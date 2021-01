Nirmal Purja wszedł na K2 zimą bez tlenu!

"K2 zimą to piekielne wyzwanie. Głęboko wierzę, że wyczyn tego kalibru nie jest możliwy, jeśli mu się dostatecznie nie poświęci, albo robi się to dla własnej chwały" - napisał na Facebooku Nirmal Purja. "Zawsze wiedziałem, do czego jest zdolny mój umysł i ciało. Żeby było jasne, podczas poprzednich wypraw, od 8000 m n.p.m. nosiłem ze sobą tlen, ale byłem osobiście usatysfakcjonowany moją wydolnością do tego pułapu. Dlatego to był mój wybór i miałem ku temu swoje powody oraz kierowałem się swoimi wartościami" - wyjaśnił we wstępie do wpisu.