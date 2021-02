Nirmal Purja: "Daliśmy ludziom pozytywne przesłanie"

W tym roku Nims zmierzył się z ostatnim z największych wyzwań himalaizmu – zdobył K2 zimą, bez tlenu. Wznoszący się na wysokość 8611 m n.p.m. szczyt, w sezonach letnich zdobyło zaledwie około 400 osób (dop. do czerwca 2018 było to 367 osób), z czego jeszcze mniej bez posiłkowania się tlenem z butli. 16 stycznia 2021 Purja i jego team – razem 10 nepalskich Szerpów - zostali pierwszymi wspinaczami, którym udał się ten wyczyn w niesprzyjających warunkach zimowych.

Takie trzy główne elementy, to: ekstremalne zimno, warunki pogodowe i zdolność wspinaczy do funkcjonowania w takim środowisku.

