Noah Ohlsen startuje w drugim etapie trasy World Fitness Project w Mesa w Arizonie (USA) 29 sierpnia 2025 roku.
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
Fitness

„Więcej za mniej”. Noah Ohlsen nie skrywa sekretów swojego treningu

Noah Ohlsen, zawodowiec w dziedzinie fitnessu funkcjonalnego, zdradza, dlaczego zmniejszenie objętości treningu może poprawić wyniki – i jak mądrze do tego podejść.
Autor: Agata Strausa
Przeczytasz w 6 minUpdated on

Dowiedz się więcej

Noah Ohlsen

One of the stars of the sport for the past decade, American Noah Ohlsen has topped the CrossFit worldwide ranks in individual, team and Masters competition, including a Masters CrossFit Games title.

USAUSA
Zobacz profil
Noah Ohlsen to jeden z najlepszych zawodników fitnessu funkcjonalnego na świecie, który od ponad dekady utrzymuje się w elicie. Od czasu swoich pierwszych CrossFit Games w 2014 roku kwalifikuje się do nich co roku, konsekwentnie plasując się wśród najlepszych i zyskując reputację jednego z najbardziej regularnych zawodników. Wśród jego licznych osiągnięć jest tytuł mistrza w kategorii mężczyzn 35–39 lat na Masters CrossFit Games 2026. Oprócz sukcesów w CrossFicie sprawdzał się też w innych formatach, takich jak HYROX, łączący bieg ze stacjami treningu funkcjonalnego.
Ohlsen startował też w World Fitness Project sprawdzającym siłę, wytrzymałość i umiejętności zawodników fitnessu funkcjonalnego w różnych konkurencjach. Red Bull spotkał się z Ohlsenem, który mimo upływu czasu wciąż osiąga świetne wyniki. W ekskluzywnym wywiadzie wyjaśnia, dlaczego czuje się tak silny jak zawsze, i zdradza sekret treningowy, który pomógł mu utrzymać, a nawet poprawić formę przez te wszystkie lata.
Noah Ohlsen startuje w drugim etapie trasy World Fitness Project Tour, trzeciego dnia zawodów w Mesa w Arizonie, USA, 31 sierpnia 2025 roku.

Noah Ohlsen w akcji podczas trasy World Fitness Project Tour

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Od wielu lat startujesz na elitarnym poziomie. Jakie cechy lub nawyki, twoim zdaniem, pozwoliły ci pozostać tak konkurencyjnym sezon po sezonie?

Noah Ohlsen: Umiejętność radzenia sobie ze wzlotami i upadkami oraz niezmienna determinacja. Myślę, że to właśnie pozwoliło mi na tak długą karierę. Ta droga nigdy nie jest prosta i idealna. Zawsze będą wzloty i upadki, a jeśli zniechęciłbym się niektórymi z tych upadków, to ta droga mogłaby się skończyć już dawno temu. Gdybym za bardzo się ekscytował i świętował wzloty, to może nie miałbym już motywacji, żeby dalej walczyć.

Oprócz tej determinacji ważne jest też czerpanie radości z samego procesu, żeby wytrwać. Gdybym nie czerpał z tego żadnej radości i tylko ciężko harował przez cały czas, po prostu zbierając zwycięstwa – które mimo to nic by dla mnie nie znaczyły – to pewnie już dawno bym przestał.

Noah Ohlsen startuje w drugim etapie trasy World Fitness Project Tour w Mesa w Arizonie w USA 29 sierpnia 2025 roku.

Ohlsen widział, jak bardzo zmieniły się zawody fitness

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Quotation
Niektóre ciężary, które ludzie teraz podnoszą, byłyby nie do pomyślenia jeszcze 10 lat temu. Nikt by nawet nie pomyślał, że będziemy w stanie robić to, co robimy
Noah Ohlsen

Jak zmienił się dla ciebie trening w porównaniu z początkiem twojej kariery?

Noah Ohlsen: Zdecydowanie wiele się zmieniło. Wczoraj wieczorem żartowaliśmy, że w ciągu ostatnich 10 lat – od czasu, gdy miałem 24 lata, do teraz, gdy mam 34 – trening się zmienił, bo moje ciało jest już trochę mniej wytrzymałe. Miałem szczęście, że nie miałem żadnych poważnych kontuzji, ale nie jestem już w stanie po prostu wyskoczyć na trening, zrobić go i od razu móc wrócić na kolejny tak samo, jak dawno temu. Musiałem trochę dostosować swój trening, mądrzej podchodzić do objętości ćwiczeń i do tego, jakie ćwiczenia wybieram.

Poza tym przez te lata bardzo zmieniła się moja motywacja. Kiedyś chodziło mi tylko o rywalizację i chciałem być najlepszy. Teraz startuję w zawodach, bo mam dzięki temu możliwość utrzymania rodziny, sprawienia, by byli ze mnie dumni, i mam grupę kibiców, którzy motywują mnie do dalszej walki.

