięczników w 7 miesięcy. Ludzie się z tego śmiali, pytali, jak to jest możliwe? Generalnie nawet nie mogli sobie wyobrazić, że tego można dokonać, ale mi to wydawało się możliwe. Dlatego teraz obmyślam w głowie inny projekt, przy którym ludzie ponownie zaczną pytać: "Wow, czy to możliwe?"

Nims i jego ekipa raduje się ze zdobycia K2 w Pakistanie © Nirmal Purja Project Possible Ltd

“Jednak nie mówię o nim nikomu, ponieważ nawet ja sam jestem przerażony moimi marzeniami".

Soczewka, przez którą patrzymy na zawodowych poszukiwaczy przygód mocno zmieniła się w erze Instagrama. Już nie chodzi tak bardzo o podbijanie elementów natury, co o jednoczenie się z nią. Osiągnięcia nie liczą się tak bardzo, jak same doświadczenia. W modzie coraz bardziej są długie wpisy na temat doświadczeń, które cię zmieniły, niż proste "Udało się!" A Nims nie tylko opowie ci, co zrobił, o samym osiągnięciu, ale też o imprezie, która odbyła się potem w Namche Bazaar.

“Kiedy mówisz, że jesteś Gurkhą, ludzie myślą, że Everest leży w ogródku za twoim domem. Jesteś wysportowanym facetem, masz niesamowite możliwości. Jeśli nie dasz rady na niego wejść, ludzie będą ci to wypominać. Z tego powodu wstałem, wiedziałem co mam robić, wyszedłem w górę i razem z zespołem założyłem liny poręczowe. Otworzyliśmy drogę na szczyt nie tylko dla mojego teamu, ale dla wszystkich, którzy wspinali się w tamtym sezonie".

“Po wszystkim wróciliśmy do Katmandu. Mocno świętowaliśmy. A potem wróciłem, wspiąłem się na Everest, potem na Lhotse, potem na Makalu - pierwszą, czwartą i piątą najwyższą gorę na ziemi w pięć dni, imprezując przez dwie noce w Namche Bazaar. Wtedy zdałem sobie sprawę: 'O! Myślę, że mogę zdziałać więcej'. To właśnie wtedy zacząłem myśleć o większych rzeczach, ponieważ możesz je sobie wyobrazić dopiero kiedy złamiesz poprzednie ograniczenia. Dopiero potem możesz dostrzec coś większego".

"To wtedy zacząłem myśleć o większych rzeczach" - to chyba najważniejsze, żeby zrozumieć, że Nims jest przede wszystkim marzycielem. Jednak to, co odróżnia go od innych to to, że jest niesamowicie dobry we wcielaniu swoich marzeń w życie. Ma do tego luźne nastawienie, ale nie skrywa swojej dumy z tego faktu.

Zawsze jestem ze sobą szczery. Czy naprawdę mogę to zrobić? Czy to tylko kwestia mojego ego? Nirmal Purja

Nie jest ani trochę nieśmiały, czy skromny jeśli chodzi o jego osiągnięcia. Jeśli nie wiesz, jak ciężko pracował, żeby wspiąć się na wszystkie ośmiotysięczniki, dowiesz się o tym bardzo szybko, w chwilę po tym, gdy go poznasz. Mówi się, że spełnieni ludzie emanują talentem lub kompetencjami. Nims także, ale on również chętnie opowie ci o swoich niesamowitych osiągnięciach - choć czasami nikt mu nie wierzy. Patrząc na to, czego dokonał, ciężko się dziwić, że gdy mówił, co zamierza zrobić, ludzie patrzyli na niego i mówili: "nie ma takiej możliwości".

“Muszę mieć pewność, że chcę to zrobić, ponieważ na przykład, gdy zamierzałem wspiąć się na 14 szczytów, nikt mi nie wierzył. Nie miałem funduszy. Sam sobie byłem sponsorem. Jako jedyny, sam w siebie wierzyłem. To mnie motywowało. To robiło różnicę".

Jak wspominaliśmy wcześniej, nazwa Project Possible sama sobie przeczyła. Oczywiście to było możliwe, ale dokładnie tak samo jak lot twojego sąsiada z bloku na księżyc, albo dwukrotna wygrana na loterii. To było po prostu bardzo, bardzo nieprawdopodobne. I to nie tylko ze względu na samą wspinaczkę, ale też na logistykę i wiążące się z tym koszty. Pozwolenia, to że ludzie muszą jeśći spać w najbardziej nieprzystępnych miejscach na ziemi, gdzie jedzenie dowozi się helikopterem, powodują, że sumy rosną bardzo szybko. Warto przypomnieć, że zaczął mając zaledwie 15% całego budżetu, którego potrzebował, żeby zdobyć wszystkie ośmiotysięczniki, więc poszedł do banku i zastawił dom.

I nieważne, jakby tego projektu nie nazwał, czy jak by go nie określać, jego wymiar jest niebywały - sprowadził rekord z poziomu 2900 dni do 189. Na przestrzeni kilku miesięcy na stałe zapisał swoje nazwisko na kartach historii i zmienił świat himalaizmu. Znalazł coś, o czym wszyscy mówili, że nie da się tego zrobić, a następnie to zrobił.

Gdy patrzysz na jego przeszłość i każdy krok, który go tam doprowadził, wszystko nabiera sensu. Dostrzegasz pewną podróż, w którą wyruszył aby być w stanie schować do kieszeni całą dumę i nauczyć się prawdziwej samoświadomości.

“Najważniejszą rzeczą, którą powiedziałem ci wcześniej, to że góry uczą cię pokory. Na koniec dnia nie będziesz większy od góry. Góra jest wysoka, nieważne jaka jest pogoda, czy wieje, czy cokolwiek innego. Jest neutralna. A my jesteśmy ludźmi. Mamy emocje i wszystko inne. Możemy się dużo nauczyć od gór".

“Kiedy przychodzi krytyczny moment i muszę zdecydować czy powinienem wejść na szczyt, czy nie, zawsze jestem ze sobą szczery. Czy naprawdę mogę to zrobić? Czy to tylko kwestia mojego ego? A może chodzi o to, że chcę coś udowodnić światu, albo pokazać, że się da, albo zwyczajnie mam na to nadzieję? Odpowiedź jest taka, że jeśli masz nadzieję i jest wszystko inne, co trzeba, ale nie jesteś ze sobą szczery, odpuść. To jedyna rzecz, z powodu której możesz przeżyć - bycie szczerym z samym sobą".

Paradoks polega na tym, że ludzie nie są pokorni, kiedy myślą o wspinaniu się w górach. Nie pokonujemy tysięcy metrów w pionie, żeby czuć się mali, ale czujemy się mali dopiero gdy to zrobimy. Spotykając się z Nimsem nie zakładasz, że odkrył sens życia, ale szybko odkrywasz, że odkrył sens swojego życia. Chce nam pokazać, że do czego zdolni są ludzie.