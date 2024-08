Noel Robinson: nieśmiały tancerz, który podbija świat

Nie był specjalnie planowany. Po prostu go wymyśliłem. Pierwszym moim ważnym filmem był ten z policjantem w Monachium. Po prostu do niego poszedłem i zacząłem tańczyć. To był pierwszy klip, który naprawdę wystartował i dał mi jakieś 40 milionów wyświetleń w tamtym czasie. Potem przyszła pandemia i nie mogłem już tańczyć na ulicach, więc nakręciłem film, w którym pozwoliłem moim włosom wyskoczyć z kaptura. Ten też wykręcił ponad 40 milionów odtworzeń. I nagle stanąłem w miejscu. Mój profil urósł do 1 mln obserwujących, po czym zatrzymał się na tym poziomie przez ponad rok. Nic już nie rosło, zupełnie nic. Byłem tym trochę sfrustrowany, ale nie przestawałem się bawić tańcem i pewnego dnia spróbowałem podejść do pewnego ochroniarza i nagle ściągnąć kaptur. Dodałem do tego odpowiedni dźwięk i wideo nagle miało 100 mln wyświetleń! Od tego dnia wyciągałem afro już wszędzie: u lekarza, na policji, wszędzie.