Co jest największym wyzwaniem w utrzymywaniu się w czołówce najsprawniejszych rok po roku?

Noah Ohlsen: Od czasu, gdy zaczynałem uprawiać ten sport, wiele się zmieniło. Niektóre ciężary, które ludzie podnoszą teraz, byłyby nie do pomyślenia jeszcze 10 lat temu. Nikt by nawet nie pomyślał, że będziemy w stanie robić to, co robimy teraz. Niektóre ciężary, które ludzie podnosili 10 lat temu jako swoje maksymalne obciążenie na jedno powtórzenie, teraz są w treningach na wiele powtórzeń. Staram się nadążyć, trenując naprawdę ciężko i obserwując, co robią inni.

To wyzwanie, ale ekscytujące, bo im lepsi są inni, tym bardziej cię to motywuje. Dbanie o trening, ciągłe dążenie do lepszych wyników i naprawdę świetni partnerzy pozwolili mi utrzymać się na szczycie, bo dzięki wsparciu marek mogę poświęcić cały swój czas i energię na treningi.

Quotation
Jeśli masz po trzydziestce, objętość treningu, którą musisz wykonać, jest mniejsza niż wtedy, gdy jesteś młodszy
Noah Ohlsen

Jak ważne są nawyki związane z regeneracją i utrzymaniem formy, takie jak ćwiczenia na mobilność i rozciąganie?

Noah Ohlsen: Wszystkie te drobne rzeczy są ważne. Na początku są nawet ważniejsze, bo wtedy stają się nawykami. Teraz nie muszę o nich myśleć – są po prostu częścią mojego stylu życia i robię je z przyzwyczajenia. Wydaje mi się, że utrzymanie dobrego snu, rozciągania i zdrowego odżywiania nie wymaga prawie żadnego wysiłku. Moja rada dla profesjonalistów to włączenie ich do swojego stylu życia. Dzięki temu o wiele łatwiej jest je utrzymać.

Lubię codziennie chodzić na spacery. Mam psa, a czasami chodzimy na spacery razem z żoną. To pomaga pobudzić krążenie i zaczerpnąć świeżego powietrza. Niekoniecznie jest to profesjonalna rada, ale uważam, że to właśnie pomaga mi czuć się dobrze. Moim ulubionym ćwiczeniem rozgrzewkowym jest chyba „inchworm”. Zawsze je wykonuję. Schodzę w dół i dotykam palców stóp, przesuwam ręce do przodu – w tej pozycji można robić mnóstwo różnych wariacji rozciągania: uniesienie klatki piersiowej, pozycja psa z głową w dół, wypady.

Noah Ohlsen bierze udział w World Fitness Project Tour Stop 2, dzień 2 w Mesa, Arizona, USA, 30 sierpnia 2025 r.

Trening w wieku 30 l. polega na utrzymaniu bazy, którą budujesz w wieku 20

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Jaką radę dałbyś komuś po trzydziestce, kto chce dbać o formę na dłuższą metę?

Noah Ohlsen: Jeśli masz po trzydziestce, objętość treningu, jaką musisz wykonać, jest mniejsza niż wtedy, gdy byłeś młodszy. Twoje ciało prawdopodobnie nie będzie w stanie wytrzymać tak dużego obciążenia, jak w wieku 20 lat. Zwłaszcza jeśli chcesz rywalizować – wiele osób zbytnio skupia się na młodszych kolesiach, którzy trenują cały dzień. Nie musisz tego robić, zwłaszcza jeśli w wieku 20 lat trenowałeś z dużą intensywnością. Kiedy przekroczysz trzydziestkę, możesz spokojnie zmniejszyć intensywność treningów.

Wiem z własnego doświadczenia, że przez większość czasu przed trzydziestką trenowałem sześć godzin dziennie, każdego dnia. Teraz, gdy mam 34 lata i właśnie urodziło mi się dziecko, moja objętość treningowa znacznie spadła, niemal do poziomu, na którym po prostu utrzymuję formę. Zbudowałem te podstawy i teraz muszę tylko utrzymać wszystkie umiejętności na wysokim poziomie. Nie zauważyłem żadnego spadku formy. Bądź zmotywowany, baw się dobrze i wystarczy, że będziesz ćwiczyć może godzinę lub dwie dziennie, o ile kiedy już to robisz, naprawdę dajesz z siebie wszystko.

Dowiedz się więcej

Noah Ohlsen

One of the stars of the sport for the past decade, American Noah Ohlsen has topped the CrossFit worldwide ranks in individual, team and Masters competition, including a Masters CrossFit Games title.

USAUSA
Zobacz profil
Fitness
Lekkoatletyka