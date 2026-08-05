„Więcej za mniej”. Noah Ohlsen nie skrywa sekretów swojego treningu

Od wielu lat startujesz na elitarnym poziomie. Jakie cechy lub nawyki, twoim zdaniem, pozwoliły ci pozostać tak konkurencyjnym sezon po sezonie?
Umiejętność radzenia sobie ze wzlotami i upadkami oraz niezmienna determinacja. Myślę, że to właśnie pozwoliło mi na tak długą karierę. Ta droga nigdy nie jest prosta i idealna. Zawsze będą wzloty i upadki, a jeśli zniechęciłbym się niektórymi z tych upadków, to ta droga mogłaby się skończyć już dawno temu. Gdybym za bardzo się ekscytował i świętował wzloty, to może nie miałbym już motywacji, żeby dalej walczyć.
Oprócz tej determinacji ważne jest też czerpanie radości z samego procesu, żeby wytrwać. Gdybym nie czerpał z tego żadnej radości i tylko ciężko harował przez cały czas, po prostu zbierając zwycięstwa – które mimo to nic by dla mnie nie znaczyły – to pewnie już dawno bym przestał.
Niektóre ciężary, które ludzie teraz podnoszą, byłyby nie do pomyślenia jeszcze 10 lat temu. Nikt by nawet nie pomyślał, że będziemy w stanie robić to, co robimy
Jak zmienił się dla ciebie trening w porównaniu z początkiem twojej kariery?
Zdecydowanie wiele się zmieniło. Wczoraj wieczorem żartowaliśmy, że w ciągu ostatnich 10 lat – od czasu, gdy miałem 24 lata, do teraz, gdy mam 34 – trening się zmienił, bo moje ciało jest już trochę mniej wytrzymałe. Miałem szczęście, że nie miałem żadnych poważnych kontuzji, ale nie jestem już w stanie po prostu wyskoczyć na trening, zrobić go i od razu móc wrócić na kolejny tak samo, jak dawno temu. Musiałem trochę dostosować swój trening, mądrzej podchodzić do objętości ćwiczeń i do tego, jakie ćwiczenia wybieram.
Poza tym przez te lata bardzo zmieniła się moja motywacja. Kiedyś chodziło mi tylko o rywalizację i chciałem być najlepszy. Teraz startuję w zawodach, bo mam dzięki temu możliwość utrzymania rodziny, sprawienia, by byli ze mnie dumni, i mam grupę kibiców, którzy motywują mnie do dalszej walki.
Co jest największym wyzwaniem w utrzymywaniu się w czołówce najsprawniejszych rok po roku?
Od czasu, gdy zaczynałem uprawiać ten sport, wiele się zmieniło. Niektóre ciężary, które ludzie podnoszą teraz, byłyby nie do pomyślenia jeszcze 10 lat temu. Nikt by nawet nie pomyślał, że będziemy w stanie robić to, co robimy teraz. Niektóre ciężary, które ludzie podnosili 10 lat temu jako swoje maksymalne obciążenie na jedno powtórzenie, teraz są w treningach na wiele powtórzeń. Staram się nadążyć, trenując naprawdę ciężko i obserwując, co robią inni.
To wyzwanie, ale ekscytujące, bo im lepsi są inni, tym bardziej cię to motywuje. Dbanie o trening, ciągłe dążenie do lepszych wyników i naprawdę świetni partnerzy pozwolili mi utrzymać się na szczycie, bo dzięki wsparciu marek mogę poświęcić cały swój czas i energię na treningi.
Jeśli masz po trzydziestce, objętość treningu, którą musisz wykonać, jest mniejsza niż wtedy, gdy jesteś młodszy
Jak ważne są nawyki związane z regeneracją i utrzymaniem formy, takie jak ćwiczenia na mobilność i rozciąganie?
Wszystkie te drobne rzeczy są ważne. Na początku są nawet ważniejsze, bo wtedy stają się nawykami. Teraz nie muszę o nich myśleć – są po prostu częścią mojego stylu życia i robię je z przyzwyczajenia. Wydaje mi się, że utrzymanie dobrego snu, rozciągania i zdrowego odżywiania nie wymaga prawie żadnego wysiłku. Moja rada dla profesjonalistów to włączenie ich do swojego stylu życia. Dzięki temu o wiele łatwiej jest je utrzymać.
Lubię codziennie chodzić na spacery. Mam psa, a czasami chodzimy na spacery razem z żoną. To pomaga pobudzić krążenie i zaczerpnąć świeżego powietrza. Niekoniecznie jest to profesjonalna rada, ale uważam, że to właśnie pomaga mi czuć się dobrze. Moim ulubionym ćwiczeniem rozgrzewkowym jest chyba „inchworm”. Zawsze je wykonuję. Schodzę w dół i dotykam palców stóp, przesuwam ręce do przodu – w tej pozycji można robić mnóstwo różnych wariacji rozciągania: uniesienie klatki piersiowej, pozycja psa z głową w dół, wypady.
Jaką radę dałbyś komuś po trzydziestce, kto chce dbać o formę na dłuższą metę?
Jeśli masz po trzydziestce, objętość treningu, jaką musisz wykonać, jest mniejsza niż wtedy, gdy byłeś młodszy. Twoje ciało prawdopodobnie nie będzie w stanie wytrzymać tak dużego obciążenia, jak w wieku 20 lat. Zwłaszcza jeśli chcesz rywalizować – wiele osób zbytnio skupia się na młodszych kolesiach, którzy trenują cały dzień. Nie musisz tego robić, zwłaszcza jeśli w wieku 20 lat trenowałeś z dużą intensywnością. Kiedy przekroczysz trzydziestkę, możesz spokojnie zmniejszyć intensywność treningów.
Wiem z własnego doświadczenia, że przez większość czasu przed trzydziestką trenowałem sześć godzin dziennie, każdego dnia. Teraz, gdy mam 34 lata i właśnie urodziło mi się dziecko, moja objętość treningowa znacznie spadła, niemal do poziomu, na którym po prostu utrzymuję formę. Zbudowałem te podstawy i teraz muszę tylko utrzymać wszystkie umiejętności na wysokim poziomie. Nie zauważyłem żadnego spadku formy. Bądź zmotywowany, baw się dobrze i wystarczy, że będziesz ćwiczyć może godzinę lub dwie dziennie, o ile kiedy już to robisz, naprawdę dajesz z siebie wszystko.