„Więcej za mniej”. Noah Ohlsen nie skrywa sekretów swojego treningu

Noah Ohlsen: Umiejętność radzenia sobie ze wzlotami i upadkami oraz niezmienna determinacja. Myślę, że to właśnie pozwoliło mi na tak długą karierę. Ta droga nigdy nie jest prosta i idealna. Zawsze będą wzloty i upadki, a jeśli zniechęciłbym się niektórymi z tych upadków, to ta droga mogłaby się skończyć już dawno temu. Gdybym za bardzo się ekscytował i świętował wzloty, to może nie miałbym już motywacji, żeby dalej walczyć.

Oprócz tej determinacji ważne jest też czerpanie radości z samego procesu, żeby wytrwać. Gdybym nie czerpał z tego żadnej radości i tylko ciężko harował przez cały czas, po prostu zbierając zwycięstwa – które mimo to nic by dla mnie nie znaczyły – to pewnie już dawno bym przestał.